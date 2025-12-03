Bons plans iOS : Walkabout Mini Golf, RAW Power, Duck Life 6: Space et Magic Launcher Pro

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Walkabout Mini Golf, RAW Power, Duck Life 6: Space et Magic Launcher Pro. L'occasion d'économiser 26 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Duck Life: Battle (Jeu, Aventure / Sports, iPhone / iPad, v2.08, VO, 364 Mo, iOS 13.0, MoFunZone Inc) passe de 2,99 € à gratuit. Les canards enragés reviennent pour des combats féroces : entraîne le tien via des mini-jeux pour booster ses stats et explore un monde géant avec 6 zones. Crée ton canard idéal, affronte plus de 40 rivaux, collectionne 100 armes/déguisements et vise les A+ en ligne ! Télécharger le jeu gratuit Duck Life: Battle

Duck Life 6: Space (Jeu, Sports / Aventure, iPhone / iPad, v5.2, VO, 335 Mo, iOS 13.0, MoFunZone Inc) passe de 2,99 € à gratuit. Duck Life 6: Space t’envoie dans l’espace pour récupérer ta couronne volée par un alien : entraîne 6 compétences via 24 mini-jeux sur 6 planètes exotiques. Affronte plus de 30 courses, recrute une équipe de canards et personnalise-les pour dominer les tournois galactiques !



Le jeu est maintenant gratuit, avec des pubs qu'on peut retirer en payant 3 €. Télécharger le jeu gratuit Duck Life 6: Space

Applications gratuites iOS :

Magic Launcher Pro (App, iPhone, v9.5.5, VF, 140 Mo, iOS 17.6, Roxwin Vietnam Technologies Co...) passe de 3,99 € à gratuit. Magic Launcher transforme ton iPhone en centre de contrôle ultra-puissant : plus de 100 000 raccourcis d’apps, contacts, réglages et infos système accessibles en un tap ou swipe depuis l’écran d’accueil, verrouillé ou le Centre de notifications. Personnalisable à l’extrême avec widgets intelligents (météo, santé, calendrier, horloge…) qui s’adaptent automatiquement à ton heure et lieu, compatible 3D Touch, Mode Concentration et Siri. Télécharger l'app gratuite Magic Launcher Pro

Promotions iOS :

Walkabout Mini Golf (Jeu, Sports, iPhone, v6.1.0, VF, 542 Mo, iOS 17.0, Mighty Coconut) passe de 5,99 € à 2,99 €. La Pocket Edition de Walkabout Mini Golf offre des interactions exclusives comme « Putt en balançant » et « Putt en touchant », apportant de nouvelles façons de maîtriser vos coups. Le jeu propose des parcours variés, jouables seul ou en multijoueur via un mode de jeu croisé sur iOS ou en réalité virtuelle. Explorez des mondes fantastiques, relevez des défis, découvrez des jeux de piste cachés et profitez d'une expérience de mini-golf unique et immersive. Un super titre qui a connu le succès sur le Meta Quest en 2022. Télécharger Walkabout Mini Golf à 2,99 €

Evo Wallet (App, iPhone / iPad, v1.79.407, VO, 6 Mo, iOS 12.0, Prakit Kunakronpalang) passe de 2,99 € à 0,99 €. EvoWallet Premium est l’application iOS ultra-simple et intuitive pour gérer tous vos comptes, budgets et dépenses en un clin d’œil. Avec son interface épurée, saisie ultra-rapide, comptes/devises illimités et listes séparées des revenus/dépenses, suivez votre argent où que vous soyez sans aucune complication. Télécharger Evo Wallet à 0,99 €

RAW Power (App, iPhone / iPad, v3.5.3, VF, 42 Mo, iOS 15.6, Gentlemen Coders) passe de 12,99 € à 5,99 €. RAW Power est l’éditeur RAW ultra-puissant pour iOS et macOS qui exploite le moteur d’Apple avec des réglages avancés et une édition en temps réel 100 % non destructive. Organisez, évaluez et synchronisez votre photothèque iCloud, éditez aussi bien RAW que JPEG (avec effet de profondeur iPhone), et passez seamless entre iPhone, iPad et Mac. Créé par un ancien d'Apple. Télécharger RAW Power à 5,99 €

re:timer (App, iPhone, v1.1, VO, 3 Mo, iOS 17.0, Josh Angelsberg) passe de 2,99 € à 0,99 €. re:timer est l’app timer simple et magnifique qui utilise Apple Rappels pour synchroniser automatiquement tous tes minuteurs sur iPhone, iPad et Mac. Crée des timers en un geste, importe des événements calendrier, gère plusieurs compteurs avec notifications anticipées et profite d’une intégration parfaite avec l’app Horloge et Gestimer sur macOS. Télécharger re:timer à 0,99 €

About Love and Hate 2 (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.2.1, VO, 238 Mo, iOS 13.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 2,99 € à 1,99 €. L’enfant de HAINE appuie sur le bouton rouge et disparaît : AMOUR et HAINE lancent une quête puzzles pour le retrouver. Guidez-les à travers hauteurs vertigineuses, châteaux sombres et étendues infinies en combinant pouvoir et énergie ! Télécharger About Love and Hate 2 à 1,99 €