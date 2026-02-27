Bons plans iOS : Juno: New Origins, Wilderless: Dune Barrens, Whispering Willows et Super Time

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites et 12 promos avec notamment Juno: New Origins, Wilderless: Dune Barrens, Whispering Willows et Super Time. L'occasion d'économiser 71 € avec notre app gratuite i Soft.



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Super Time (App, iPhone, v1.4, VO, 10 Mo, iOS 17.0, DONNCHA OTOOLE) passe de 3,99 € à gratuit. Super Time Ultra est une application iOS tout-en-un conçue pour les musiciens pratiquants, combinant un métronome de précision ultra-réactif, des patterns de batterie groovy, un drone pour l’intonation et l’entraînement de l’oreille, un accordeur rapide, ainsi que des outils d’enregistrement et de relecture de prises directement dans l’app.



Idéale pour les sessions quotidiennes sérieuses, elle propose des subdivisions avancées, polyrhythmes, rythmes euclidiens, entraîneur de vitesse, personnalisation des sons de batterie, mix de groove, et un workflow fluide et sans friction pour rester concentré, progresser rapidement et pratiquer avec confiance, que ce soit pour le rythme, l’intonation ou l’improvisation. Télécharger l'app gratuite Super Time

Pixel - 90s camera (App, iPhone, v2.1, VO, 35 Mo, iOS 15.1, John Friday) passe de 2,99 € à gratuit. Pixel Cam est une application iOS qui transforme votre iPhone en appareil photo portable nostalgique des années 90, reproduisant fidèlement l’esthétique lo-fi de l’époque avec des photos pixelisées, du dithering authentique, du bruit subtil, une distorsion basse résolution et des artefacts de netteté douce pour un rendu rétro réaliste et non exagéré.



Idéale pour retrouver les vibes de l’enfance, créer des feeds esthétiques ou simplement s’amuser entre amis, elle permet de capturer des images simples et charmantes comme en 1998, avec un style vintage propre et présentable qui évoque parfaitement les appareils photo compacts d’antan. Télécharger l'app gratuite Pixel - 90s camera

Promotions iOS :

Juno: New Origins (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.3.206, VO, 377 Mo, iOS 14.0, Jundroo, LLC) passe de 5,99 € à 0,99 €. Juno: New Origins, anciennement appelé SimpleRockets 2, est une simulation spatiale entièrement en 3D qui vous permet de construire des fusées, des avions, des rovers ou tout ce que vous pouvez imaginer et d'explorer des planètes 3D extrêmement détaillées. Et elle est enfin en promotion !



Construisez des objets d'artisanat en assemblant des pièces. Choisissez parmi les moteurs prédéfinis, tels que le Mage, qui est un puissant moteur alimenté au kérosène. Ou choisissez le moteur à ions très faible, mais très efficace. Télécharger Juno: New Origins à 0,99 €

Wilderless: Dune Barrens (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone, v2.4, VO, 191 Mo, iOS 16.0, Robert Kabwe) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dune Barrens, issu de la série Wilderless, est un jeu open-world paisible pour iOS invitant à une exploration calme et méditative d'un vaste désert aux dunes infinies, falaises et vestiges anciens, sans ennemis ni quêtes, juste la beauté naturelle et un cycle jour-nuit immersif. Premium sans pubs ni microtransactions, créé par un développeur solo, il propose un mode photo avancé, des sons ambiants apaisants et une expérience offline idéale pour les amateurs de nature et de détente. Un TOP jeu ! Télécharger Wilderless: Dune Barrens à 0,99 €

The Procession to Calvary (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, VO, 2.2 Go, iOS 9.0, Akupara Games) passe de 3,99 € à 1,99 €. The Procession to Calvary est un jeu d'aventure point-and-click pythonesque pour iOS, construit à partir de centaines de peintures de la Renaissance (Rembrandt, Botticelli, Michel-Ange), où vous traquez le tyran Heavenly Peter après une guerre sainte triomphante, en volant des navires, aidant un magicien inepte, conspirant avec des cardinaux et conversant avec Dieu.

Successeur spirituel autonome de Four Last Things, il propose une interface classique avec inventaire, une bande-son de musique baroque (Vivaldi, Bach, Haendel), un humour absurde et des meurtres optionnels pour sauter les puzzles, actuellement en promotion sans pubs ni achats intégrés. Télécharger The Procession to Calvary à 1,99 €

Four Last Things (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, VO, 622 Mo, iOS 8.0, Akupara Games) passe de 3,99 € à 1,99 €. Dans Four Last Things, un jeu d'aventure point-and-click créé à partir de peintures de la Renaissance, vous embarquez dans une quête absurde pour l'absolution, mêlant vols poétiques, négociations avec des évêques et sérénades à l'idiot du village, dans un style évoquant Monkey Island revisité par un fan de Monty Python en Flandre du XVIe siècle. Avec son univers interactif riche, sa musique classique, ses puzzles logiques, ses concours de mangeurs de tartes et son humour nonsensique ponctué de moments profonds, le jeu offre une expérience hilarante et visuellement unique, saluée par les joueurs. Télécharger Four Last Things à 1,99 €

