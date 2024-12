Bons plans iOS : Kingdom: New Lands, FINAL FANTASY VII, Vandals et Worms 3

Les bons plans iOS de Noël 2024 : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et surtout 19 promos avec notamment Kingdom: New Lands, FINAL FANTASY VII, Vandals et Worms 3. L'occasion d'économiser 109€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Tamagotchi Florix (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone, v1.2.3, 73 Mo, iOS 11.0, Sunspear Software LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Bienvenue dans Beyond Simulator: Florix's World, où vous devenez le meilleur ami et compagnon de Florix dans un voyage fantastique. Vous commencerez chaque journée dans My Home, où vous nourrirez, jouerez et coucherez Florix, renforçant ainsi votre lien. À mesure que Florix grandit, vous explorerez divers lieux comme le Kindergarten pour son éducation initiale, l'École pour approfondir ses connaissances, et l'Office où il travaillera pour assurer notre bien-être. Ensemble, vous profiterez aussi de moments de loisirs au Restaurant, au Musée, au Cinéma, tout en gérant les aspects pratiques comme les soins à l'Hôpital, les finances à la Banque, et la production et le commerce via la Ferme, le Moulin, et le Marché. Télécharger le jeu gratuit Tamagotchi Florix

Out There Chronicles (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 89 Mo, iOS 8.0, Mi-Clos Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Out There Chronicles est une BD interactive et roman d'aventure dans l'univers de Out There, où après un million d'années de sommeil, vous explorez la planète America à la recherche de vos semblables. Cette histoire préquelle, écrite par FibreTigre avec des illustrations de Benjamin Carré, explore les mystères des arches et des Cubes, révélant des secrets tout en introduisant de nouvelles intrigues et interactions linguistiques avec des extraterrestres. Vous incarnez un astronaute perdu dans l'espace, naviguant dans un monde étranger où votre survie dépend de votre intelligence et de votre diplomatie. Développé par Mi-Clos, ce jeu propose une expérience captivante de gestion et d'exploration, en français, avec une musique de Siddharta Barnhoorn. Télécharger le jeu gratuit Out There Chronicles





Applications gratuites iOS :

Origami en dollar (App, iPhone / iPad, v2.11, 24 Mo, iOS 12.0, Andreas Bauer) passe de 0,99 € à gratuit. Origami en dollar vous enseigne à transformer un simple billet en dollars en œuvres d'art impressionnantes. Apprenez à plier des billets pour offrir un cadeau mémorable, laisser un pourboire unique ou simplement amuser vos amis. L'application comprend 20 modèles d'origami avec des instructions détaillées et des photos de haute qualité des résultats finaux. Chaque pliage est accompagné d'un guide visuel précis pour vous aider dans votre création. Télécharger l'app gratuite Origami en dollar

Tayasui Color (App, iPhone / iPad, v9.1, 556 Mo, iOS 11.0, Tayasui.com) passe de 2,99 € à gratuit. Tayasui Color est une application de coloriage qui offre une expérience de détente avec plus de 50 illustrations exclusives créées par l'artiste Olivia De Bona. Elle inclut six outils de dessin réalistes, notamment une brosse aquarelle, issus de Tayasui Sketches, et un moteur sonore qui ajoute des sons réalistes à votre session de coloriage pour une relaxation optimale. Parfaite pour égayer une journée ou se déstresser, cette application, élue meilleure app de 2016, continue d'évoluer. Télécharger l'app gratuite Tayasui Color

Promotions iOS :

Kingdom Two Crowns (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.0, 2,1 Go, iOS 13.0, Raw Fury) passe de 7,99 € à 4,99 €. Kingdom Two Crowns est un jeu de tower defense à déroulement latéral et à la splendide esthétique de style pixel-art. Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fidèle destrier, recrutez de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.Si il fait suite à l'excellent Kingdom New Lands, Two Crowns apporte un côté multijoueur qui apporte de la profondeur. Télécharger Kingdom Two Crowns à 4,99 €

Kingdom: New Lands (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.4, 173 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 4,99 € à 2,99 €. Kingdom: New Lands est un jeu de stratégie en 2D avec des éléments de tower defense où vous jouez le rôle d'un roi en guerre contre divers clans. La gestion et le développement de votre royaume demandent une grande réflexion stratégique, surtout pour l'optimisation de vos unités et des améliorations de votre village. Le jeu se distingue par ses graphismes pixel-art magnifiquement réalisés, des animations fluides, une durée de vie exceptionnelle et un gameplay très diversifié. Télécharger Kingdom: New Lands à 2,99 €

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 11,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 11,99 €





