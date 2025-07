Bons plans iOS : KaChiKa, hocus et Mare

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 7 promos avec notamment KaChiKa, hocus et Mare, l'un de nos coups de coeur ! L'occasion d'économiser 30€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

hocus (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0.0, 18 Mo, iOS 12.0, GAMEBRAIN) passe de 1,99 € à gratuit. Hocus est un jeu de logique minimaliste où vous guidez un cube rouge vers sa destination à travers des illusions d'optique trompeuses, rendant les puzzles stimulants et captivants. Avec une interface sobre, 120 niveaux artisanaux, un mode infini, et la possibilité de créer ou partager des niveaux via l'IA, il offre une expérience visuellement épurée et addictive. Télécharger le jeu gratuit hocus

Applications gratuites iOS :

KaChiKa (App, , v0.5.5, 54 Mo, iOS 15.6, 晨成 谢) passe de 0,99 € à gratuit. L'application KaChiKa facilite l'apprentissage des langues en intégrant la visualisation et la vie quotidienne, avec des fonctionnalités comme l'analyse intelligente d'images pour générer du vocabulaire et des cartes flash adaptatives basées sur la répétition espacée. Elle permet de sauvegarder et partager des cartes, offre un suivi visuel des progrès, et garantit la confidentialité en stockant les données localement pour des révisions faciles. Télécharger l'app gratuite KaChiKa





Kosaku (App, , v3.7.0, 58 Mo, iOS 12.0, 晨成 谢) passe de 0,99 € à gratuit. L'application Kosaku Card propose une interface élégante et simple pour créer des cartes sociales stylées en deux étapes, avec des fonctionnalités comme la transformation de pages web et de liens musicaux en cartes attrayantes, ainsi qu'une analyse multi-plateforme. La version Kosaku Card Pro offre des fonctionnalités exclusives via un abonnement payant à renouvellement automatique, annulable 24 heures avant expiration. Télécharger l'app gratuite Kosaku

Promotions iOS :

ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.2.4, 181 Mo, iOS 9.0, Broken Rules) passe de 2,99 € à 0,99 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution avec des commandes tactiles intuitives. Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux. Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants. Télécharger ELOH à 0,99 €

Lock's Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 1,99 €. Lock's Quest, remake du jeu de 2008, vous met dans la peau de Lock, défendant son village contre une invasion d'automates dans une aventure captivante sur 75 jours à travers 12 cartes uniques. Construisez des fortifications avec des tourelles, pièges et attaques spéciales, profitez d'un mode infini sans publicité, d'une bande-son de qualité, de portraits en haute résolution et d'une histoire immersive illustrée par des séquences narratives dessinées à la main. Télécharger Lock's Quest à 1,99 €

Down in Bermuda (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7.0, 448 Mo, iOS 13.0, Yak & co) passe de 6,99 € à 3,99 €. Down in Bermuda est une aventure loufoque et truffée d'énigmes à résoudre et de mystères à percer. Milton, un aviateur intrépide, se retrouve coincé dans une bulle temporelle en plein cœur des Bermudes et il a besoin de toi pour s'échapper. Un jeu magnifique avec des codes à déchiffrer, des énigmes à résoudre, des orbes magiques à ramasser et plus encore pour tenter d'échapper aux six îles ! Télécharger Down in Bermuda à 3,99 €

ISS Real-Time Tracker 3D (App, iPad, v7.20.11, 257 Mo, iOS 18.0, Michael Stebel) passe de 4,99 € à 0,99 €. ISS Real-Time Tracker 3D offre des visuels 3D en temps réel pour suivre et prédire les survols de l'ISS, de Tiangong et du télescope Hubble, avec un modèle terrestre photoréaliste et des alertes de survol basées sur votre position, intégrables au calendrier. L'application se distingue par son système de notation des survols, un SkyDome 3D rotatif, des informations sur les équipages, une vidéo HD en direct de la Terre et une compatibilité Apple Watch et Mac avec silicium Apple. Télécharger ISS Real-Time Tracker 3D à 0,99 €

Access Code Zero (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2, 149 Mo, iOS 10.0, ilkhomkhuja akbarkhujaev) passe de 2,99 € à 0,99 €. Access Code Zero est un jeu de plateforme rétro de style Metroidvania où Bijou, l'héroïne, infiltre le complexe de Quarantine Bay, capturé par les séparatistes HOMOGENES, pour récupérer des données de recherche. Access Code Zero est un jeu de plateforme rétro de style Metroidvania où Bijou, l'héroïne, infiltre le complexe de Quarantine Bay, capturé par les séparatistes HOMOGENES, pour récupérer des données de recherche. Avec un gameplay axé sur l'exploration, des graphismes pixelisés vibrants et une compatibilité avec les manettes MFI, il offre une expérience immersive inspirée des classiques comme Super Metroid. Télécharger Access Code Zero à 0,99 €

Mare (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 1,8 Go, iOS 10.0, Lonekite Ltd.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Mare est un jeu, initialement sorti en VR, captivant où vous incarnez un oiseau artificiel explorant des paysages étranges et vastes, guidant une partenaire vulnérable à travers une aventure mystérieuse sur 8 chapitres. Avec une ambiance envoûtante, une bande-son éthérée et des secrets à découvrir, il offre une expérience visuellement saisissante et émotionnellement profonde. Télécharger Mare à 1,99 €