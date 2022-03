LG assure que son écran 5K UltraFine n'est pas abandonné

Ça a été l'une des surprises de ces derniers jours, alors qu'Apple annonçait son nouveau Studio Display (qui a déçu les premiers testeurs), le géant californien a pris la décision de supprimer le populaire écran 5K UltraFine de LG. Heureusement, ce retrait ne serait pas définitif, l'écran pourrait faire sa réapparition prochainement (avec l'accord d'Apple), dès que les stocks seront disponibles !

Le 5K UltraFine de LG va bientôt faire son retour

Considéré comme l'un des meilleurs écrans haut de gamme actuellement commercialisées, des rumeurs ont laissé penser que LG était en train d'abandonner son fameux 5K UltraFine, un écran qui a fait les beaux jours sur l'Apple Store en ligne pendant plusieurs années.

Pour taire les bruits de couloir, LG a été contraint de s'exprimer auprès du Wall Street Journal, selon l'entreprise, l'écran de 27 pouces n'est pas du tout délaissé, au contraire il continue à être produit dans les usines habituelles et va bientôt faire son grand retour chez les revendeurs et peut-être sur l'Apple Store en ligne.



LG l’a confirmé, les ruptures de stock sont liées à des problèmes de production. Comme toutes les autres entreprises, LG fait face à la pénurie des puces, plusieurs composants indispensables pour la fabrication de l'UltraFine 5K manquent à l'appel, ce qui bloque complètement le processus d'assemblage !

À partir des informations obtenues auprès de ses fournisseurs et sous-traitants, LG a été dans la mesure de confirmer que l'UltraFine 5K sera bien de retour sur son site et chez les revendeurs à partir du mois prochain. Évidemment, le fabricant invite ses potentiels clients intéressés par cet écran de 27 pouces à ne pas chercher tout de suite d'alternative, mais d'attendre un peu l'arrivée massive des stocks.



À la question : "est-ce que le 5K UltraFine sera de retour également sur l'Apple Store en ligne le mois prochain ?", LG a préféré ne pas se prononcer. La stratégie d'Apple pourrait être de proposer exclusivement son nouvel écran Studio Display qui a des caractéristiques très proches de l'écran de LG. On connait les techniques d'Apple depuis longtemps, la pomme est capable d’imposer ses propres produits quitte à limiter le choix ou la visibilité des produits qui ne lui appartiennent pas.



Le 5K UltraFine de LG a été mis en vente pour la première fois il y a 3 ans, il offre une définition de 5 120 x 2 880 pixels, une luminosité de 500 nits, ainsi que la gestion de la gamme de couleurs P3. Le tout est proposé avec un port Thunderbolt 3, trois ports USB-C, un micro, des hauts-parleurs stéréo et une webcam Full HD intégrée.