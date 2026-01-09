Bons plans iOS : Kingdomino, FairwayFit, Gym Timer Ultra et Météo Bot

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites et 10 promos avec notamment Kingdomino, FairwayFit, Gym Timer Ultra et Météo Bot. L'occasion d'économiser 43 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Météo Bot (App, iPhone, v1.8.9, VF, 98 Mo, iOS 18.0, LionsApp di Nallbati Elton) passe de 0,99 € à gratuit. Météo Bot est une app puissante et sans publicité permettant de créer des interfaces météo entièrement personnalisées pour n'importe quel lieu du monde, en assemblant 28 composants uniques (cartes, observations, prévisions horaires/quotidiennes, instruments comme baromètre ou anémomètre, graphiques détaillés...).

Synchronisée via un compte unique sur iPhone, iPad et Mac, elle offre une personnalisation totale avec skins variés, ordre des éléments et unités de mesure adaptables pour une expérience météo sur mesure et visuellement riche. Télécharger l'app gratuite Météo Bot

HibiDo Pro (App, iPhone / iPad, v1.11.30, VF, 78 Mo, iOS 15.0, Sixbytes PLT) passe de 2,99 € à gratuit. HibiDo est une application complète qui intègre des listes de tâches, la gestion des tâches, le calendrier et la prise de notes avec une synchronisation cloud multi-appareils. Elle contribue à accroître la productivité en offrant des fonctionnalités telles que des rappels, des paramètres de priorité pour les tâches, des outils de collaboration et des tâches récurrentes flexibles. Grâce à sa synchronisation transparente sur toutes les plateformes, HibiDo vous permet de ne jamais manquer un planning, de gérer efficacement les tâches et les notes et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Télécharger l'app gratuite HibiDo Pro

FairwayFit (App, iPhone, v2.8.8, VO, 49 Mo, iOS 15.1, Pete Jones) passe de 1,99 € à gratuit. FairwayFit est un tracker d'entraînement intelligent pour le golf, permettant de fixer des objectifs hebdomadaires de répétitions par type de club (putter, driver, fers, wedges...), de suivre ses progrès avec des barres visuelles et de compter automatiquement les swings via les capteurs de mouvement. Profitez d'un comptage mains libres avec annonces vocales, d'un mode compteur live avec feedback haptique, d'un scorecard détaillé pour vos parcours, de 17 achievements à débloquer et d'une utilisation offline idéale pour le practice.



Télécharger l'app gratuite FairwayFit

Gym Timer Ultra (App, iPhone, v1.0, VO, 3 Mo, iOS 13.0, Jonas Loderhose) passe de 1,99 € à gratuit. GymWatch est un timer d'entraînement minimaliste et puissant sur Apple Watch pour la musculation et le HIIT, permettant de configurer précisément des intervalles travail/repos avec repères visuels et haptiques, de suivre les sets en temps réel et d'afficher en overlay la fréquence cardiaque avec zones d'intensité.

Conçue par des athlètes pour les athlètes, son interface épurée et sans distraction s'adapte à tous les niveaux, pour des sessions toujours plus performantes sans jamais toucher à votre téléphone. Télécharger l'app gratuite Gym Timer Ultra

Promotions iOS :

Children of Morta (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.4, VF, 1,3 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 2,99 €. Children of Morta est un RPG d'action narratif et roguelite de grande qualité où vous incarnez les membres d'une famille extraordinaire de héros, les Bergson, pour combattre la Corruption qui menace le royaume de Rea à travers des donjons procéduraux, en exploitant leurs forces et faiblesses uniques, tout en explorant des thèmes universels comme l'amour, l'espoir et le deuil. L'édition complète inclut les DLC Ancient Spirits et Paws and Claws intégrés, propose 7 personnages jouables avec styles de combat distincts, un mode coop en ligne disponible (via partage de code entre amis), un pixel art 2D somptueux, un gameplay perfectionnable en famille, un mode escarmouche, et une adaptation mobile soignée avec interface retravaillée, support des manettes et Game Center. Télécharger Children of Morta à 2,99 €

Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, VO, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 7,99 € à 1,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 a su perpétuer l'héritage d'une série légendaire avec brio, offrant un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et aux mécaniques de jeu modernes. Ce retour réussi combine nostalgie et innovation pour plaire aux anciens et nouveaux joueurs, avec une esthétique soignée et un gameplay fun, particulièrement en multijoueur. Télécharger Streets of Rage 4 à 1,99 €

