Bons plans iOS : AROCHECKY, Final Fantasy 9, Bright Memory: Infinite et Calctan

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 8 promos avec notamment AROCHECKY, FINAL FANTASY Ⅸ, Bright Memory: Infinite et Calctan. L'occasion d'économiser 43€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

AROCHECKY (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.2, 20 Mo, iOS 12.0, Alexander Rudi) passe de 1,99 € à gratuit. AROCHECKY est un jeu de dames classique conçu pour 1 à 2 joueurs en mode versus. Il inclut un adversaire virtuel pour jouer en solo, offrant une expérience stratégique et captivante. Télécharger le jeu gratuit AROCHECKY

Space Clutter (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 16 Mo, iOS 12.0, Harry Lundström) passe de 0,99 € à gratuit. Ce classique d'arcade de 2012, initialement sorti sur borne, est désormais disponible sur iOS. Traversez un déluge de tirs, collectez des power-ups et visez le meilleur score, avec la possibilité de mettre en pause par un double tap et de reprendre vos sessions sauvegardées plus tard. Télécharger le jeu gratuit Space Clutter





Applications gratuites iOS :

RGB Keyboard (App, iPhone / iPad, v2.9.1, 3 Mo, iOS 14.0, Mert Can Kus) passe de 1,99 € à gratuit. RGB Keyboard transforme votre appareil Apple avec une expérience de clavier animé et personnalisable, prenant en charge deux langues simultanément (bascule avec "#*") et des caractères spéciaux comme ğ, ı, ç, ö, ü. Profite de l’autocorrection, des suggestions, d’une hauteur ajustable, de sons de touches, de retours haptiques (iPhone uniquement) et d’une confidentialité respectée, sans collecte de données, dans 13 langues entièrement supportées dont le français. Télécharger l'app gratuite RGB Keyboard

Calctan (App, iPhone / iPad, v2.9.0, 11 Mo, iOS 16.6, Jorge Lozada) passe de 1,99 € à gratuit. Calctan est une calculatrice sophistiquée pour iPhone et iPad, alliant un design minimaliste élégant à des fonctionnalités avancées pour les étudiants, professionnels et amateurs de calculs complexes. Avec Calctan, profite d’une synchronisation iCloud, d’un mode Split Screen et Swipe pour une productivité accrue, et d’options de personnalisation et de partage des calculs pour une expérience fluide et stylée. Télécharger l'app gratuite Calctan

Promotions iOS :

FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 6,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga nippone la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable. Profitez de nouveautés comme les succès, un mode sans combats aléatoires, une sauvegarde automatique et un mini-jeu de cartes addictif, pour une aventure d’au moins 40 heures sans transactions intégrées.



Evidemment, le jeu de rôle a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile (compatibles avec les manettes). Le reste de l'aventure n'a pas changé, à savoir un scénario épique suivant Djidane et Bibi dans leur quête pour sauver le cristal de la vie. À vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs ! Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 6,99 €

Bright Memory: Infinite (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.11, 2,4 Go, iOS 14.0, 贤成 曾) passe de 4,99 € à 1,99 €. En 2036, Tan Shuya, membre d’une organisation de recherche surnaturelle, enquête sur un mystérieux trou noir engloutissant montagnes et bâtiments, révélant une histoire épique liée à la survie du monde. Ce jeu d’action à la première personne offre des combos aériens, une variété d’armes et de modes de tir, ainsi qu’une aventure de combat rapide, optimisée avec des graphismes améliorés de haute volée pour une expérience AAA sur mobile. Télécharger Bright Memory: Infinite à 1,99 €

Ash of Gods: Redemption (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, , v1.0.1, 3,5 Go, iOS 12.0, AurumDust) passe de 9,99 € à 6,99 €. Plongez dans une épopée complexe où chaque choix peut mener à la mort ou à la survie en tant que héros ou vilain, avec des conséquences majeures pour un monde ébranlé par la Dernière Moisson. Affrontez des demi-dieux sinistres dans des combats tactiques au tour par tour, tout en faisant des choix déchirants entre moralité et la survie de votre peuple. Télécharger Ash of Gods: Redemption à 6,99 €

LEGO® Bricktales (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0 Rev 553, 1011 Mo, iOS 16.0, Thunderful Publishing AB) passe de 5,99 € à 0,99 €. Très apprécié, le jeu LEGO Bricktales est désormais disponible à prix réduit pour construire des univers brique par brique en 3D. Mais surtout, plus que le jeu physique classique, ici LEGO propose des niveaux avec des casse-têtes à résoudre. Chaque problème a une solution constructive. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions et débloquez de nouveaux contenus. Télécharger LEGO® Bricktales à 0,99 €

Kotoro (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v4.0, 108 Mo, iOS 13.0, Semidome Inc.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Ce jeu de puzzle atmosphérique, salué par Apple comme l’un des Meilleurs Nouveaux Jeux, invite les joueurs à mélanger des couleurs selon des règles simples apprises dans l’enfance, à travers 8 chapitres et 96 puzzles explorant des concepts comme la soustraction ou le temps. Sans publicités ni achats intégrés, il offre une expérience relaxante et minimaliste, avec une bande-son envoûtante et une synchronisation iCloud. Télécharger Kotoro à 0,99 €

Koi Farm (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 264 Mo, iOS 14.0, Job Talle) passe de 2,99 € à 0,99 €. Dans Koi Farm, amuse-toi à créer des carpes koï uniques avec des motifs générés procéduralement par croisement, tout en découvrant de nouvelles mutations. Collectionne les plus belles koï sous forme de cartes à échanger et partage tes créations via des codes avec d'autres joueurs de Koi Farm. Télécharger Koi Farm à 0,99 €

Your Computer Might Be At Risk (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.1, 1,1 Go, iOS 14.0, SERGIO ESCANCIANO ARRIBAS) passe de 5,99 € à 1,99 €. Dans Your Computer Might Be At Risk, un jeu narratif à la première personne, échappe-toi d’une pièce après un mystérieux accident de voiture en résolvant des puzzles et en survivant à des tests dangereux, tandis que, vingt ans plus tard, ton fils enquête sur ta disparition. Avec ses chapitres spéciaux "La Rata Escarlata" et "Xmas Special", le jeu mêle un style visuel 3D unique inspiré du Giallo, des cinématiques réelles, une jouabilité variée et des scénarios allant du réel à l’onirique. Télécharger Your Computer Might Be At Risk à 1,99 €