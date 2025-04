Bons plans iOS : CALC Smart, Facula, El Hijo et Titan Quest: Ultimate Edition

Les bons plans iOS du jour : 2 appli gratuite, 1 jeu gratuit et 6 promos avec notamment CALC Smart, Facula, El Hijo et Titan Quest: Ultimate Edition. L'occasion d'économiser 52€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

CALC Smart (App, , v3.6.5, 10 Mo, iOS 15.5, QApps LLC) passe de 3,99 € à gratuit. CALC est une calculatrice intelligente pour iOS et watchOS, plébiscitée pour son interface intuitive, ses résultats en temps réel et ses fonctionnalités uniques comme les conversions rapides et l'historique partageable. Avec plus de 8 000 critiques positives, elle est certifiée par les enseignants et reconnue par Apple dans les catégories "Utilitaires et Éducation". Télécharger l'app gratuite CALC Smart

Facula (App, iPhone / iPad, v1.3.0, 40 Mo, iOS 10.0, 仕强 黄) passe de 0,99 € à gratuit. Cette application invite à explorer la beauté du monde à travers des images issues d'Unsplash, libres de droits sous la licence CC0, avec des fonctionnalités comme le zoom à deux doigts pour faciliter la capture et l'ajout de citations personnalisées sur les photos. La mise à jour inclut également des corrections de bugs et limite l'enregistrement aux zones visibles à l'écran. Télécharger l'app gratuite Facula





Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Crystal Cove est un jeu de match-3 original où vous empilez des triangles de couleurs pour les faire disparaître en réunissant trois couleurs identiques, avec une fin de partie lorsque le plateau est plein. Simple à prendre en main mais profond, il propose des power-ups, combos et multiplicateurs pour booster vos scores, qui servent de monnaie virtuelle pour débloquer des skins. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove

Promotions iOS :

Dungeon and Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 76 Mo, iOS 10.3, Ming-Shiuan Yu) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dungeon and Puzzles est un jeu de réflexion en 2D qui teste la perception spatiale et la logique, avec 150 pièces artisanales où les joueurs utilisent épée, arc, bouclier et gants pour combattre monstres et résoudre énigmes. Pour optimiser leurs mouvements et atteindre des objectifs avancés, ils doivent expérimenter diverses tactiques et parfois abandonner d’anciennes solutions. Télécharger Dungeon and Puzzles à 1,99 €

Aces of the Luftwaffe Squadron (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.13, 2,3 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 0,99 €.

Aces of the Luftwaffe Squadron est un shoot'em-up à défilement vertical captivant, mêlant narration entièrement doublée, batailles aériennes intenses et 50 niveaux ponctués de 12 combats de boss épiques. Dirigez un escadron dans deux campagnes riches en rebondissements, esquivez les balles, utilisez des capacités spéciales et personnalisez vos ailiers via des arbres de compétences pour triompher d'ennemis redoutables. Télécharger Aces of the Luftwaffe Squadron à 0,99 €

Titan Quest: Ultimate Edition (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.0.5339, 1,7 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 24,99 € à 11,99 €. Dans cette édition complète de l'inénarrable Titan Quest, lancée pour la première fois en 2006 et maintenant enrichie de tous les DLC et mises à jour, vivez une aventure épique à travers les mondes antiques de Grèce, d'Égypte, de Babylone et de Chine. Votre mission est de sauver le monde en combattant les Titans, une tâche que même les dieux ne peuvent accomplir seuls, nécessitant un héros sur mesure, et ce héros, c'est vous. Conquérez les hordes de créatures légendaires et maîtrisez diverses armes pour parvenir à vos fins dans cet excellent Diablo-like à prix canon ! Télécharger Titan Quest: Ultimate Edition à 11,99 €

ARP ODYSSEi (App, iPhone / iPad, v1.0.6, 222 Mo, iOS 9.3, KORG INC.) passe de 34,99 € à 17,99 €. ARP ODYSSEi est une application iOS qui reproduit fidèlement le son légendaire du synthétiseur analogique ARP Odyssey de 1972, utilisant la technologie de modélisation CMT de KORG pour capturer son authenticité. Enrichie de polyphonie et d'effets intégrés, cette version logicielle évoluée rend l'emblématique son ARP accessible sur iPad et iPhone modernes. Télécharger ARP ODYSSEi à 17,99 €

El Hijo (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,2 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. "El Hijo - A Wild West Tale" est un jeu de western captivant où vous guidez un garçon de six ans, "El Hijo", dans une quête discrète pour retrouver sa mère à travers un monastère, un désert hostile et une ville criminelle. Axé sur la furtivité et l'espièglerie, il utilise le jeu des ombres pour éviter les ennemis, gagnant en ruse face aux dangers. Télécharger El Hijo à 4,99 €