Samsung lance le ViewFinity S9 pour concurrencer le Studio Display et un M8 27 pouces

Samsung a profité du CES 2023 de Las Vegas pour annoncer sa nouvelle gamme de moniteurs. Parmi la tripotée d'écrans, on trouve notamment deux modèles qui peuvent intéresser les clients Apple. Tout d'abord, le premier moniteur 5K de la société, le ViewFinity S9, dont le design élégant rappellera un certain Studio Display d'Apple, mais mieux doté. Ensuite, le très populaire Smart M8 au look d'iMac s'offre une variante 27 pouces.

Samsung affirme que ses nouveaux moniteurs externes sont conçus pour offrir une qualité d'image inégalée et une gamme de fonctions innovantes pour les personnes qui cherchent à travailler, jouer et vivre à travers leur écran. Évidemment.

ViewFinity S9

Conçu pour les designers et autres professionnels de l'image, le nouveau ViewFinity S9 de 27 pouces est le premier moniteur 5K du constructeur coréen. Par hasard, il affiche une fiche technique très proche du Studio Display d'Apple qui est également de 27 pouces et de résolution 5K.



Caractéristiques du ViewFinity S9 :

Panneau de 27 pouces

Résolution 5K de 5120 x 2880 pixels

HDR 600

Gamme de couleurs 99% DCI-P3

Moteur de calibration des couleurs intégré

Précision des couleurs Delta E ≦ 21 moyenne

Connectivité USB-C et Thunderbolt 4

Finition d'affichage mate

Webcam 4K intégrée

Hub intelligent Samsung

Si le prix et la date de lancement n'ont pas encore été partagés, force est de constater que l'alternative de Samsung est très intéressante, notamment avec sa webcam 4K intégrée.

Smart Monitor M8 27 pouces

Le Smart Monitor M8 a été lancé à l'origine en version 32 pouces, et nous l'avions d'ailleurs fortement apprécié pour son style très "Mac", mais aussi son rapport qualité / prix imbattable (surtout en promotion). Et bien cet excellent moniteur polyvalent est encore moins cher avec la déclinaison de 27 pouces qui conserve l'ensemble des fonctionnalités de son aîné.

Caractéristiques du Smart M8 27 pouces :

Panneau de 32 pouces

Résolution 4K 3840 x 2160 pixels

Rapport d'aspect 16:9

Support HDR10

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité de 400 nits

99% sRGB

Temps de réponse de 4 ms

USB-C avec charge jusqu'à 65W

Webcam magnétique SlimFit incluse avec suivi du visage

Haut-parleurs 2.2 canaux intégrés

Disponible en blanc, bleu, vert et rose

Fonctions TV dont Apple TV+ intégré et AirPlay 2

Reste à savoir combien ce mini M8 sera vendu car le modèle 32 pouces est à 749 euros, sauf sur Amazon avec une MEGA promo à 499 euros en ce moment !

