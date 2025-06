Bons plans iOS : Koa: Journey into Ekos, Avernum HD, Dread Rune, Trainz Simulator 3 et Polar Flow

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 9 promos avec notamment Koa: Journey into Ekos, Avernum HD, Dread Rune, Trainz Simulator 3, Polar Flow mais aussi NARUTO: Ultimate Ninja STORM. L'occasion d'économiser 56€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Koa: Journey into Ekos (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.06.11, 2 Go, iOS 9.0, Samuel Kushell) passe de 0,99 € à gratuit. Koa: Journey into Ekos est un jeu de plateforme et de réflexion où vous faites pousser des branches enchantées pour guider Koa à travers 10 niveaux magnifiques, libérant les esprits d'Ekos d'une magie noire en utilisant votre imagination pour résoudre des puzzles. Développé par des étudiants de l'USC Advanced Games Program avec une équipe talentueuse, le jeu propose une esthétique unique, une bande-son envoûtante et des défis récompensés par des Gold Stars pour une utilisation minimale de branches. Un coup de coeur ! Télécharger le jeu gratuit Koa: Journey into Ekos

Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.10, 14 Mo, iOS 12.0, Geza Maurer) passe de 0,99 € à gratuit. Fox Eats Chicks est un jeu de plateforme en pixel-art mêlant furtivité, puzzles et action, où vous incarnez un renard rusé devant dévorer des oiseaux à travers 85 niveaux variés. La vitesse est récompensée par des notes, nécessitant stratégie et agilité pour réussir chaque défi. Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.19, 468 Mo, iOS 7.1, NINETAIL Co., Ltd) passe de 0,99 € à gratuit. Ce dungeon crawler moderne de type rogue-like combine des éléments de RPG stratégique avec un contrôle direct des personnages. Les joueurs sont mis au défi de parcourir des donjons générés aléatoirement à travers diverses régions grâce à des commandes mobiles intuitives, en affrontant des boss, des pièges et des énigmes. Nécessitant une connexion, il propose des personnages de combat rapproché et à longue portée, l'Archer étant débloqué après les premières quêtes principales, révélant une réalité sombre, riche en butin et en épreuves. Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts

Applications gratuites iOS :

Polar Flow (App, iPhone / iPad, v6.29.0, 169 Mo, iOS 16.0) passe de 8,99 € à gratuit. Polar Flow est une application intuitive qui maximise l'utilisation des dispositifs Polar en offrant un suivi détaillé de l'activité, de l'entraînement, du sommeil et de la récupération. Elle propose des conseils personnalisés, une synchronisation avec des plateformes comme Strava, et une interface facile pour gérer vos objectifs sportifs. Télécharger l'app gratuite Polar Flow

Superimpose (App, iPhone / iPad, v9.2.3, 281 Mo, iOS 14.0, Pankaj Goswami) passe de 1,99 € à gratuit. Superimpose est une application de retouche photo qui permet de combiner plusieurs images pour créer des compositions artistiques, comme des doubles expositions, grâce à un flux de travail simple et des outils avancés de masquage. Elle offre une large gamme d'outils, tels que le lasso magique, le masque capillaire et les ajustements d'exposition, pour fusionner des photos avec précision, adaptée aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés. Télécharger l'app gratuite Superimpose

Promotions iOS :

PALINGENESIS (Jeu, , iPhone / iPad, v3.4.3, 835 Mo, iOS 15.0, John Paul Grigsby) passe de 3,99 € à 2,99 €. PALINGENESIS est une aventure immersive et pleine de puzzles où, enlevé et miniaturisé, vous devez résoudre des défis musicaux pour vous échapper de la Roue Humaine, une machine qui emprisonne vos souvenirs pour alimenter une flotte extraterrestre. Entièrement conçu par John Paul Grigsby, ce jeu s'appuie sur une narration de science-fiction envoûtante et un album de 10 titres signé GRIGS. Le jeu mêle graphismes réactifs, énigmes complexes et une histoire surréaliste, où vous vous demanderez si vous parviendrez à vous libérer ou à rester une source d'énergie. Télécharger PALINGENESIS à 2,99 €

