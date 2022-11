Promo : l'écran LG UltraFine 4K à 371 € au lieu de 749 € !

Si l'écran Apple Studio Display reste bien trop cher pour vous avec son prix de 1749€, sachez que le coréen LG, partenaire officiel d'Apple pour les moniteurs de Mac, affiche des réductions très importantes sur plusieurs modèles, dont l'excellent UltraFine 4K qui est à moitié prix, tout comme le 5K ! Oui, vous avez bien lu.

Le UltraFine 4K de LG à prix cassé

Conçu spécialement pour le Mac, l'UltraFine 4K est un moniteur de 24 pouces qui offre un rapport qualité / prix imbattable. Si la taille convient à la majorité des utilisations (certains veulent plus grand pour le montage ou la retouche), l'UltraFine 4K brille surtout par sa qualité d'image, son intégration unique avec macOS et ses ports Thunderbolt et USB-C.



C'est simple, Apple recommandait ce moniteur jusqu'à la sortie du Studio Display qui est vendu bien plus cher et qui n'est finalement pas meilleur en termes de qualité d'affichage.

Voici la fiche technique :

Modèle LG 24MD4KL-B

Dalle IPS 4K de 23,7 pouces (3840x2160 pixels, 8 millions de pixels)

Couleurs DCI-P3 et 500 cd/m2

14ms

60Hz

Thunderbolt 3

Permet de charger un Mac jusqu'à 85 W

Inclinable

Ajustable en hauteur

Deux haut-parleurs

Dimensions (L x L x H) : ‎51.5 x 67 x 30 cm

Poids 5.2 kg

Possibilité de brancher deux écrans 4K UltraFine à un Mac

Les réglages peuvent être effectués à l'aide de macOS

On notera simplement un design un peu quelconque et l'absence de webcam, mais qui n'est pas problématique pour ceux qui utilisent un MacBook Air ou MacBook Pro par exemple. La compatibilité Windows est évidemment assurée, mais plus basique que l'intégration avec macOS.

Acheter le moniteur LG UltraFine 4K à 371€ (au lieu de 749€).

Le Ultrafine 5K aussi

Si vous souhaitiez une taille au-dessus, sachez que le LG UltraFine 5K est à 799 euros, au lieu de 1399 euros. Il affiche une dalle de 27 pouces avec une réponse de 12 ms et une résolution plus importante, une webcam et un micro en sus.

