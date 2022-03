Le moniteur intelligent Samsung M8 façon iMac est en vente à 749€ (4K, AirPlay, Netflix)

Aujourd'hui à 10:40 (Màj il y a 9 heures)

TV

Medhi Naitmazi

10



Dévoilé lors du CES 2022, le tout nouveau M8 Smart Monitor 32 pouces de Samsung est sur le point d'être lancé officiellement. Le constructeur coréen a dévoilé les prix et la date de commercialisation qui aura lieu le 1er avril. Avec un prix bien placé, le M8 est surtout très intéressant pour les clients Apple car il reprend les codes du design de l'iMac 24 pouces tout en proposant plusieurs coloris.

Samsung imite Apple avec son écran M8

Lorsque Samsung a présenté pour la première fois son moniteur avancé M8 en janvier dernier, nous avions fait le parallèle avec les produits d'Apple tant son look nous était familier. Mais la société de Tim Cook n'avait pas encore sorti son Studio Display. Samsung semble avoir attendu le bon moment pour révéler la date et surtout le prix du M8 Smart Monitor, 749€. C'est tout simplement 1000€ de moins que le Studio Display, avec pourtant des capacités très similaires.



Fidèle à sa désignation de "Smart Monitor", celui qui remplace le M7 est doté de fonctionnalités intégrées qui lui permettent de se démarquer de l'écran PC / Mac classique. Le plus remarquable est la puce embarquée qui permet à l'écran d'exécuter Netflix et d'autres services de streaming de manière autonome, en plus de Google Docs et d'outils d'appel vidéo comme Google Duo. Oui, vous pouvez littéralement travailler depuis le M8 grâce à une connectivité totale (HDMI, WiFi, Bluetooth), sans oublier la compatibilité AirPlay 2 qui est un autre point fort de l'écran et qui confirme l'importance accordée à Apple.



Bien évidement, la fiche technique n'est pas en reste avec une dalle 4K HDR10+ de 32 pouces (GSYNC Compatible / AMD FreeSync Premium Pro) soutenue par une interface USB-C pour le couplage avec une machine hôte. Il est doté d'une sortie d'alimentation de 65 W pour alimenter un ordinateur comme un MacBook ou un PC. Dommage que la caméra soit un module à part, fourni dans la boîte, mais qui vient surmonter l'écran. Heureusement, il est modulable.



Mais ce que recherchent le plus les clients Apple, c'est le design. Et il suffit de jeter un coup d'œil au nouveau M8 Smart Monitor pour comprendre l'inspiration de Samsung. L'iMac M1 a été repris sur tous les plans, que ce soit le cadre, le pied ou le profil, tout y est. Mieux, Samsung a prévu quatre options de couleurs différentes. Sans être sur les tons exacts d'Apple, le M8 propose une version blanche classique, aux côtés des offres vertes, roses et bleues. On est loin du quelconque M7 qui a pourtant récolté une palanquée d'avis positifs depuis sa sortie.

© Samsung - Même la présentation de l'écran montre Apple TV+

Notre avis sur le M8 de Samsung

Avec le nouveau Studio Display qui vient d'être lancé, Apple espère capter de nouveaux clients (grâce aussi au Mac Studio). Si les critiques sont plutôt bonnes, un certain nombre trouve l'écran trop cher pour ce qu'il apporte, c'est-à-dire une dalle LCD 5K de 27 pouces avec quelques petits plus grâce à la puce A13. Mais la réponse de Samsung est très intéressante avec un tarif bien plus bas et des capacités au même niveau. Le seul véritable avantage d'Apple reste l'intégration sans effort à l'écosystème.



Si cela vous intéressé, le Samsung M8 sera en vente dès vendredi 1er avril au prix de 749€, soit 1000€ de moins que le Studio Display. Un très bon compagnon pour un Mac mini, un Mac Studio ou un MacBook Air / Pro.