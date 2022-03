Gurman assure que le Mac Mini Studio et l’écran Studio Display sont prêts

Il y a 6 heures

Mac

Medhi Naitmazi

1



Apple pourrait dévoiler un nouvel ordinateur "Mac Studio" et un nouvel écran externe lors de l'événement de ce soir, selon une confirmation de dernière minute de Mark Gurman de Bloomberg. Dans un tweet, le journaliste américain affirme que le Mac Studio et un "nouvel écran fonctionnant sous iOS sont "prêts à l'emploi" et seront probablement présentés lors du keynote.

Une confirmation signée Bloomberg

Hier, le YouTuber Luke Miani a partagé des rendus de ce qu'il prétend être le "Mac Studio", montrant une machine dont le design ressemble à un Mac mini plus épais. Le "Mac Studio" présente le même design de forme carrée que le Mac mini actuel, mais il mesure 10 centimètres de haut et dispose d'une nouvelle conception thermique pour mieux réguler la chaleur.

Miani a déclaré que le "Mac Studio" serait annoncé "sans équivoque" lors de l'événement de printemps, et il semble maintenant que Gurman confirme cette affirmation.

Am told the Mac Studio (smaller Mac Pro/more powerful Mac mini) plus the new monitor running iOS are “ready to go” - so I believe they should arrive tomorrow. https://t.co/MvrGwTfGmy — Mark Gurman (@markgurman) March 7, 2022





Nous avons entendu le nom "Mac Studio" pour la première fois la semaine dernière par 9to5Mac, le site le décrivant comme une sorte d'appareil hybride Mac mini et Mac Pro. Des rumeurs antérieures ont indiqué qu'un Mac mini haut de gamme et un Mac Pro plus petit étaient en cours de développement, ce qui correspond à ce potentiel Mac Studio.

Le Mac Studio hybride pourrait remplacer le Mac mini haut de gamme et il pourrait être vendu comme une alternative plus petite au Mac Pro. Il ne devrait pas être aussi puissant que le Mac Pro, mais il devrait utiliser les puces M1 Pro et M1 Max d'Apple, avec une option pour une version plus puissante du M1 Max que l’on connaît à date.



Pour accompagner le Mac Studio, la rumeur veut qu'Apple ait prévu un "Studio Display" prêt à l'emploi. Miani a déclaré que l'écran Studio Display aura une taille de 27 pouces avec des bords légèrement plus épais que l'écran Pro Display XDR, et maintenant Gurman suggère qu'il "exécutera iOS". Une drôle de caractéristique que l’on ne manquera pas de détailler ce soir lors du keynote si Apple le présente aux côtés des iPhone SE 3, iPad Air 5 et autre MacBook Pro M2.