Samsung Smart Monitor M8 v2 : 32 / 27 pouces, HDR10+ et mode portrait

Samsung a dévoilé la deuxième génération du Smart Monitor M8, qui présente un design similaire à celui d'un iMac, une connectivité USB-C, la prise en charge d'AirPlay et une webcam intégrée. La nouvelle version est disponible en deux tailles et se dote de fonctionnalités attendues.

Les nouveautés du Smart Monitor M8 2023

Samsung a annoncé la mise à jour 2023 de son désormais célèbre Smart Monitor M8. La nouvelle version du moniteur sera disponible en 32 et 27 pouces, avec un design super fin mis à jour qui a été présenté pour la première fois en 2022. Il conserve des fonctionnalités pratiques telles que la connectivité USB-C, la prise en charge d'AirPlay et la webcam intégrée. Les nouveaux ajouts comprennent la prise en charge du HDR 10+, l'orientation portrait, et plus encore.

Dans un communiqué de presse, Samsung a révélé les détails du nouveau Smart Monitor M8 et de ses deux variantes plus abordables. La gamme 2023 comprend la nouvelle génération du Smart Monitor M8 en 32 pouces et introduit une nouvelle taille d'écran de 27 pouces, disponible en quatre options de couleurs élégantes.



Les principales caractéristiques du Samsung Smart Monitor M8 sont les suivantes :

Taille d'écran de 32 ou 27 pouces

Résolution 4K à 3840 x 2160

Rapport d'aspect 16:9

Connectivité USB-C avec un seul câble pour une alimentation jusqu'à 65 W

Prise en charge du HDR 10+

Gamme de couleurs sRGB à 99

Luminosité de 400 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Cadres minces et design général fin avec une épaisseur inférieure à 11,39 mm.

Peut être utilisé comme smart TV avec Apple AirPlay

Webcam SlimFit incluse

Coloris blanc chaud, rose coucher de soleil, bleu lumière du jour et vert printemps.

Prix : 749 € / 699 €

Date de lancement : juin 2023

Pour mémoire, le Samsung Smart Monitor M8 2022 était déjà un appareil attrayant pour ceux qui recherchent une résolution 4K abordable, une connectivité USB-C et un grand écran. La version 2023 ne semble pas significativement différente en termes de spécifications. Il aurait été intéressant d'ajouter le 120 Hz, mais à ce prix, le M8 reste un excellent moniteur 32 pouces pour les clients Mac et PC.



Les versions 2023 des M8, M7 et M5 seront disponibles en juin, nous mettrons à jour l'article. En attendant, le M8 2022 est en promotion à 520 euros sur Amazon, soit trois fois moins cher que son concurrent, l'Apple Studio Display.