FINAL FANTASY VII (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,8 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. Final Fantasy VII, un RPG à succès vendu à plus de 11 millions d'exemplaires, fait une entrée remarquée sur iOS. Ce premier jeu de la série à proposer des décors en 3D et des cinématiques en images de synthèse est un chef-d'œuvre où j'ai investi plus de 100 heures sur ma PS1. Avec son scénario captivant, ses personnages attachants, son système de materias et ses combats bien conçus, FF7 reste une valeur sûre, même à un prix élevé, surpassant la majorité des jeux du genre actuels, surtout avec cette promotion. Télécharger FINAL FANTASY VII à 9,99 €

FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 11,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga nippone la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.Parmi les nouveautés de cette grande aventure (comptez minimum 40 heures de jeu), on note l'arrivée des succès, un mode sans combat aléatoire, une sauvegarde automatique et des cinématiques HD. Evidemment, le jeu de rôle a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile (compatibles avec les manettes). Le reste de l'aventure n'a pas changé, à vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs ! Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 11,99 €

Dragon Quest Builders (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 629 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 9,99 €. Le jeu de construction populaire du studio Square Enix, est désormais disponible sur mobile. Il s'agit de Dragon Quest Builders, un Minecraft en puissance qui propose aux joueurs d'explorer un monde composé de blocs tout en récoltant, fabriquant, et bâtissant pour vaincre l'abominable Lordragon. Si vous aimez les jeux de crafting, celui-ci est plus beau, plus prenant et plus accessible que le titre de Mojang. Votre but est ici de reconstruire une ville pour réunir les hommes éparpillés dans un monde dévasté. L'intrigue est d'ailleurs plus subtile que cela, mais je vous laisse le soin de la découvrir à travers 30 heures de gameplay. Télécharger Dragon Quest Builders à 9,99 €

DRAGON QUEST (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 30 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 2,99 € à 1,99 €. Le premier jeu de la saga DRAGON QUEST est désormais disponible sur mobile, offrant un retour au RPG classique qui a captivé des générations. Plongez dans le royaume médiéval d'Alefgard, où vous, descendant du légendaire Erdrick, devez récupérer la sphère de lumière et vaincre le maléfique Dragonlord. Avec des commandes adaptées aux appareils mobiles, l'aventure est accessible et intuitive, proposant une expérience de jeu complète sans achats supplémentaires. Ce titre, enrichi par le travail du créateur Yuji Horii, du compositeur Koichi Sugiyama et du dessinateur Akira Toriyama, est un hommage au RPG rétro adoré par des millions de fans à travers le monde.Si vous aimiez les jeux sur Gameboy, vous allez adorer. Télécharger DRAGON QUEST à 1,99 €

Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.1, 532 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chrono Trigger fait partie des grands classiques des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôle qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats. Les graphismes sont toujours aussi détaillés, avec des décors variés et des animations de personnages qui n'ont pas pris une ride. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité, reste une référence au même titre que le jeu lui-même. Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent RPG, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Télécharger Chrono Trigger à 5,99 €

Nerd Survivors (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.20240612, 510 Mo, iOS 13.0, HeartBit Interactive S.r.l.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Une soirée de jeu ordinaire entre amis vire au chaos lorsqu'ils sont propulsés dans un monde fantastique rempli de monstres absurdes. Pour survivre, ils utilisent des armes insolites comme des grenades à pizza, des spinners enchantés, des sorts magiques farfelus, et même leurs amis comme projectiles contre les hordes de créatures hostiles. Nerd Survivors est une aventure de survie rogue-lite en bullet-heaven, située dans l'univers de Doom & Destiny Worlds, sans achats in-app et sans publicités ! Télécharger Nerd Survivors à 0,99 €

Barbearian (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.12, 163 Mo, iOS 12.4, Kimmo Factor Oy) passe de 9,99 € à 5,99 €. Barbearian est un jeu hack'n'slash dynamique avec des combats de masse dans un monde coloré et dessiné à la main, vu en 3D isométrique. Les niveaux sont conçus avec soin, proposant des gemmes à découvrir et des éléments interactifs, comme des arbres à abattre, pour le plaisir du joueur. Les armes sont impressionnantes, infligeant de gros dégâts aux ennemis, et le jeu reste accessible tant que vous gardez un œil sur votre santé, grâce aux stations de soins présentes à chaque niveau. Télécharger Barbearian à 5,99 €

Legend of the Skyfish 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 551 Mo, iOS 13.0, Crescent Moon Games) passe de 3,99 € à 1,99 €. Plongez dans un monde peuplé de monstres abyssaux et affrontez-les avec votre canne à pêche de combat pour aider les guerriers du clan Red Hook à sauver le royaume de la domination de l'énigmatique Skyfish, seigneur des profondeurs marines. Lui aussi était disponible sur Apple Arcade auparavant. Legend of the Skyfish 2 propose un gameplay mêlant grapin et combat hack 'n slash, avec la possibilité de fabriquer des dizaines d'armes et d'armures, tout en complétant des quêtes pour dévoiler une histoire épique. Cette version inclut des nouveautés comme un tournoi de pêche, des enchantements, de nombreuses missions secondaires en ville, et une variété d'armes telles que épée, hache, marteau de guerre, hallebarde, faux, fauchon, baguette et épée longue. De quoi s'amuser ! Télécharger Legend of the Skyfish 2 à 1,99 €

