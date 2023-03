BenQ lance de nouveaux écrans 4K Designer de 27 et 32 pouces (USB-C)

BenQ a lancé ses tout derniers écrans cette semaine avec les Ergo Arm Designer de 27 pouces et 32 pouces offrent une résolution 4K, une connectivité USB-C avec une alimentation passante jusqu'à 90 W, un espace colorimétrique DCI P3 à 95 %, un bras de montage flexible intégré, et bien plus encore. Tout cela à des prix abordables, en tout cas bien plus accessibles que le Studio Display d'Apple.

Nouveaux écrans Ergo ARM 4K Designer

Version 27 pouces

Le moniteur Ergo Arm 4K Designer de 27 pouces de BenQ (PD2706UA) est une mise à niveau de l'ancien BenQ PD2705U et est la version miniature de la nouvelle version de 32 pouces, l'écran Ergo Arm 4K Designer (PD3205UA).



Les nouvelles versions apportent un certain nombre d'améliorations comme le polyvalent "bras ergonomique", une charge plus rapide, la prise en charge DCI P3 en option (sur le PD2706UA uniquement), et plus encore pour un prix inférieur à 800 euros, soit deux fois moins cher que le Studio Display qui affiche par contre une résolution supérieure de 5K.

Spécifications du BenQ 27 pouces Ergo Arm 4K (PD2706UA) :

Écran de 27 pouces avec une résolution 4K de 3840 x 2160 (finition mate antireflet)

Rapport d'aspect 16:9

Alimentation électrique de 90 W.

1x entrée USB-C

1x entrée/sortie USB-C

1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

2 entrées USB-B (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1)

3x USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) Sortie

1x prise casque 3.5mm

Commutateur KVM pour contrôler deux Mac ou PC avec un seul clavier/souris

Luminosité de 250 à 350 nits

163 PPI

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

HDR10

95% DCI P3/99% sRGB

Angle de vision de 178 degrés

Temps de réponse de 5 ms

2 haut-parleurs intégrés de 2,5 W

Bras articulé flexible

Prix : 699 €, précommandes disponibles auprès de BenQ mais pas en France.



Le nouveau PD2705UA est presque identique, mais à 599 € , il ne prend pas en charge la norme DCI P3 et délivre une puissance de 65 W au lieu de 90 Watts.

Version 32 pouces

Spécifications du BenQ 32 pouces Ergo Arm 4K (PD3205UA) :

Panneau de 31,5 pouces avec une résolution 4K de 3840 x 2160 (finition mate antireflet)

Rapport d'aspect 16:9

Alimentation électrique de 90 W

1 x entrée/sortie USB-C (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1)

1 x sortie USB-C (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1)

1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

2x USB-B (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) Entrée

3x USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) Sortie

1x prise casque 3.5mm

Commutateur KVM pour contrôler deux Mac ou PC avec un seul clavier/souris

Luminosité de 250 à 350 nits

139 PPI

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

HDR10

99 % sRGB

Angle de vision de 178 degrés

Temps de réponse de 5 ms

2 haut-parleurs intégrés de 2,5 W

Bras articulé flexible

Prix : 799 euros sur le site BenQ, bientôt disponible à la commande.

Si ces modèles vous intéressent, sachez qu'ils seront également en vente sur Amazon. Ce sont des concurrents directs des LG UltraFine.

