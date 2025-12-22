Bons plans iOS : Secret of Ridgeway Manor, Divinity - Original Sin 2, HITMAN World of Assassination

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 9 jeux gratuits et 10 promos avec notamment Secret of Ridgeway Manor, Chalkboard Pinball Creator, Divinity - Original Sin 2, HITMAN World of Assassination et Macky Player. L'occasion d'économiser 79 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Heroine Anthem Zero (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.03, VO, 1,6 Go, iOS 9.0, Winking Skywalker Entertainmen...) passe de 3,99 € à gratuit. Heroine Anthem Zero, premier volet d'une série d'aventure par WindThunder Studio dans un univers fantasy épique, met l'accent sur une narration immersive après plus de 10 ans de développement, avec une bande-son envoûtante, des graphismes 2D magnifiques, des déplacements en défilement horizontal, des combats et des contrôles intuitifs. L'histoire suit le dernier Cataclysme autour de l'Arbre-Monde Terasyr, où la dynastie Engora unit Fées et Humains contre les forces du mal, tandis que Wanin le Gardien des bois et Shama Kutami la vagabonde mi-femme mi-chat portent involontairement le poids des péchés futurs ; le jeu est désormais disponible en français avec des doubleurs célèbres comme Yūsuke Kobayashi et Tomoka Wakabayashi. Télécharger le jeu gratuit Heroine Anthem Zero

Secret of Ridgeway Manor (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, VO, 237 Mo, iOS 9.0, M9 Creative LTD) passe de 1,99 € à gratuit. Plongez dans l'horreur intense de Ridgeway Manor, une demeure hantée abandonnée au début du XIXe siècle, remplie de pièges, de dangers et de puzzles logiques uniques inspirés des escape rooms, avec un gameplay point-and-click classique simple (navigation par tapotements et inventaire drag-and-drop pour combiner objets). Vous vous réveillez mystérieusement aux portes de ce manoir isolé dans les bois après un rêve étrange, poussé par une irrésistible envie d'explorer ses secrets et de survivre à ses énigmes mortelles. Télécharger le jeu gratuit Secret of Ridgeway Manor

Lines Knight (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone, v2.0.4, VF, 57 Mo, iOS 13.0, ARTAK ALAIN SAROYAN) passe de 0,99 € à gratuit. Lines Knight revisite le classique Lines en un jeu de société addictif aux graphismes vivants, effets sonores entraînants et défi d'aligner cinq orbes pour vider le plateau et accumuler des points, avec intégration Game Center pour partager scores et succès. Conçu avec créativité par un jeune autiste qui a façonné l'interface, les écrans et le comportement du jeu, il offre une perspective unique qui titille le cerveau et risque dangereusement de vous faire rater le dîner ! Télécharger le jeu gratuit Lines Knight

Warheads (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.2, VO, 22 Mo, iOS 12.0, Pangea Software, Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Warheads est un jeu d'arcade d'action ultra-rapide en 3D pour iPhone et iPod Touch, explosif visuellement avec des effets de particules, d'incroyables explosions, graphismes et audio spectaculaires, où vous défendez contre des missiles tombants via des lance-roquettes. Il suffit de tapoter l'écran pour lancer des intercepteurs vers les menaces, tout en abattant des powerups qui chutent pour booster l'excitation ! Télécharger le jeu gratuit Warheads

Nucleus (Jeu, iPhone / iPad, v2.7, VO, 43 Mo, iOS 15.6, Pangea Software, Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Nucleus est un jeu d'arcade d'action frénétique aux racines classiques, où vous pilotez un vaisseau spatial pour détruire des débris spatiaux, en ramassant des powerups délirants comme lasers, missiles à tête chercheuse et boucliers. L'objectif est de construire des atomes en collectant des électrons et en les ramenant au Noyau pour une explosion de score cosmique ! Télécharger le jeu gratuit Nucleus





Chalkboard Pinball Creator (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v2.0.1, VF, 69 Mo, iOS 16.6, Pangea Software, Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Chalkboard Pinball Creator révolutionne le flipper ordinaire en vous laissant dessiner vos propres flippers sur un tableau à craies pour les utiliser ensuite en jeu !

Partagez vos créations avec vos amis et affrontez-vous en mode multijoueur à 4 joueurs simultanés pour des parties follement créatives ! Télécharger le jeu gratuit Chalkboard Pinball Creator

HITMAN World of Assassination (Jeu, Simulation / Action, iPhone, v3.250.0, VF, 3,6 Go, iOS 18.0) L'achat intégré est à moitié prix, soit 34,99 euros.



