Bons plans iOS : Devils & Demons, Thermo-hygromètre, Evolution Planet, SteamWorld Quest et FF 7

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Swipe Clear Albums (App, iPhone, v1.2, VO, 22 Mo, iOS 12.0, Mehmet Dilmen) passe de 0,99 € à 0,49 €. Swipe Image Clear permet de nettoyer instantanément votre pellicule : glissez à gauche pour supprimer, à droite pour garder, et débarrassez-vous en quelques secondes des doublons, photos floues ou inutiles. Simple, rapide et ludique pour libérer de l’espace ! Télécharger Swipe Clear Albums à 0,49 €

Vostok (App, iPhone / iPad, v3.8.4, VO, 262 Mo, iOS 14.0, Dmitry Mashkin) passe de 0,99 € à gratuit. Vostok est une application conviviale et minimaliste qui permet de créer des histoires et collages captivants pour les réseaux sociaux, avec des outils comme 200+ modèles, 450+ stickers, des polices exclusives et des effets uniques, sans publicité ni abonnement. Idéale pour blogueurs, photographes ou passionnés, elle simplifie l'édition et le partage de contenu professionnel, tout en offrant une créativité illimitée, et a été reconnue parmi les meilleures applications de 2019 par Apple. Télécharger l'app gratuite Vostok

Evolution Planet - 14 Billion (App, iPhone / iPad, v3.00, VO, 107 Mo, iOS 15.6, Oscar Tsang) passe de 9,99 € à gratuit. Simulez un système solaire personnalisé en modifiant librement orbites (taille, forme, vitesse), tailles planétaires, rotations, axes, et en ajoutant anneaux, satellites ; stockez jusqu’à 100 configurations uniques. Une superbe app appréciée pour ses options riches, le côté multiplayer, malgré coûts élevés pour planètes rocheuses, géantes gazeuses, étoiles à neutrons et trous noirs. Télécharger l'app gratuite Evolution Planet - 14 Billion

Devils & Demons (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.3, VF, 259 Mo, iOS 6.0, HandyGames) passe de 2,99 € à 0,99 €. Plongez dans Devils & Demons, le summum du RPG et de la stratégie : menez une quête épique avec un groupe de héros contre hordes de démons, morts-vivants, nécromants et dragons dans un monde fantastique sombre de Desola ravagé par un portail infernal. Profitez de combats tactiques au tour par tour avancés, recrutez divers héros, explorez des centaines de cartes, affrontez boss et arènes, avec une histoire captivante, sorts puissants, bande-son orchestrale et direction artistique sophistiquée. Télécharger Devils & Demons à 0,99 €

Groundskeeper2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1.4, VO, 56 Mo, iOS 8.0, Pascal Bestebroer) passe de 3,99 € à 1,99 €. Dans Groundskeeper2, survivez aux invasions de robots aliens surnaturels en débloquant armes dévastatrices (mitrailleuse, laser, roquettes), outils (boucliers, ralentisseur temporel) et nouveaux mondes pour devenir le héros de la résistance. Gameplay arcade ultra-rapide avec niveaux randomisés, tonnes d'unlockables, succès, classements et des fans par milliers. Télécharger Groundskeeper2 à 1,99 €

Kensho (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.9.11, VF, 183 Mo, iOS 13.0, FIFTYTWO) passe de 3,99 € à 0,99 €. Plongez dans un monde irréel où nature, temps et espace s’entremêlent : depuis une pièce en ruine, associez des blocs pour relever des défis addictifs et déverrouiller des portes vers des univers époustouflants de forêts luxuriantes et mers tempétueuses. Cette énigme aux effets visuels riches s’accompagne de 11 chansons originales (violon, piano, harmonica…) en version française par Noémie SARABIA – une réussite en tout point ! Télécharger Kensho à 0,99 €

Nightgate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v2.0, VF, 162 Mo, iOS 13.0, Semidome Inc.) passe de 4,99 € à 0,99 €. En 2398, après une guerre mondiale, infiltrez Nightgate, dernier réseau d’IA sur Terre : traversez 50 niveaux artisanaux, esquivez ennemis et balles, manipulez le temps au-delà de ses paysages numériques futuristes. Design minimaliste aux interfaces futuristes et géométries complexes, plus de 40 min de musique originale, jouable sur iPhone/iPad/Apple TV avec sync iCloud et localisation en 10 langues. Télécharger Nightgate à 0,99 €

