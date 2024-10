Bons plans iOS : Brushstroke, Star Survivor:Premium, Patchwork et Pocket Rogues: Ultimate

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites et 7 promos avec notamment Brushstroke, Star Survivor:Premium, Patchwork et Pocket Rogues: Ultimate. L'occasion d'économiser 21€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

C'est le meilleur jeu du genre sur mobile, les amateurs ne le lâchant plus depuis des années grâce à son action en temps réel, ses combats élaborés et sa génération procédurale qui relance constamment l'intérêt. Certainement LE JEU de la semaine ! Il existe aussi en version gratuite, avec un contenu moindre mais qui permet de juger de la qualité.

POCKET ROGUES apporte une touche d'ACTION-RPG à l'ancienne au genre ROGUELIKE. Vous devez vous frayer un chemin à travers des hordes de monstres, explorer des lieux uniques générés aléatoirement, améliorer la forteresse de votre guilde et développer des héros de plus en plus puissants si vous espérez découvrir les secrets perdus d'un mystérieux donjon.

Rendez-vous sur le terrain pour frapper la balle dans Doodle Baseball, le jeu de baseball au style enfantin ! Plongez dans un monde charmant dessiné à la main où vos talents de joueur de baseball seront mis à l'épreuve. Découvrez des commandes faciles à apprendre qui permettent aux joueurs de tous âges de prendre en main le jeu et d'y jouer. Frappez votre batte avec précision et synchronisation pour frapper des home runs et marquer de gros points !

Les intrigues des jeux à la Souls sont souvent pour le moins floues, et c'est encore le cas avec Afterimage. Mais le gameplay, l'exploration et la quantité de choses à collecter en font un excellent metroidvania.

Un space crawler amusant avec un peu de stratégie. Le système de construction de pont et d'amélioration est vraiment amusant et l'échelonnement de la difficulté est bien dosé. Sans connexion Internet requise.

Dans ce jeu de survie de type astéroïde, vous devez survivre contre une nuée d'envahisseurs de l'espace et de drones extraterrestres en tant que dernier vaisseau, en utilisant une variété d'armes surpuissantes et d'améliorations pour créer des constructions uniques à chaque manche, tout en faisant naviguer votre vaisseau à travers des milliers d'ennemis.

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.2, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €.

Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, Iron Marine est un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour sot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.

Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. Le tout sans connexion internet, le pied !

Télécharger Iron Marines à 0,99 €