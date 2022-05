Les écrans UltraFine et UltraGear de LG sont en promo pour les #FrenchDays

Si l'écran Apple Studio Display est encore trop cher pour vous avec ses 1749€, sachez que le coréen LG, partenaire officiel d'Apple pour les moniteurs de Mac, a baissé le prix de plusieurs modèles pour les French Days 2022. Il s'agit notamment des UltraFine 4K, Ergo UltraFine et Ergo UltraGear qui voient leur prix fondre comme neige au soleil. L'occasion d'économiser parfois plus de 200€.

Le UltraFine 4K de LG à prix cassé

Conçu pour le Mac, l'UltraFine 4K est un moniteur de 24 pouces qui offre un rapport qualité / prix assez incroyable. Si la taille convient à la majorité des utilisations (certains veulent plus grand pour le montage ou la retouche), l'UltraFine 4K brille surtout par sa qualité d'image, son intégration unique avec macOS et ses ports Thunderbolt et USB-C. C'est le moniteur qui était recommandé par Apple jusqu'à la sortie du Studio Display qui est vendu bien plus cher et qui n'est finalement pas meilleur en termes de qualité d'affichage.

Modèle LG 24MD4KL-B

Dalle IPS 4K de 23,7 pouces (8 millions de pixels)

Couleurs DCI-P3 et 500 cd/m2

Thunderbolt 3

Permet de charger un Mac jusqu'à 85 W

Ajustable en hauteur

Possibilité de brancher deux écrans 4K UltraFine à un Mac

Les réglages peuvent être effectués à l'aide de macOS

LG UltraFine 4K à 543€ (au lieu de 749€).

On notera simplement un design un peu quelconque et l'absence de webcam, mais qui n'est pas problématique pour ceux qui utilisent un MacBook Air ou MacBook Pro par exemple. La compatibilité Windows est également assurée, mais moins poussée.

Le LG Ergo UltraFine aussi

Si vous voulez plus grand, sachez que les LG Ergo UltraFine 27UN880-B et 32UN88A-W sont également moins chers sur Amazon. Avec leur pied déporté, ils offrent une taille plus confortable (mais la même résolution) avec en plus, un port HDMI, une prise casque et des prises USB-A et USB-C. Le reste est identique avec 60 Hz, HDR, etc.

Le LG ERGO UltraGear pour les gamers

Enfin, LG brade aussi ses écrans Ergo UltraGear à destination des gamers. Avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, un temps de réponse 1 ms, une compatibilité HDR10, DCI-P3, NVIDIA Gsync et AMD FreeSync, il est très complet.



Sans oublier son pied ergonomique, extensible, rétractable, pivotable, inclinable ou encore réglable en hauteur, qui vous permet de trouver la position idéale et de gagner en confort.