Philips lance un écran 4K Creator 27 pouces abordable

Pour concurrencer l'Apple Studio Display ou encore le ViewFinity S9, Philips possède une gamme d'écrans "Creator". Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de petite taille. C'est désormais chose faite avec un nouvel écran 4K Creator, le 27E2F7901, qui offre une gamme de fonctionnalités intéressantes à un prix abordable de 499 $ (espérons 499 €). Ce moniteur de 27 pouces est équipé d'un port USB-C avec 96W passthrough, d'un support colorimétrique DCI-P3, d'une dalle IPS Black, d'un commutateur KVM, d'un hub intégré, et bien plus encore.

Un sérieux moniteur chez Philips

Philips vient de commercialiser le nouveau moniteur Creator Series 27 pouces 4K IPS Black Display (27E2F7901) qui s'adresse aux professionnels de la création, aux utilisateurs exigeants en termes d'image et à tous ceux qui recherchent un écran riche en fonctionnalités à un prix raisonnable.

Bien entendu à ce tarif, ne vous attendez pas à une webcam intégrée comme chez les concurrents cités ou même un cadre en aluminium brossé. En revanche, l'écran Creator Series 27 pouces 4K dispose d'une gamme de fonctionnalités impressionnantes pour sa gamme.



Spécifications de la série Creator 27 pouces 4K de Philips

Écran IPS Black 4K de 27 pouces - résolution 3840 x 2160 pixels

98 % DCI-P3, 100 % sRGB

Luminosité de 400 nits (un peu juste pour certains)

Contraste de 2000:1

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Temps de réponse de 4 ms

Certifié DisplayHDR 400

Calman prêt pour l'étalonnage des couleurs

Finition antireflet, 3H, Haze 25, DisplayHDR400

Connectivité USB-C avec une puissance passthrough de 96 W

Entrées : HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (amont, mode DP Alt, données, alimentation jusqu'à 96 W, commutateur KVM multiclient)

Sortie vidéo : DisplayPort x 1

Hub USB : USB 3.2, Gen 2 / 10 Gbps, USB-C en amont x 1 (Données), USB-A en aval x 4 (dont 1 pour charge rapide B.C 1.2), USB-C en aval x 1 (Données, PD 15W)

Port de sortie audio

Hauteur, inclinaison et pivot réglables

Compatible VESA

Couverture de remplacement anticipé de 4 ans

L'écran 4K de 27 pouces de la série Creator de Philips est disponible dès maintenant sur le site officiel, sur Amazon aux États-Unis, bientôt en France.



Pour moins de 500 euros, le Philips va clairement plus loin que la plupart des moniteurs de milieu de gamme avec une alimentation complète pour les MacBooks, une dalle matte, un support DCI-P3, un hub USB robuste avec de solides spécifications 3.2 Gen 2, et même un commutateur KVM.



Pour mémoire, le Studio Display d'Apple coûtent plus de 1 749 euros...

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.