Grid Ranger (Jeu, Action, iPhone, v1.1, VO, 49 Mo, iOS 14.0, Akupara Games) passe de 2,99 € à 1,99 €. Grid Ranger s'offre une première promotion ! Il s'agit d'un shoot-'em-up 3D rétro aux vibes arcade des années 80, où vous pilotez une pyramide neon auto-avançante dans un grid hyperwave coloré, tirant en continu sur obstacles, ennemis polygonaux agressifs et boss bullet hell via des contrôles drag tactiles intuitifs. Visuels vaporwave flashy, synth chill et explosions à tout va capturent la nostalgie, mais l'absence de power-ups et collectibles variés sont à signaler. Dommage, sa fluidité et son ambiance lo-fi engageante sont une belle surprise. Télécharger Grid Ranger à 1,99 €

Whispering Willows (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.41, VO, 1.5 Go, iOS 6.0, Akupara Games) passe de 4,99 € à 1,99 €. Whispering Willows est un jeu d'aventure horrifique 2D dessiné à la main où la jeune Elena explore le manoir hanté des Willows pour retrouver son père disparu, utilisant une amulette pour projeter son esprit astral, résoudre énigmes, déjouer pièges et aider les âmes errantes dans une histoire pleine de twists et trahisons. Lauréat de prix prestigieux (1er Seattle Indie Game Competition, Meilleure histoire Casual Connect, etc.), avec musique envoûtante et ambiance immersive, il est actuellement en super promo sur l'App Store iOS, compatible iPhone/iPad sans pubs ni achats intégrés Télécharger Whispering Willows à 1,99 €

SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, VO, 1.9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 14,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité. SaGa Frontier Remastered est une version améliorée avec des graphismes modernisés, une interface tactile, un nouveau personnage, Fuse, et des événements inédits. Il inclut huit héros avec des histoires distinctes, des combats stratégiques, et des options pour combiner attaques et compétences. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 14,99 €

Romancing SaGa 3 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1, VO, 769 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 24,99 € à 6,99 €. Romancing SaGa 3, un classique RPG japonais de 1995, fait son arrivée sur mobile après avoir été disponible sur diverses autres plateformes. Cette version remasterisée présente des graphismes améliorés, un nouveau donjon, le Phantom Maze, et un mode New Game+. En outre, Square Enix a annoncé que le jeu mobile Romancing SaGa Re;universe, très populaire au Japon, sera également lancé à l'international en 2020. Télécharger Romancing SaGa 3 à 6,99 €

Blockwick 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, VO, 190 Mo, iOS 15.0, Kieffer Bros.) passe de 8,99 € à 5,99 €. Blockwick 2 est un jeu de puzzles relaxant de glissement de blocs colorés où vous déplacez des formes pour connecter les couleurs et illuminer les glyphes à travers plus de 300 niveaux à difficulté croissante, introduisant des blocs innovants comme emmêlés, englués, chenilles et plus.



Par les créateurs d'Aqueduct et Orba, parfait pour se détendre avec sa longue durée de vie et sa bande-son méditative. Télécharger Blockwick 2 à 5,99 €

Dawnmaker (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone, v1.1.3, VO, 144 Mo, iOS 13.0, Acram Digital) passe de 9,99 € à 6,99 €. Dawnmaker est un jeu de stratégie solo mêlant city-builder et deck-building dans un monde noyé sous un Smog toxique, où vous rallumez des phares ancestraux pour repousser les ténèbres, construisez des cités optimisées avec des bâtiments et cartes interactives, gérez ressources rares comme l’Éclairium et explorez ruines pour technologies perdues afin de reconquérir le continent d’Heksiga. Développé par Acram Digital, premium sans pubs ni achats intégrés. Télécharger Dawnmaker à 6,99 €

Tokaido (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.20.6, VO, 255 Mo, iOS 13.0, Acram Digital) passe de 4,99 € à 1,99 €. Tokaido est l’adaptation digitale du jeu de société phénomène vendu à plus de 350 000 exemplaires et traduit en 16 langues, où vous incarnez un voyageur (messager, geisha ou rônin) arpentant la route légendaire de la Mer de l’Est au Japon ancien, de Kyoto à Edo, pour collectionner paysages, spécialités culinaires, souvenirs, onsen et rencontres dans une stratégie sereine et contemplative face à vos rivaux. Développé par Funforge et publié par Acram Digital avec graphismes 3D temps réel inédits, bande-son originale, modes solo/IA, pass & play et multijoueur en ligne, premium sans pubs ni achats intégrés, Télécharger Tokaido à 1,99 €