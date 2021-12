LG lance un écran UltraFine 2022 OLED 4K de 27 pouces parfait pour le Mac

Il y a 3 heures

TV

Alban Martin

1



LG a dévoilé ses derniers moniteurs OLED 4K haut de gamme UltraFine 2022 destinés aux professionnels et propose cette fois une version plus petite qui devrait être plus abordable. En plus de cela, les nouveaux modèles sont livrés avec plus d'accessoires pour faciliter l'étalonnage et le travail dans des pièces lumineuses.

Un écran OLED pour les Pro signé LG

Le modèle de 32 pouces (32BP95E) semble être sensiblement le même que précédemment, avec des caractéristiques telles qu'un rapport de contraste de 1 000 000:1, des couleurs 10 bits réelles, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Comme auparavant, il est également conforme à la norme VESA DisplayHDR 400 True Black pour les écrans OLED.



Le manque relatif de luminosité et l'énorme taux de contraste montrent les compromis et les avantages d'un écran OLED pour les créateurs de contenu. D'une part, avec 400 nits de luminosité, l'écran OLED UltraFine est à peine suffisant pour faire de l'étalonnage HDR, comparé à des écrans mini-LED beaucoup plus lumineux (1 000 nits minimum) comme le Pro Display XDR d'Apple (5499 €) ou l'écran ASUS ProArt PA32UCG-K qui est dans les mêmes gammes de prix.



En revanche, l'écran OLED de LG présente un bien meilleur contraste, des noirs parfaits et aucun blooming car chaque pixel s'illumine individuellement. Cette caractéristique peut donner aux professionnels de la couleur une bien meilleure idée du véritable contraste d'une image. Par conséquent, les acheteurs doivent faire un choix difficile entre la luminosité et le contraste, qui sont tous deux importants pour le travail en couleur de nos jours, en particulier pour la vidéo.

Mais c'est surtout le nouveau modèle de 27 pouces (27BP95E) annoncé par LG qui attirera les personnes qui souhaitent bénéficier des avantages de l'OLED et des autres caractéristiques professionnelles (couleur 10 bits, 99 % DCI-P3 et un rapport de contraste de 1 000 000:1) à un prix inférieur, mais en conservant la même résolution d'affichage 4K. Les deux écrans partagent également des caractéristiques pratiques communes comme un design professionnel épuré, l'USB-C avec une alimentation de 90W et quatre ports USB, sans oublier une paire d'entrées DisplayPort et un port HDMI. LG ne précise pas de quel type il s'agit pour ce dernier, il est donc probable qu'il ne s'agisse pas de HDMI 2.1 - bien que cela ne soit pas crucial pour les pros de la création de contenu. La norme 2.1 est plutôt à destination des joueurs puisque elle permet notamment le 120 Hz grâce à une bande passante largement supérieure et qui peut atteindre les 48 Gbps.



La plus grande amélioration par rapport à l'année dernière est que les deux moniteurs comprennent un capteur de calibrage des couleurs, ainsi que le logiciel LG Calibration Studio. Ils sont également livrés avec un capot de moniteur qui permet de mieux contrôler l'image en fonction de l'éclairage de la pièce. LG n'a pas encore publié le prix, mais son moniteur OLED Pro de 32 pouces coûte 3 999 €, alors attendez-vous à un prix similaire pour le nouveau modèle 2022. La version de 27 pouces, quant à elle, coûtera probablement moins de 3 000 €. Un compagnon idéal pour les graphistes, monteurs et autres qui travaillent sur Mac, Apple ayant fait de LG son partenaire sur ce secteur en vendant notamment ses moniteurs en Apple Store.