Incarnez l'Agent 47, assassin furtif ultime, dans d'immenses destinations bac à sable comme les palais de Paris ou les côtes italiennes, pour exécuter des contrats via déguisements, gadgets, distractions et créativité environnementale, avec plus de 100h de rejouabilité incluant missions gratuites (ICA et Escalade "Le principe de Sebastian" à Dubaï) et défis. Affrontez le mode roguelike HITMAN Freelance risqué récompensant planification et précision avec personnalisation de planque, le tout optimisé pour mobile et compatible manette. Télécharger le jeu gratuit HITMAN World of Assassination

Deep Rock Galactic: Survivor (Jeu, Action, iPhone, v1.0.8, VO, 624 Mo, iOS 17.0, Ghost Ship Publishing) Première promotion de l'achat in-app à -30 %.



Deep Rock Galactic: Survivor est un auto-shooter solo en vue de dessus inspiré des survivals, où un nain solitaire mine les grottes procédurales de Hoxxes contre des hordes d'aliens mortels, débloquant armes dévastatrices et améliorations pour accomplir les objectifs impitoyables de "The Company". Avec un gameplay bullet hell inversé axé sur la course, le creusage et la collecte de butin automatique, chaque mission unique vous plonge plus profondément dans cet univers iconique, transformant les défis létals en une expérience solo addictive où vous noyez les ennemis sous un déluge de feu pour extraire triomphalement votre cargaison. Télécharger le jeu gratuit Deep Rock Galactic: Survivor

Resident Evil 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, VF, 666 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) Comme vu fin 2023, Resident Evil 4 Remake est une petite perle pour les joueurs Apple. Seul hic, un iPhone 15 Pro minimum est requis, ou alors un iPad M1 ou un Mac M1 ! Mais la bonne nouvelle c'est que le jeu est à prix cassé avec un in-app à 15,99 seulement au lieu de 49,99 euros ! Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.



Avec son gameplay modernisé, son histoire retravaillées et des graphismes sublimés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie jouable à l'écran tactile ou avec une manette Bluetooth. Que du bonheur ! Télécharger le jeu gratuit Resident Evil 4

Applications gratuites iOS :

Macky Player (App, iPhone, v1.0.1, VO, 34 Mo, iOS 15.0, Phung Thi An) passe de 3,99 € à gratuit. Macky Player est un lecteur musical léger et épuré intégrant directement le catalogue Epidemic Sound pour streamer une vaste bibliothèque de pistes haute qualité dans des genres comme Hip-Hop, Electronic, Cinematic et Pop, avec navigation par charts, tendances et nouveautés. Il offre un égaliseur 10 bandes pro avec bass booster, streaming fluide haute fidélité, collections personnalisées, lecture en arrière-plan avec contrôles iOS, interface sombre focalisée sur l'artwork, transparence des sources et optimisation batterie pour des sessions prolongées. Télécharger l'app gratuite Macky Player

NutriLens (App, iPhone, v1.0.27, VO, 91 Mo, iOS 14.0.0) passe de 0,99 € à gratuit. NutriLens est un planificateur de repas IA centré sur les ingrédients qui décide en moins de 30 secondes quoi manger à partir de ce que vous avez déjà (ou des restes), en proposant des repas réalistes, équilibrés et adaptés à votre mode de vie, culture et objectifs santé, sans liste de courses ni régime strict. Avec suivi optionnel léger, intégration Apple Health, rappels quotidiens, coaching par chat/voix et focus sur la privacy, il élimine le stress des décisions alimentaires pour une alimentation saine et durable adaptée aux vies bien remplies. Télécharger l'app gratuite NutriLens

ExifSmith (App, iPhone, v1.0.0, VF, 10 Mo, iOS 17.6, MANUEL MATAS GALEOTE) passe de 1,99 € à gratuit. ExifSmith est le seul gestionnaire de métadonnées photo entièrement hors ligne pour iPhone, permettant d'afficher, éditer et nettoyer les données EXIF, GPS et IPTC sans aucun envoi cloud pour protéger votre vie privée avant partage sur réseaux sociaux. Avec édition individuelle (badges colorés, validation intelligente), traitement par lots accéléré, 5 préréglages intelligents (anonymat total, suppression GPS/seulement appareil/logiciel, ou conservation date seule), il supprime efficacement localisations précises, infos appareil/objectif, logiciels d'édition et données personnelles pour photographes et créateurs de contenu. Télécharger l'app gratuite ExifSmith

Promotions iOS :

Divinity - Original Sin 2 (Jeu, Jeux de rôle, iPad, v3.6.74, VF, 1,7 Go, iOS 14.2, Larian Studios) passe de 27,99 € à 7,99 €. Divinity: Original Sin 2, un jeu AAA qui vous permet de créer un héros unique comme un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant, avec des réactions NPC adaptées à votre race, et de former un groupe de 2 à 4 compagnons pour des combats stratégiques au tour par tour exploitant environnement, hauteurs et éléments. Explorez un vaste monde de Rivellon en solo ou en co-op jusqu'à 4 joueurs avec écran partagé fluide, manettes supportées, Game Center et iCloud, pour devenir le nouveau dieu – attention, jeu next-gen iPad exigeant 18 Go et appareils compatibles ! Télécharger Divinity - Original Sin 2 à 7,99 €

