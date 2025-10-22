Bons plans iOS : Bridges: Link Formatting, Galaxy Trucker, Fuel, Wind Wings et After Inc.

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 8 promos avec notamment Bridges: Link Formatting, Galaxy Trucker, Fuel, Wind Wings et After Inc.. L'occasion d'économiser 36 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Wind Wings (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.62, 159 Mo, iOS 12.0, Gcenter) passe de 0,99 € à gratuit. Wind Wings Premium est un superbe space shooter sans pub, avec vaisseau gratuit et expérience avancée.

Histoire de soldat temporel protégeant la Terre contre monstres spatiaux, 2 avions uniques, niveaux défis et boss variés. Télécharger le jeu gratuit Wind Wings

Applications gratuites iOS :

Bridges: Link Formatting (App, iPad, v2.0.2, 33 Mo, iOS 26.0, Jonathan Ruiz) passe de 1,99 € à gratuit. Bridges facilite la collecte de liens personnalisés avec titres et formats (Markdown, HTML, etc.), organisés en dossiers synchronisés via iCloud.

Utilisez la feuille de partage pour sauvegarder rapidement des liens avec aperçu riche, sans édition fastidieuse. Télécharger l'app gratuite Bridges: Link Formatting

Fuel (App, , v3.8.1, 12 Mo, iOS 17.6, Dennis Donner) passe de 1,99 € à gratuit. Fuel suit vos dépenses automobiles pour tous véhicules (voitures, motos, EV) : pleins, entretien, TCO et analyses précises.

Gestion multi-véhicules, stats graphiques, recherche stations et total offline/confidentiel. Télécharger l'app gratuite Fuel

Promotions iOS :

Galaxy Trucker (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPad, v3.6.913, 177 Mo, iOS 15.0, CGE Digital s.r.o.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Galaxy Trucker est la meilleure adaptation numérique de jeu de société sur mobile, primée pour son gameplay frénétique et rejouable. Il ne s'agit pas d'un simple portage, mais d'une version améliorée.



Téléchargez-le à prix cassé et devenez le trucker galactique ultime en solo ou multijoueur ! Télécharger Galaxy Trucker à 2,99 €

RPG Crystal Ortha (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.2, 177 Mo, iOS 10.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) passe de 7,99 € à 0,99 €. Dans la taverne de la ville, les experts sont à pied d'oeuvre ; partez en voyage avec quatre alliés pour trouver le légendaire cristal !

Amusez-vous à résoudre des énigmes dans les donjons, engagez des conversations mondiales, affrontez des boss avec dialogues tactiques, personnalisez vos compétences pour des batailles au tour par tour, et fabriquez armes et objets en fouillant minerais et pots. Télécharger RPG Crystal Ortha à 0,99 €

Baby Exercises: Tummy Time (App, iPhone / iPad, v1.3.1, 10 Mo, iOS 15.0, Sasa Kolda) passe de 3,99 € à 2,99 €. Cette application aide les bébés à renforcer leurs muscles du cou pendant le temps sur le ventre grâce à une chenille monochrome à fort contraste qui grimpe l'écran avec des sons de hochet directionnels, encourageant à suivre du regard et lever la tête.

Optimisée dès la naissance, elle inclut un mode caméra pour que le bébé se voie, un minuteur, et des interactions tactiles, aidant à atteindre les jalons CDC comme suivre des objets, tenir la tête et tourner vers les sons. Télécharger Baby Exercises: Tummy Time à 2,99 €

The Almost Gone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 317 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 3,99 € à 0,99 €. Ce jeu est une vraie œuvre d'art. Avec un design de jeu impeccable, des puzzles captivants et une bande-son émotive, il mérite vraiment d'être découvert. La fin peut sembler ambiguë, mais elle justifie pleinement le prix, surtout quand il est en promotion.

Entre la vie et la mort, dans la solitude, vous révèlerez des vérités choquantes qui ont façonné votre destin. Au-delà des apparences trompeuses des maisons de banlieue, explorez une histoire contemporaine riche, écrite par un auteur récompensé. Télécharger The Almost Gone à 0,99 €

After Inc. (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.8, 262 Mo, iOS 13.0, Ndemic Creations) passe de 1,99 € à 0,99 €.

After Inc. est un jeu de reconstruction post-apocalypse zombie par le créateur de Plague Inc, mêlant simulation stratégique, construction de colonies et mini-4X. Explorez un UK verdoyant, gérez ressources et ruines, exterminez zombies, développez votre société et menez une campagne persistante multi-colonies. Télécharger After Inc. à 0,99 €

Game Dev Story (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.61, 74 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 4,99 € à 1,99 €. Game Dev Story est un jeu de gestion développé par des japonais avec des graphismes et une bande son résolument rétro pour coller avec le thème du jeu : la gestion d'une société éditrice de jeux vidéo.



Votre objectif est simple : vous devez réussir à créer le "blockbuster" des jeux vidéos et vous avez 20 ans pour cela. Vingt années au cours desquelles vous verrez défiler toute l'histoire des jeux vidéos à mesure que de nouvelles plateformes (consoles, PC...) seront mises sur le marché. Télécharger Game Dev Story à 1,99 €

Out There: Ω Edition (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.2, 274 Mo, iOS 10.0, StoreRider) passe de 4,99 € à 0,99 €. Out There est un jeu d'aventure spatial maintes fois primé mêlant exploration, gestion de ressources et choix multiples comme un livre dont vous êtes le héros.

Astronaute perdu dans une galaxie procédurale, survivez en réparant votre vaisseau, craftant technologies extraterrestre et visant la Terre avec 350 aventures, 4 fins et bande-son exceptionnelle. Télécharger Out There: Ω Edition à 0,99 €