BOKURA (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 409 Mo, iOS 11.0, Kodansha Ltd.) passe de 5,99 € à 1,99 €. Bokura in a Different Winter est un jeu d'aventure coopératif exclusif à deux joueurs, conçu pour explorer la perception et la cognition, où chaque joueur voit un monde distinct sur son écran. Jouable sur deux appareils, ce jeu remet en question la notion que deux personnes perçoivent le monde de la même manière. Cependant, il manque de fonctionnalités comme l'appel et n'est disponible qu'en japonais. Télécharger BOKURA à 1,99 €

Actraiser Renaissance (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. Actraiser Renaissance combine l'action des jeux de plateforme en 2D avec une simulation de construction de ville, dans une lutte épique entre le bien et le mal. Le jeu propose des graphismes 2D remastérisés en HD et une bande originale légendaire, composée et réarrangée par Yuzo Koshiro, avec 15 nouvelles pistes. En tant que Maître et son ange fidèle, vous guiderez l'humanité vers la prospérité dans un monde corrompu, avec un gameplay d'action et de Création enrichi par de nouveaux scénarios. Télécharger Actraiser Renaissance à 9,99 €

Vandals (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.4, 298 Mo, iOS 8.0, ARTE Experience) passe de 4,99 € à 1,99 €. Vandals est un jeu d'infiltration au tour par tour où vous devez éviter la police pour taguer des murs dans des villes célèbres pour le street art comme Paris, Tokyo, São Paulo, Berlin, et New York. Vous pouvez suivre les traces de célèbres street artists tels que Blek Le Rat et Keith Haring, en peignant des graffitis, en dessinant des personnages simples ou en écrivant des poèmes. Le jeu vous permet de laisser votre marque artistique sur des murs de plus en plus difficiles à atteindre. Télécharger Vandals à 1,99 €

Dandara (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,1 Go, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dans Dandara, vous incarnez une héroïne éponyme dans un monde oppressif, Sel, au bord de l'effondrement. Ce jeu de plateforme 2D metroidvania propose une exploration sans fin et un gameplay unique où vous défiez la gravité en vous déplaçant sur sols, murs et plafonds. Affrontez des créatures mystiques et des ennemis oppresseurs tout en découvrant des mystères et des secrets. Avec une durée de vie conséquente, Dandara s'impose comme un classique du genre. Télécharger Dandara à 1,99 €

Altos Odyssey (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.3.0, 267 Mo, iOS 11.0, Snowman) passe de 4,99 € à 1,99 €. Encore meilleure, la suite du runner onirique à succès, revient avec des graphismes améliorés et de nouvelles mécaniques sur iPhone, iPad et Apple TV. Ce deuxième opus propose 180 défis et six nouveaux personnages à débloquer, dans un environnement désertique plutôt que montagnard. Bien que les changements de gameplay soient subtils, de nouvelles fonctionnalités comme un mode zen et le support du 120 Hz ajoutent une touche de fraîcheur et de détente au jeu. Télécharger Altos Odyssey à 1,99 €

The Stillness of the Wind (Jeu, , iPhone / iPad, v1.03, 359 Mo, iOS 11.0, Fellow Traveller) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dans The Stillness of the Wind, vous incarnez Talma, la dernière habitante d'un village déserté, vivant une vie simple et solitaire. Vous gérez votre ferme, élevez des chèvres, faites du fromage et cultivez des légumes tout en recevant des nouvelles inquiétantes de votre famille en ville via un marchand itinérant. Ce jeu offre une expérience méditative sur la vie et le deuil, suite du bien accueilli Where the Goats Are. Chaque journée de Talma est à organiser à votre guise, entre tâches quotidiennes, promenades dans le désert, et moments de réflexion. Télécharger The Stillness of the Wind à 0,99 €

Worms 3 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.24, 349 Mo, iOS 8.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Worms 3, la suite de Worms 2: Armageddon, est un jeu de stratégie en 2D optimisé pour les appareils mobiles. Il améliore les versions précédentes avec de nouvelles fonctionnalités comme un système de cartes qui modifie le déroulement des matchs et des classes de vers avec des capacités spécifiques pour personnaliser vos équipes. Le jeu est compatible avec l'Apple TV et les manettes MFI, et offre un mode multijoueur asynchrone pour des parties au tour par tour pratiques. Avec 36 missions solo et divers modes de jeu, Worms 3 garantit une expérience de jeu amusante et diversifiée. Télécharger Worms 3 à 0,99 €