Avernum HD (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPad, v1.2.3, 172 Mo, iOS 12.0, Spiderweb Software) passe de 10,99 € à 5,99 €. Avernum est un RPG indépendant pour iPad salué par la critique. Il a été salué pour son vaste monde souterrain, son histoire captivante et ses plus de 30 heures de jeu. Il a obtenu des notes élevées de 9/10 pour son épopée fantastique immersive. Les joueurs se lancent dans une quête de sécurité, d'évasion ou de vengeance à travers trois chemins distincts, explorant un monde unique composé de quatre-vingts villes, de donjons et de races diverses. Cependant, ses graphismes peuvent manquer de raffinement par rapport à la richesse de son contenu. Télécharger Avernum HD à 5,99 €

Avadon: The Black Fortress HD (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPad, v1.2.3, 125 Mo, iOS 12.0, Spiderweb Software) passe de 10,99 € à 5,99 €. Avadon est un RPG fantastique indépendant épique pour iPad, offrant plus de 40 heures de jeu dans la peau d'un espion et d'un guerrier au service de la Forteresse Noire. Son histoire riche, ses quatre classes de personnages et ses multiples fins façonnent le monde de Lynaeus. Les joueurs explorent un monde immense, découvrent des secrets, accomplissent des quêtes secondaires et collectionnent des centaines d'artefacts magiques, alliant la profondeur d'un RPG classique à une grande rejouabilité, même si son style rétro privilégie le contenu au détriment du raffinement moderne. Télécharger Avadon: The Black Fortress HD à 5,99 €

Hexologic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.2, 105 Mo, iOS 12.0, MYTHICOWL SP Z O O) passe de 2,99 € à 0,99 €. Hexologic est un jeu de puzzle addictif et accessible, réinventant le sudoku avec des grilles hexagonales où les joueurs combinent des points dans trois directions pour correspondre aux sommes indiquées, offrant une expérience relaxante avec une musique apaisante et plus de 90 niveaux variés. Avec six mondes uniques, des graphismes soignés et des défis stimulants mais abordables, il captive joueurs de tous âges, tout en préservant une atmosphère immersive et sereine. Télécharger Hexologic à 0,99 €

Dread Rune (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.20, 340 Mo, iOS 13.0, James Foward) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dread Rune est un RPG roguelike en 3D, offrant une grande rejouabilité grâce à des niveaux, des ennemis et plus de 130 objets aléatoires. Les joueurs y maîtrisent armes et stratégies à travers 12 classes de héros uniques, comme le Mage et le Nécromancien, dans cinq donjons distincts. Avec un environnement destructible, des améliorations de personnages permanentes, plus de 30 ennemis, 10 pièges, 5 boss et 18 événements aléatoires, il allie accessibilité et gameplay profond, mis à jour environ tous les six mois. Télécharger Dread Rune à 0,99 €

Calendrier Extrême (App, iPhone / iPad, v5.28, 30 Mo, iOS 12.0, Birdsoft LLC) passe de 7,99 € à 3,99 €. Calendrier Extrême offre un calendrier puissant avec des vues personnalisables (année, mois, semaine, ordre du jour), des fonctionnalités avancées comme des modèles, icônes, envoi d'événements par e-mail et options d'événements répétitifs. Il peut être facilement mis à niveau vers l'organisateur avancé Extrême Agenda pour une gestion encore plus complète Télécharger Calendrier Extrême à 3,99 €

Trainz Simulator 3 (Jeu, Simulation / Style de vie, iPhone / iPad, v1.0.77, 3,5 Go, iOS 14.4, N3V Games Pty Ltd) passe de 7,99 € à 0,99 €. Trainz Simulator 3 offre une expérience de conduite ferroviaire réaliste avec des graphismes de haute qualité, permettant aux joueurs de contrôler 14 locomotives à vapeur, électriques ou diesel détaillées et plus de 54 types de matériel roulant dans quatre lieux immersifs : les Rocheuses, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Outback australien. Avec des tutoriels approfondis, des modes de conduite simples ou réalistes et la possibilité de gérer une ligne ferroviaire entière en donnant des ordres aux conducteurs, les joueurs peuvent enrichir leur expérience avec des itinéraires et des locomotives supplémentaires via des DLC. Télécharger Trainz Simulator 3 à 0,99 €

PARANORMASIGHT (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, 749 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 12,99 €. Un jeu d'aventure et de mystère horrifique qui se déroule dans la région de Sumida, au Japon, à la fin de l'ère Shōwa.

Des personnages uniques influencés par des malédictions. Leurs motivations s'entremêlent au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et vous êtes chargé de mener l'histoire à son terme de vos propres mains. Si vous aimez jouer les détectives, il s'agit d'une petite perle qui débarque chez Apple ! Télécharger PARANORMASIGHT à 12,99 €