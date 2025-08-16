Bons plans iOS : GeoShred Play, 20 Minutes Till Dawn, Endling, Cut the Buttons et Little Nightmares

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 9 promos avec notamment GeoShred Play, 20 Minutes Till Dawn, Endling, Cut the Buttons et Little Nightmares. L'occasion d'économiser 57€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Cut the Buttons (Jeu, , iPhone, v2.4, 46 Mo, iOS 7.0, Open Name LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Cut the Buttons est un jeu d'arcade innovant et multitouch où vous utilisez des ciseaux virtuels pour couper des boutons sur des morceaux de tissu, offrant une expérience tactile unique qui simule une vraie paire de ciseaux, idéale pour développer la motricité fine. Avec plus de 8 millions de téléchargements, des graphismes réalistes, un gameplay captivant et une interface originale, ce jeu familial se distingue par son concept novateur, comparable à des classiques comme Fruit Ninja ou Cut the Rope. Télécharger le jeu gratuit Cut the Buttons

Applications gratuites iOS :

GeoShred Play (App, iPhone / iPad, v7000.100.1.211, 597 Mo, iOS 13.7, Wizdom Music LLC) passe de 9,99 € à gratuit. GeoShred Play 7.0 est une version simplifiée de l'instrument musical primé GeoShred, compatible avec iOS 13 ou plus, permettant de jouer des presets de GeoShred Pro avec une surface de jeu diatonique intuitive et des achats intégrés pour les instruments GeoSWAM et Naada. Il combine une surface de performance expressive avec des modèles physiques d'instruments, offrant un support pour les pistes d'accompagnement, l'audio inter-app, Audiobus, et la possibilité de passer aux fonctionnalités avancées de GeoShred Pro comme l'édition de presets et le support MIDI/MPE. Télécharger l'app gratuite GeoShred Play

InstantGrid (App, , v4.0, 1 Mo, iOS 15.6, Thomas Coomer) passe de 1,99 € à gratuit. InstantGrid est un outil d'édition d'images rapide et intuitif pour les réseaux sociaux, permettant de transformervos photos en grilles et panoramas captivants avec des fonctionnalités comme la grille personnalisable, le modepanorama intelligent, la rotation et l'ajout de filigranes. Idéal pour les profils personnels, influenceurs et marques,il offre une interface simple pour créer des publications visuellement saisissantes en quelques clics, avecprévisualisation avant partage. Télécharger l'app gratuite InstantGrid

Promotions iOS :

20 Minutes Till Dawn (Jeu, Action, iPhone / iPad, v5.9.b689, 184 Mo, iOS 11.0, Erabit Studios) passe de 4,99 € à 2,99 €.

Dans ce jeu de survie roguelite, créez des builds uniques à chaque manche en choisissant parmi plus de 50 améliorations, comme devenir un magicien du feu ou un ninja agile maîtrisant des couteaux magiques. Sélectionnez parmi une vaste gamme de personnages et d'armes pour une expérience de jeu variée et personnalisée Télécharger 20 Minutes Till Dawn à 2,99 €

Endling (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.3.2, 1,3 Go, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €.

Dans cette aventure écologique, incarnez le dernier renard sur Terre, guidant vos renardeaux à travers un monde ravagé par l'humanité, en explorant des environnements 3D à défilement latéral, tout en chassant, vous abritant et survivant face aux dangers. Utilisez la nuit pour déplacer furtivement votre portée vers des lieux sûrs, reposez-vous le jour dans des abris improvisés, et prenez des décisions cruciales pour protéger et nourrir vos petits, en développant leurs compétences pour assurer leur survie. Un jeu passionnant ! Télécharger Endling à 4,99 €





Legacy 4 - Tomb of Secrets (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.16, 347 Mo, iOS 12.0, David Adrian) passe de 2,99 € à 0,99 €. Legacy 4 : Tomb of Secrets est un jeu d'aventure et de puzzle immersif où vous incarnez un jeune archéologue explorant une tombe antique remplie de mystères, de graphismes 3D très réussis et de puzzles basés sur la physique qui testent votre intelligence et votre créativité. Avec une interface point-and-click intuitive, un système d'indices innovant et des choix impactant l'histoire, plongez dans un monde intrigant tout en restant vigilant face aux surprises et aux dangers qui vous guettent. Télécharger Legacy 4 - Tomb of Secrets à 0,99 €

Blacksmith of the Sand Kingdom (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.10, 370 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) passe de 7,99 € à 3,99 €. Dans Blacksmith of the Sand Kingdom, incarnez Volker, fils de forgeron dans le désert de Muspelheim, qui rêve d'aventure tout en aspirant à devenir forgeron royal, explorant des donjons pour collecter des matériaux et fabriquer des équipements de haute qualité à équiper ou vendre. Avec 14 classes, des compétences passives et une personnalisation libre, formez un groupe via la guilde, accomplissez des quêtes et progressez dans une histoire captivante de ce RPG prometteur. Télécharger Blacksmith of the Sand Kingdom à 3,99 €

Afterplace (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.19, 250 Mo, iOS 12.0, Evan Kice) passe de 7,99 € à 3,99 €. Afterplace est un jeu indé qui propose un énorme monde ouvert, plein de secrets cachés, de trésors et de créatures. Vous courrez dans les bois, combattez des monstres et parlez à des personnages apparemment louches ! Tout cela depuis votre poche ! Mais attention, on ne sait jamais ce que la forêt peut cacher, tous les chemins ne sont pas pavés. Des labyrinthes et des donjons sont cachés dans les coins les plus reculés. Il n'y a pas de points de repère dans Afterplace. Vous devrez forger votre propre chemin. Parfaitement conçu pour les mobiles, le jeu n'a pas de boutons virtuels. Vous pouvez vous déplacer et attaquer en touchant n'importe où. Vous pouvez toucher directement les objets pour interagir ou attaquer, ou utiliser les deux pouces comme une manette traditionnelle. Un excellent titre ! Télécharger Afterplace à 3,99 €

Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.7, 2,3 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 2,99 €. L'un des meilleurs jeux actuellement sur mobile ! Commencez par regarder la vidéo trailer de Little Nightmares Mobile : Little Nightmares Mobile est un jeu d'aventure horrifique captivant, désormais disponible sur iOS et Android, où vous incarnez Six, tentant de s'échapper du Maw, un vaisseau mystérieux rempli d'âmes corrompues, à travers des énigmes complexes et des environnements cauchemardesques. Avec une direction artistique sinistre et un design sonore effrayant, ce puzzle-platformer vous plonge dans vos peurs enfantines, mêlant action, furtivité et exploration dans une maison de poupée aussi intrigante que terrifiante. Télécharger Little Nightmares à 2,99 €

Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.01, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) passe de 27,99 € à 14,99 €. Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus ! Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 14,99 €

Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.83, 227 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume ! On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 1,99 €