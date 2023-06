Samsung lance son ViewFinity S9 moins cher qu'un Studio Display

Samsung a annoncé que son moniteur externe ViewFinity S9 est désormais disponible en précommande en Corée du Sud, et sera lancé dans le pays le 3 juillet. L’écran est vendu au prix de 1,7 million de wons, ce qui équivaut à 1 200 euros environ. Samsung n'a pas encore révélé de détails sur les prix ou la disponibilité pour le marché européen, ni pour nos amis américains. C’est en tout cas un très bon concurrent pour Apple.

ViewFinity S9 en détails

Dévoilé lors du CES 2023 en janvier, le ViewFinity S9 présente des caractéristiques similaires à celles du Studio Display d'Apple, notamment une taille similaire de 27 pouces, une résolution 5K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 600 nits, la prise en charge d'un milliard de couleurs et de 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Le pied métallique du moniteur et ses bordures étroites ressemblent également à l'écran Studio Display.

L'arrière du ViewFinity S9 est équipé d'un port Thunderbolt 4 qui peut fournir jusqu'à 90 W de charge pass-through à un ordinateur, ce qui est suffisant pour charger n'importe quel MacBook. Le moniteur dispose également de trois ports USB-C et d'un Mini DisplayPort.



Si le ViewFinity S9 arrive chez nous dans cette gamme de prix, il pourrait être très intéressant car bien moins cher que le Studio Display, dont le prix de départ est actuellement de 1 749 euros, hors promotion. Cependant, le ViewFinity S9 offre en standard une dalle mate et un pied réglable en hauteur, alors que le Studio Display coûte plus de 2 200 euros lorsqu'il est configuré avec ces options, soit près du double du Samsung. Le moniteur du coréen est également équipé d'une webcam 4K qui offre une meilleure résolution vidéo que la webcam intégrée 1080p du Studio Display.



Le moniteur est doté d'une fonction "Smart Calibration" qui permet de le calibrer à l'aide de l'application SmartThings. Les utilisateurs peuvent pointer l'appareil photo d'un iPhone ou d'un smartphone Galaxy compatible vers le centre de l'écran ViewFinity S9 pour le calibrer.

Samsung a mis en ligne une vidéo de présentation du ViewFinity S9 en anglais sur sa chaîne YouTube dimanche, ce qui laisse présager une disponibilité prochaine à l'international. Le moniteur apportera la concurrence nécessaire au Studio Display, car il existe très peu d'écrans 5K de 27 pouces sur le marché qui offrent une expérience de qualité Retina idéale pour macOS.