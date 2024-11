Bons plans iOS : Mini Games Studio, Flipinity, Death Stranding et Inpaint

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Mini Games Studio, Flipinity, Death Stranding et Inpaint. L'occasion d'économiser 62 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Mini Games Studio (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.3, 73 Mo, iOS 12.0, LiveDataLink LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Une app avec 7 mini-jeux dont : StarPOP est un jeu de correspondance bicolore amusant avec des niveaux sans fin !

Mystery Calculator devinera correctement votre numéro, à chaque fois !

Word Guess est une version sans fin du célèbre jeu de mots croisés !

PaintMini est une toile amusante !

PianoMini est un piano simple pour créer votre propre mélodie ! Télécharger le jeu gratuit Mini Games Studio





Flipinity (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.04, 32 Mo, iOS 13.0, Pavel Zak) passe de 0,99 € à gratuit. Flipinity est un jeu de réflexion très simple d'apparence mais qui, de manière surprenante, peut conduire à des combinaisons très difficiles. Votre tâche consiste à réorganiser les tuiles en utilisant des opérations prédéfinies pour assembler une image ou un motif.



Des centaines de niveaux pour se détendre... ou pas ! Télécharger le jeu gratuit Flipinity





Applications gratuites iOS :

Inpaint (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 55 Mo, iOS 15.0, Maxim Gapchenko) passe de 4,99 € à gratuit. La populaire application de retouche photo de macOS est accessible sur iOS avec pas mal de fonctionnalités. On peut ainsi supprimer les objets indésirables, améliorer les photos dégradées, supprimer un filigrane, effacer les rides et les imperfections de la peau, supprimer du texte et plus encore. Télécharger l'app gratuite Inpaint





Image Resizer (App, iPhone / iPad, v2.4, 4 Mo, iOS 14.0, Supagarn Pattananuchart) passe de 0,99 € à gratuit. L'application Image Resizer est là pour vous aider à réduire la taille des photos à diverses fins. Si vous recherchez un compresseur de photos ou une application de redimensionnement d'images pour réduire la taille de vos images, ne cherchez plus.



Photo Resizer vous permet de redimensionner n'importe quelle image comme vous le souhaitez. Il existe plusieurs types d'options de qualité et de résolution dans cet éditeur de taille d'image - application de redimensionnement et vous pouvez définir la taille, le nom, le format, la qualité, les métadonnées exif en fonction de vos besoins et compresser les images en quelques secondes. Télécharger l'app gratuite Image Resizer





Promotions iOS :

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games US, Inc.) passe de 39,99 € à 22,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 22,99 €





Street Fighter IV Champion Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.06.03, 2,1 Go, iOS 9.0, CAPCOM) passe de 5,99 € à 2,99 €. Le dernier titre mobile de la saga reprend les grandes lignes de SF 4 Volt et y ajoute des graphismes modernisés, un support des manettes MFI, le mode en ligne en WiFi et surtout 3 nouveaux combattants prêts à en découdre. Cela porte le nombre de "fighters" à 32 héros en tout. Comme les opus précédent, c'est du très bon, premium (pas d'in-apps) et fidèle à la saga ! Télécharger Street Fighter IV Champion Edition à 2,99 €





Dream Town Island (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.33, 84 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 6,99 € à 3,99 €. Explorez votre créativité dans cette simulation de ville de Kairosoft. Débloquez des magasins, aidez les habitants à trouver l'amour ou à investir en bourse.Construisez une nouvelle ville sur une île et choisissez parmi des restaurants, des dépanneurs ou des cinémas pour attirer de nouveaux résidents. En développant votre ville, débloquez de nouvelles opportunités pour attirer encore plus de citoyens. Télécharger Dream Town Island à 3,99 €





Cavern Adventurers (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.31, 73 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 7,99 € à 3,99 €. Dans un royaume fantastique paisible, des monstres surgissent du sol ! Avec une équipe d'aventuriers, sécurisez, explorez et développez un réseau de grottes.Affrontez les défis souterrains en plaçant des torches, construisant des ponts et en utilisant des explosifs pour progresser. Aucun obstacle n'est insurmontable si vous choisissez les bonnes solutions. Télécharger Cavern Adventurers à 3,99 €





Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.2.0, 555 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 0,99 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer Evoland 2 ! Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Du RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Un des meilleurs titres de l'App Store. Télécharger Evoland 2 à 0,99 €





Lock's Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 0,99 €. Construisez vos défenses pour affronter les automates dans le remake de Lock's Quest, un jeu acclamé de 2008. Incarnez Lock dans un conflit entre le Royaume et les Automates dirigés par le seigneur Agonie. Avec 75 jours de combats sur 10 cartes uniques, utilisez des tourelles, des pièges et des attaques spéciales.Profitez de la bande son de qualité, des portraits en haute résolution et des améliorations de gameplay du jeu original. Télécharger Lock's Quest à 0,99 €