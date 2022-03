Mac Studio : des rendus sur le potentiel nouveau Mac Mini haut de gamme

Demain, Apple tiendra une nouvelle conférence du nom de "Peek Performance" durant laquelle de nouveaux produits devraient être présentés. Si on parle beaucoup de la nouvelle version de l'iPhone SE, la Pomme pourrait également en profiter pour mettre à jour l'un de ses produits phares.

En effet, pendant l'évènement, on pourrait assister à l'arrivée d'une mise à jour du Mac mini dans une version haut de gamme. Pour l'occasion, le YouTuber Luke Miani vient de publier une nouvelle vidéo dans lequel on y voit des rendus supposés du Mac Studio. La vidéo :

Des rendus du futur Mac Mini haut de gamme ?

Le nouvel évènement Peek Performance aura lieu demain et devrait nous réserver de belles présentations d'appareils à la Pomme. Parmi ces derniers, il se chuchote qu'un Mac mini haut de gamme serait de la partie, se situant entre le Mac Pro et le Mac mini.



Le YouTuber Luke Miani vient de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne dans laquelle on peut y voir de possibles rendus du nouvel ordinateur. Selon les images, il reprendrais le look du Mac mini, en étant un peu plus grand, avec une lumière LED sur le devant et un design thermique sur le fond pour la chaleur.



On a hâte de voir ça demain !