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, VF, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games US, Inc.) passe de 39,99 € à 19,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 19,99 €

Slay the Spire (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v2.6.0, VO, 890 Mo, iOS 12.0, Humble Bundle) passe de 10,99 € à 7,99 €. Slay the Spire est un jeu de deck building solo hautement addictif et salué par la critique, mêlant harmonieusement des éléments de jeu de cartes et de roguelike. Il propose une construction de deck dynamique, des tours en constante évolution et de puissantes reliques pour enrichir le gameplay. Disponible sur mobile sans compromis, il offre une expérience enrichissante qui captive les joueurs grâce à des synergies de cartes stratégiques et des rencontres stimulantes. Télécharger Slay the Spire à 7,99 €

Faster Than Light (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.6.21, VF, 238 Mo, iOS 8.0, Subset Games) passe de 9,99 € à 5,99 €. On l'avait testé dès sa sortie, FTL est un vrai phénomène dans la catégorie des jeux d'aventure et de simulation. Conçu comme un roguelike, c'est-à-dire une expérience où la mort signifie de façon irrémédiable la fin de l'aventure et l'obligation de recommencer à zéro, FTL contient tout de même des éléments persistants qui donnent au joueur l'impression d'avancer d'une façon ou d'une autre. Faster Than Light est un jeu incroyablement complexe et intéressant, et pourtant tellement simple à prendre en main. Ne soyez pas impressionné ou dépassé par le nombre d'éléments à connaitre.



Si vous aimez les jeux de rôle, de simulation et de gestion, le tout dans une ambiance Space Opera, FTL doit absolument figurer en bonne place sur votre iPad. Télécharger Faster Than Light à 5,99 €

Afterimage Mobile (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3, VO, 1,3 Go, iOS 14.0, Beijing Wangyuan Shengtang Ent...) passe de 5,99 € à 2,99 €. Le superbe metroidvania paru début 2024 est déjà en promotion sur mobile ! Les intrigues des jeux à la Souls sont souvent pour le moins floues, et c'est encore le cas avec Afterimage. Mais le gameplay, l'exploration et la quantité de choses à collecter en font un excellent metroidvania. Télécharger Afterimage Mobile à 2,99 €

Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v3.5.9, VF, 1,8 Go, iOS 12.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 4,99 €. Dead Cells de Motion Twin est l'un des meilleurs portages mobiles de ces dernières années. Il a été régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu gratuit et payant. Avec un gameplay adapté aux écrans tactiles grâce à un mode auto-hit bien pensé, il est bien plus jouissif manette en main. Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.

Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Un try and die de grande qualité ! Télécharger Dead Cells à 4,99 €

Vandals (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.4, VO, 298 Mo, iOS 8.0, ARTE Experience) passe de 3,99 € à 1,99 €. Vandals est un jeu d'infiltration au tour par tour où vous devez éviter la police pour taguer des murs dans des villes célèbres pour le street art comme Paris, Tokyo, São Paulo, Berlin, et New York. Vous pouvez suivre les traces de célèbres street artists tels que Blek Le Rat et Keith Haring, en peignant des graffitis, en dessinant des personnages simples ou en écrivant des poèmes. Le jeu vous permet de laisser votre marque sur des murs de plus en plus difficiles à atteindre. Télécharger Vandals à 1,99 €

Prune (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.6, VO, 123 Mo, iOS 11.0, Joel McDonald LLC) passe de 4,99 € à 2,99 €. Prune, Jeu de l’année Apple 2015, est une lettre d’amour aux arbres où vous faites pousser et taillez votre plante d’un simple toucher vers la lumière du soleil, en évitant les dangers hostiles pour ranimer un paysage oublié et révéler une histoire cachée souterraine. Ses visuels minimalistes superbes, musique méditative zen sans IAP ni monétisation, partage de créations uniques et sync iCloud en font une expérience poétique addictive saluée par la critique. Télécharger Prune à 2,99 €

Drylands (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.0, VO, 177 Mo, iOS 8.0, Gaspar Mereu) passe de 2,99 € à 0,99 €.

Drylands vous plonge dans un monde ravagé où le « juice » est la ressource vitale : un prisonnier s'allie aux habitants de Serenity pour des quêtes profondes (trame principale, secondaires, primes), explorer de vastes niveaux aux secrets/loots, affronter factions ennemies procédurales, hacker ordinateurs/drones/tours, bosses engageants et armes personnalisables avec perks/éléments/mods. Affrontez l'arène, upgradez via vendors secrets, profitez de contrôles customisables sans IAP et à 60 fps pour dominer les terres désolées ! Télécharger Drylands à 0,99 €