Bons plans iOS : Memos-Voice, Block Dash Watch, DYSMANTLE et Alphaputt

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Memos-Voice, Block Dash Watch DYSMANTLE et Alphaputt. L'occasion d'économiser 39€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Alphaputt (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.2, 545 Mo, iOS 10.0, Sennep) passe de 3,99 € à gratuit. Alphaputt est un jeu de mini-golf en 3D isométrique magnifique, où chaque niveau représente une lettre de l’alphabet avec des thèmes uniques, comme des aéroports ou des jardins zen, et des obstacles originaux tels que des OVNIs ou des aspirateurs. Offrant un mode multijoueur jusqu’à 4 joueurs, 30 niveaux, des commandes intuitives et la possibilité de créer des terrains personnalisés, ce jeu combine créativité typographique et défis amusants pour une expérience visuellement sublime et infiniment rejouable. Télécharger le jeu gratuit Alphaputt





Block Dash Watch (Jeu, , iPhone / iPad, v3.1.0, 15 Mo, iOS 12.0, Le Thi Thanh Binh) passe de 0,99 € à gratuit. Block Dash Watch est un jeu simple et addictif disponible sur iOS et Apple Watch, où le joueur doit taper pour sauter et éviter les obstacles. Si certains apprécient son côté relaxant et amusant, d'autres critiquent sa difficulté ou son prix (0,99 €). Mais gratuit, c'est différent ! Télécharger le jeu gratuit Block Dash Watch

Pro Wrestling Manager 2024 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v2024.9, 21 Mo, iOS 16.1, WrestleWorks) passe de 3,99 € à gratuit. Pro Wrestling Manager est un jeu immersif permettant de gérer sa propre promotion de catch, avec une interface intuitive pour organiser des matchs de rêve, développer des rivalités captivantes et créer des scénarios personnalisés grâce à un auto-booker amélioré qui prend en charge les angles et les matchs par équipe. Avec des fonctionnalités comme la création de championnats, la gestion de talents dans un territoire de développement, et la possibilité de synchroniser et partager des scénarios via iCloud, ce jeu offre une expérience riche et personnalisable. Télécharger le jeu gratuit Pro Wrestling Manager 2024

Marble Age: Remastered (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.09, 134 Mo, iOS 12.0, MIKHAIL VASILEV18619964037) Dans ce jeu, transformez un modeste village de la civilisation égéenne en une puissante cité comme Athènes, Corinthe ou Sparte, en luttant contre les invasions, les conflits internes et les catastrophes naturelles pour unifier la Grèce antique et conquérir le monde connu, de l'Afrique du Nord à l'Europe du Nord. Avec une stratégie adaptée à chaque ville (diplomatie pour Athènes, commerce pour Corinthe, militaire pour Sparte), gérez les ressources, développez des technologies, établissez des colonies et utilisez un système diplomatique poussé, tout en profitant de graphismes remastérisés, de nouvelles mécaniques et d'une immersion historique captivante. Télécharger Marble Age: Remastered à 3,99 €

Monsters from the Outer Planes (Jeu, Action / Jeux de rôle, , v1.0.4, 63 Mo, iOS 12, Silverback Interactive LLC) Strange portals are opening around the world and it's up to you to join an elite group of warriors to fight off the invading monsters!



-An endless arsenal of weapons and magic attacks!

-Tons of items grant new magical abilities!

-Hordes of monsters to vanquish in various environments!

-Hundreds of hours of content!

-Simple and engaging gameplay! Easy to learn!

-Quick play sessions! Play for as little as 1 minute, or as long as you want!



Grab your gear and get rid of these monsters!!!... Télécharger Monsters from the Outer Planes à 0,99 €

Applications gratuites iOS :

Memos-Voice (App, iPhone, v2.1.1, 9 Mo, iOS 11.0, 莉 朱) passe de 2,99 € à gratuit. Memos offre un design minimaliste avec de nombreuses fonctionnalités, permettant d'enregistrer, d'ajouter des signets, de lire à différentes vitesses et de partager des enregistrements. Audionote facilite la prise de notes et l'insertion de photos pendant l'enregistrement, idéal pour les réunions, interviews ou cours, avec des options d'édition et de gestion de fichiers. Télécharger l'app gratuite Memos-Voice

Premium Brushes for Procreate (App, iPhone, v4.33.100, 181 Mo, iOS 16.6, Dmitry Mashkin) passe de 0,99 € à gratuit. Brushes, conçu par Artcoast Studio, propose des pinceaux ultra-réalistes imitant aquarelle, gouache et crayon, accompagnés de palettes de couleurs vibrantes, polices expressives, textures authentiques et plus de 120 pages à colorier gratuites pour tous les âges. Avec des grilles de dessin ludiques, des tutoriels éducatifs et une installation facile pour Procreate, ce logiciel offre des outils gratuits et accessibles pour libérer votre créativité numérique sans abonnement. Télécharger l'app gratuite Premium Brushes for Procreate

Promotions iOS :

NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.2.8, 3,2 Go, iOS 14.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) passe de 15,99 € à 6,99 €. Naruto: Ultimate Ninja Storm (NUNS) est un jeu d'action 3D où les joueurs maîtrisent des techniques de ninjutsu, des esquives dynamiques et des combats personnalisables avec des personnages de soutien, optimisé pour mobile avec des contrôles tactiles simplifiés, une sauvegarde automatique et des modes de combat variés. Bien que ses graphismes fidèles à l'anime et ses combats fluides séduisent, l'absence de multi en ligne et un mode Histoire répétitif limitent son ambition, mais les améliorations mobiles, comme le mode simple et la fonctionnalité de réessai, renforcent son accessibilité. Télécharger NARUTO: Ultimate Ninja STORM à 6,99 €

Forest Golf Planner (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.33, 83 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Dans Forest Golf Planner, transformez un coin de verdure en banlieue en un parcours de golf de rêve, sans expérience préalable, en construisant des équipements, en attirant des clients et en personnalisant le paysage avec des décorations uniques. Gravissez les échelons pour agrandir votre parcours, organiser des tournois, satisfaire vos membres avec des défis stimulants et développer un club-house attractif, tout en visant la première place du classement national des parcours de golf. Télécharger Forest Golf Planner à 2,99 €

DYSMANTLE (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4.1, 907 Mo, iOS 13.0, 10tons Ltd) passe de 10,99 € à 1,99 €. Dysmantle se présente comme un RPG d'action en monde ouvert où tout est interactif. Votre objectif est de vous échapper de l'île en détruisant tout sur votre passage pour trouver des matériaux, combattre des créatures, survivre, construire des abris, des armes, des tenus, cultiver des plantes, chasser des animaux et plus encore. Il y a aussi des énigmes un peu partout, de la pêche et de la cuisine Avec autant d'activités et un mode coop à 4, une manette ne sera pas de trop ! Si vous avez aimez Stardew Valley, foncez ! Télécharger DYSMANTLE à 1,99 €