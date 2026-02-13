Bons plans iOS : Balatro, Game Dev Story, Alice, Space Marshals et Lara Croft Go

Les bons plans iOS du jour : 3 jeux gratuits et 11 promos avec notamment Balatro, Game Dev Story, Alice Piégée au Pays des Merveilles, Space Marshals et Lara Croft GO. L'occasion d'économiser 78 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Game Dev Story (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.61, VF, 74 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 4,99 € à gratuit. Game Dev Story est un jeu de gestion développé par le studio japonais Kairosoft (qu'on adore) avec des graphismes et une bande son résolument rétro pour coller avec le thème du jeu : la gestion d'une société éditrice de jeux vidéo.



Votre objectif est simple : vous devez réussir à créer le "blockbuster" des jeux vidéos et vous avez 20 ans pour cela. Vingt années au cours desquelles vous verrez défiler toute l'histoire des jeux vidéos à mesure que de nouvelles plateformes (consoles, PC...) seront mises sur le marché. Télécharger le jeu gratuit Game Dev Story

Memory Stamps (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, VO, 52 Mo, iOS 12.0, Tepes Ovidiu) passe de 1,99 € à gratuit. Memory Stamps est un jeu vidéo énigmatique qui entraîne la mémoire visuelle en présentant des illustrations détaillées à mémoriser, avant que des éléments n'en disparaissent pour les reconstruire mentalement, tout en favorisant la détente grâce à des méthodes prouvées. Accessible aux gamers comme aux débutants, il propose deux modes (Relax et Défi avec temps et erreurs limités), des options personnalisables (lumineux/sombre, musique Lo-Fi, haptique), un jeu offline sans pubs ni achats intégrés. Télécharger le jeu gratuit Memory Stamps

Alice Piégée au Pays des Merveilles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.6, VF, 363 Mo, iOS 11.0, MediaCity Games) passe de 1,99 € à gratuit. Plongez dans les secrets mystérieux et excentriques du Pays des Merveilles, en résolvant des énigmes pour découvrir ce monde fascinant. Alice Liddel, après des années sans rêves de ce lieu magique, reçoit une lettre inattendue du Lapin Blanc l'invitant à revenir. Avec une curiosité renouvelée, elle se rend au rendez-vous, explorant des environnements variés à travers une aventure interactive à la fois profonde et charmante. Cette version mobile propose des graphismes fidèles, des heures de divertissement addictif, des mystères spirituels et une histoire unique, le tout accompagné de nombreuses fonctionnalités comme la sauvegarde automatique et des mises à jour gratuites. Télécharger le jeu gratuit Alice Piégée au Pays des Merveilles

Promotions iOS :

RESIDENT EVIL 2 (Jeu, Action, iPhone, v1.0.2, VF, 700 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à 9,99 €. Le prix de l'achat intégré tombe à 9,99 au lieu de 39,99 euros.



Resident Evil 2 Remake, sorti en 2019, modernise le classique de 1998 avec des graphismes améliorés, des contrôles plus fluides et une ambiance d'horreur préservée. Le jeu utilise le moteur RE pour offrir une expérience 3D immersive, avec des visuels détaillés et une caméra à l'épaule qui intensifient l'atmosphère du commissariat de Raccoon City. Bien que le scénario et les ennemis aient évolué, le gameplay reste fidèle aux éléments clés comme la gestion des ressources et la résolution de puzzles. Le portage mobile est véritablement fidèle au contenu original, avec des adaptations pour le contrôle tactile et la compatibilité avec des manettes, mais pas avec clavier et souris. En tout cas, la fluidité est au rendez-vous sur iPhone 15 Pro et supérieur. Mieux vaut un grand iPad pour en profiter. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 2

Balatro (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, VF, 93 Mo, iOS 13.5, Playstack Ltd) passe de 9,99 € à 6,99 €. Enfin une promotion ! Balatro est un jeu de cartes irrésistible qui fusionne les mécaniques du solitaire et du poker, tout en proposant une façon originale de défier les conventions. Votre but : booster vos mains de poker pour terrasser les boss et leurs blindes. Chassez des jokers qui bouleversent les règles du jeu, enchaînez des combos époustouflants et empilez les jetons nécessaires pour abattre les adversaires les plus redoutables. Plongez dans des mini-jeux bonus secrets au cours de votre ascension.



Plus de 150 cartes et plusieurs modes de jeu pour ce titre qui a connu un franc succès sur PC et consoles. On aime ou on déteste, mais à la rédaction on est fan ! Télécharger Balatro à 6,99 €

Planet of Lana (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0.3, VF, 2.9 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 6,99 €. Première promo !



Planet of Lana est un jeu d'aventure et de puzzles poétique sur iOS où tu incarnes la jeune Lana et son fidèle compagnon Mui dans une quête émouvante pour sauver sa soeur kidnappée, au coeur d'une planète extraterrestre superbement dessinée à la main envahie par des machines sans visage et des créatures dangereuses. Résous des énigmes ingénieuses en misant sur l'intelligence et la collaboration avec Mui, explore des paysages mystérieux pour rétablir l'harmonie entre humains, nature et animaux, dans une version mobile optimisée avec interface tactile, réalisations Game Center, sauvegarde cloud et compatibilité manettes MFi. Un coup de coeur de la rédaction ! Télécharger Planet of Lana à 6,99 €

Space Marshals (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, VF, 405 Mo, iOS 8.0, Pixelbite) passe de 3,99 € à 0,99 €.