Thermo-hygromètre (App, iPhone / iPad, v6.0.1, VF, 32 Mo, iOS 15.0, MORETHAN APPS) passe de 3,99 € à 1,99 €. Thermo-Hygromètre est une app météo élégante au style analogique qui affiche en un clin d’œil température, ressenti, humidité, pression (mer/sol) et indice d’inconfort (DI) avec précision et raffinement. Design épuré, mini-graphiques de tendance, widgets, Quick Actions et données locales précises (ou villes manuelles) pour une expérience intuitive et esthétique. Télécharger Thermo-hygromètre à 1,99 €

Bear Focus Timer (App, iPhone, v14.8, VO, 144 Mo, iOS 12.0, EUIHYUNG JUNG) passe de 1,99 € à 0,99 €. Bear Focus Timer est l’outil adorable et efficace pour booster votre concentration : posez votre téléphone face contre table, l’ours Tom vous accompagne avec bruits blancs et vous félicite quand vous restez focus (même s’il part pêcher quand vous êtes sage !). Basé sur la technique Pomodoro, il propose sessions et pauses personnalisables, gestion de tâches, statistiques détaillées et rappels pour maximiser votre productivité avec une interface simple et chaleureuse. Télécharger Bear Focus Timer à 0,99 €

Adventures of Mana (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.9, VO, 439 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 13,99 € à 7,99 €. Adventures of Mana, initialement développé pour iOS et Android et disponible également sur PS Vita, est un remake techniquement avancé avec des graphismes HD et une interface adaptée aux écrans tactiles. Ce jeu de rôle de Square Enix, comparable à "Final Fantasy" en termes de longueur, complexité, et richesse de combats et énigmes, se distingue par un passage de graphismes gris et jaunes à une 3D immersive et des décors enchanteurs. Bien que le jeu soit assez coûteux, à environ 14 euros, il est parfois disponible en promotion. Télécharger Adventures of Mana à 7,99 €

SteamWorld Quest (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, VO, 780 Mo, iOS 13.0, Image & Form International AB) passe de 9,99 € à 0,99 €. SteamWorld Quest est un RPG cartes addictif où vous guidez des aventuriers steampunk à travers un monde dessiné à la main, créant un deck de plus de 100 cartes pour des combats tour par tour ingénieux mêlant fantasy classique, dragons et humour robotique. Son gameplay unique – tirage et mélange de cartes pour combos – brille par son rythme fun et addictif, surpassant une intrigue cliché pour une expérience inoubliable. Télécharger SteamWorld Quest à 0,99 €

SaGa Frontier 2 Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, VO, 1,8 Go, iOS 13.4, SQUARE ENIX) passe de 29,99 € à 22,99 €. SaGa Frontier 2 Remastered suit Gustave, héritier royal, et Wil, excavateur, dont les destins convergent dans un monde de conflits nationaux et calamités mondiales, via un système « History Choice » fragmenté où vous incarnez divers personnages dans des événements choisis, avec glimmer, combos et duels un-contre-un stratégiques.La remasterisation HD rehausse les graphismes aquarelle impressionnistes, ajoute UI fluide, nouveaux événements/characters jouables, héritage de paramètres pour la croissance, boss renforcés et expéditions de diggers pour loot (mais attention à leur paresse !). Télécharger SaGa Frontier 2 Remastered à 22,99 €

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, VF, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 11,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 11,99 €

FINAL FANTASY VII (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, VF, 1,8 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. Final Fantasy VII, un RPG à succès vendu à plus de 11 millions d'exemplaires, fait une entrée remarquée sur iOS. Ce premier jeu de la série à proposer des décors en 3D et des cinématiques en images de synthèse est un chef-d'œuvre où j'ai investi plus de 100 heures sur ma PS1. Avec son scénario captivant, ses personnages attachants, son système de materias et ses combats bien conçus, FF7 reste une valeur sûre, même à un prix élevé, surpassant la majorité des jeux du genre actuels, surtout avec cette promotion. Télécharger FINAL FANTASY VII à 9,99 €

FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, VO, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 11,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga nippone la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.



Profitez de nouveautés comme les succès, un mode sans combats aléatoires, une sauvegarde automatique et un mini-jeu de cartes addictif, pour une aventure d’au moins 40 heures sans transactions intégrées. Evidemment, le jeu de rôle a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile (compatibles avec les manettes). Le reste de l'aventure n'a pas changé, à savoir un scénario épique suivant Djidane et Bibi dans leur quête pour sauver le cristal de la vie. À vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs ! Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 11,99 €