Skul: The Hero Slayer (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.11, VF, 2 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 2,99 €. Skul est un jeu d'action rogue-lite au rythme effréné dans lequel perdre la tête est fortement encouragé ! Avec 100 personnages jouables dotés de capacités uniques et une tonne d'objets pouvant créer des synergies incroyables, les combats promettent d’être explosifs. L'un des meilleurs titres du genre, vu à plusieurs reprises sur notre blog Apple. Télécharger Skul: The Hero Slayer à 2,99 €

Queens Wish 2: The Tormentor (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, VO, 184 Mo, iOS 9.0, Spiderweb Software) passe de 11,99 € à 5,99 €. Queen's Wish 2: The Tormentor est un immense RPG fantastique rétro offrant plus de 50 heures de jeu, avec une aventure épique sans achats in-app ni pubs, des combats tactiques au tour par tour, un système de forteresses personnalisables et une histoire ouverte aux choix conséquents dans les terres barbares du Rokaj.

Exilé par votre mère la Reine malade, vous devez maîtriser une rébellion naissante, conquérir ou diplomater avec les vassaux, explorer un vaste monde rempli de quêtes et artefacts, sans nécessiter d'avoir joué au premier opus. Attention, uniquement en anglais. Télécharger Queens Wish 2: The Tormentor à 5,99 €

Burger Bistro Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.47, VF, 82 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 3,99 €. Burger Bistro Story est un jeu de simulation gestionnaire par Kairosoft où vous créez et gérez votre propre fast-food burger, en inventant des recettes originales (burgers au poisson, bacon-œuf, etc.), en élaborant des menus complets avec accompagnements, boissons et desserts, tout en formant votre personnel pour affronter les rushs.



Accumulez des profits pour ouvrir de nouvelles enseignes, conquérir les territoires concurrents et révolutionner le monde du burger dans ce titre addictif au style pixel art rétro. Télécharger Burger Bistro Story à 3,99 €

Heian City Story (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.11, VO, 79 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 7,99 € à 3,99 €. Remontez le temps et devenez le directeur de votre propre ville dans le dernier jeu de Kairosoft !



Attirez de nouveaux habitants et tentez de devenir la plus grande ville du pays ! Ajoutez des bâtiments tels que des restaurants et des salons de thé pour faire de votre ville un endroit où samouraïs et roturiers voudront vivre. Nous sommes dans le passé, alors n'oubliez pas d'ajouter quelques touches de culture traditionnelle ! Vous pourriez finir par attirer des touristes dans la ville, qui s'y installeront s'ils s'y sentent bien. Attention, tout n'est pas que plaisir. Parfois, des fantômes, des démons et d'autres méchants viendront attaquer votre ville. Vous devrez invoquer vos propres esprits gardiens pour bannir les malfaiteurs et assurer la sécurité des habitants de votre ville. Lla stratégie est le mot clé ! Télécharger Heian City Story à 3,99 €

Kingdomino (Jeu, iPhone, v1.3.5983, VF, 398 Mo, iOS 15.0, Meeple Corp) passe de 3,99 € à 2,99 €. Kingdomino, lauréat du prestigieux Spiel des Jahres, est l'adaptation officielle du hit de société où vous bâtissez stratégiquement votre royaume en plaçant des dominos-paysages, multipliant les points via des couronnes pour des parties rapides de 10-20 min sans pubs ni achats in-app.

Défiez amis en multi cross-plateforme ou local, IA rusées hors ligne, débloquez plus de 80 succès, châteaux et variantes (5x5/7x7, Age of Giants) dans un univers coloré et immersif pour 1-4 joueurs. Télécharger Kingdomino à 2,99 €

Old Mans Journey (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.22, VF, 1,4 Go, iOS 12.0, Broken Rules) passe de 4,99 € à 1,99 €. Old Man's Journey est une aventure poétique primée de 17 récompenses internationales dont l'Apple Design Award, mêlant réflexion et puzzles accessibles où vous guidez un vieil homme en modelant des paysages dessinés à la main, dans une narration visuelle émouvante sur la vie, les regrets et l'espoir.

Profitez de casse-têtes doux et uniques, d'animations splendides, d'une bande-son captivante de SCNTFC, pour une expérience de voyage introspective saluée par les joueurs. Télécharger Old Mans Journey à 1,99 €

Eyka (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.1.0, VO, 66 Mo, iOS 15.0, Jason Walters) passe de 1,99 € à 0,99 €. Eyka est un jeu de puzzle décontracté au design coloré et minimaliste, idéal pour tous ceux qui recherchent un entraînement cérébral serein mais captivant. Ses mécanismes de puzzle uniques ne mettent pas seulement vos capacités cognitives à l'épreuve, mais vous permettent également de vous évader en toute tranquillité, grâce à des ambiances sonores. Parfait pour les joueurs de tous âges à la recherche d'une expérience de puzzle apaisante. Télécharger Eyka à 0,99 €