Space Marshals est un jeu de tir tactique et d'infiltration à la troisième personne en 3D isométrique, très apprécié par chez nous, où vous incarnez le spécialiste Burton traquant des fugitifs dans un univers de western spatial, avec des graphismes HD optimisés via l'api Metal, trois chapitres scénarisés, et une grande variété d'armes et d'équipements. L'accent est mis sur la stratégie, utilisant l'environnement, les diversions, les déguisements et les armes silencieuses pour des approches furtives, avec des commandes à double joystick personnalisables et des missions récompensées selon les performances. Télécharger Space Marshals à 0,99 €

Space Marshals 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.7, VF, 662 Mo, iOS 9.0, Pixelbite) passe de 4,99 € à 1,99 €.

Space Marshals 2 est un jeu de tir tactique à deux joysticks, avec prise en charge des manettes MFI et entièrement en français, offrant une expérience de western spatial en 3D isométrique, avec 20 missions, plus de 70 armes et équipements, et des graphismes améliorés via l'API Metal. L'accent est mis sur l'infiltration et la stratégie, où la furtivité (mode accroupi), les distractions, et l'utilisation de l'environnement, comme les grenades et tourelles, sont essentielles pour triompher des ennemis dangereux, rendant une approche agressive souvent risquée. Télécharger Space Marshals 2 à 1,99 €

Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.01, VF, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) passe de 27,99 € à 14,99 €. Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations" sont inclus ! Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 14,99 €

Lara Croft GO (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.8, VF, 1 Go, iOS 13.0, Deca Live Operations GmbH) passe de 4,99 € à 2,99 €. Lara Croft GO est un jeu d'aventure et de puzzles au tour par tour captivant, où l'on explore les ruines d'une ancienne civilisation pour percer le secret de la Reine Serpent, avec des graphismes riches, une bande-son envoûtante, plus de 125 niveaux dans la version 2.0, et des commandes tactiles intuitives pour combattre ennemis, obstacles et pièges. Élue jeu iPhone de l'année 2015 par Apple, Top jeu 2015 sur iSoft et meilleur jeu mobile aux The Game Awards 2015, elle offre une expérience parfaite sur tactile, des reliques à collectionner, de nouvelles tenues pour Lara et des stickers bonus. Télécharger Lara Croft GO à 2,99 €

9th Dawn Remake (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.190, VO, 1.1 Go, iOS 12.0, Valorware LTD) passe de 9,99 € à 5,99 €. En mai 2025, le Remake de 9th Dawn est un RPG à monde ouvert massif remake passionné du titre 2012, explorable solo ou en co-op en ligne dans Montelorne contre le mal du Château de Maltyr, avec plus de 45 donjons, hordes de monstres, butin absurde, création de builds (sorts, compétences, équipement), familiers éclos d'oeufs et quêtes secondaires. Profitez de mini-jeux addictifs comme deck-building cartes, pêche épique aux vers guerriers et artisanat complet ; avis récents 5/5 louent l'UI optimisée et les performances fluides malgré critiques sur hotbar tactile microscopique, taming RNG et mini-jeux inférieurs à la partie 3, plus mise à jour fixant les barres de santé en vue alternée. Télécharger 9th Dawn Remake à 5,99 €

Kingdom Rush 5: Alliance (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v6.00.126, VF, 794 Mo, iOS 13.0, Ironhide S.A.) passe de 7,99 € à 2,99 €. Toujours à l'été 2025, "Kingdom Rush 5 : Alliance" perpétue la tradition de la série de jeux de tower defense stratégiques, en introduisant de nouvelles alliances et unités pour diversifier les tactiques. Le jeu propose des niveaux stimulants, des graphismes impressionnants et des scénarios captivants qui maintiennent l'intérêt des joueurs. Tout en conservant les mécanismes de base appréciés des fans, l'ajout d'alliances apporte une nouvelle couche de stratégie et d'excitation. Non seulement vous pouvez jouer avec un dragon, mais vous pouvez enfin contrôler deux héros en même temps. Ce peut être deux dragons ou autre parmi les grands noms comme les Paladins, les Archers, les Mages, les Nécromanciens, etc. Télécharger Kingdom Rush 5: Alliance à 2,99 €

Scratch Away! (Jeu, Simulation, iPhone, v1.5, VO, 174 Mo, iOS 16.0, Human Feet Inc.) passe de 1,99 € à 0,99 €. Scratch Away! est le simulateur ultime de tickets à gratter de loterie, parfait pour les fans qui adorent l'expérience sans dépenser d'argent réel : achetez le jeu une fois et jouez à vie, sans achats intégrés ni microtransactions ! Gagnez des cœurs en jeu pour acheter plus de tickets, profitez de cadeaux quotidiens (plus gros hebdomadaires et mensuels), relevez des défis pour débloquer 24 tickets uniques variés (classiques, correspondance de lignes, mots croisés, bingo, blackjack, poker et plus), avec des surprises comme des tickets bonus ou mini-jeux. Télécharger Scratch Away! à 0,99 €