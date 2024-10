Bons plans iOS : My City : Hospital, Pocket Rocket, Bendy and the Ink Machine et Puzzling Peaks EXE

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment My City : Hospital, Pocket Rocket, Bendy and the Ink Machine et Puzzling Peaks EXE. L'occasion d'économiser 42€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

My City : Hospital (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.02, 511 Mo, iOS 12.0) passe de 3,99 € à gratuit. Envie de jouer au docteur et de gérer votre propre hôpital ? Dans My City : Hôpital, vous pouvez faire naître des bébés, appeler l'hélicoptère d'urgence et préparer la salle de soins pour les patients. Avec de nombreuses activités interactives et des laboratoires cachés à découvrir, ce jeu offre des heures de jeu de rôle amusant ! Télécharger le jeu gratuit My City : Hospital





Puzzling Peaks EXE (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v2.6, 57 Mo, iOS 12.0, Darius Immanuel Guerrero) passe de 1,99 € à gratuit. Puzzling Peaks EXE est un jeu de puzzle de physique hilarant sur un héros sphérique nommé Knightly, un administrateur très confiant nommé Jasmin et un robot original et artificiellement intelligent nommé A.I.D.E. Une version amusante de la formule des Appsir : Cet épisode se déroule entre DERE EVIL EXE et DERE VENGEANCE. Bien plus difficile qu'un jeu de plateforme habituel puisque vous ne contrôlez pas directement votre personnage, il pourra en rebuter plus d'un avec ses énigmes basées sur la gravité. Néanmoins, c'est un super titre ! Télécharger le jeu gratuit Puzzling Peaks EXE





Applications gratuites iOS :

CaptureDSLR (App, iPhone / iPad, v1.2, 7 Mo, iOS 14.0, HFS) passe de 9,99 € à gratuit. Il s'agit d'une application qui contrôle l'appareil photo DSLR via USB.



Une fois connecté à l'appareil photo, vous pouvez surveiller l'image en temps réel de l'appareil photo et contrôler l'exposition, le format de fichier, la balance des blancs, le mode de prise de vue, le rapport, etc. On peut même enregistrer directement les photos sur l'iPhone.



Pour l'instant, elle ne prend en charge que les appareils photo Sony. Le développeur annonce le support de Canon et Nikon. Télécharger l'app gratuite CaptureDSLR





Pocket Rocket (App, iPhone / iPad, v2.2, 181 Mo, iOS 17.0, Voyager Space Systems, LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Pocket Rocket suit tous les lancements de fusées SpaceX à venir et vous envoie des rappels pour ne jamais manquer un événement. Comme les dates de lancement changent souvent, nous agissons comme votre concierge de lancement pour vous tenir informé des moments historiques.



Avec cette application, vous pouvez découvrir les modèles de fusées actuels et futurs, recevoir des notifications importantes sur les lancements, diffuser en direct les nouveaux lancements, revoir chaque lancement historique et admirer votre fusée préférée en réalité augmentée (RA). Télécharger l'app gratuite Pocket Rocket





Video Joiner & Trimmer Pro (App, iPhone / iPad, v8.2, 380 Mo, iOS 13.0, 丽譞 牛) passe de 1,99 € à gratuit. Video Joiner & Trimmer a été créé pour vous aider à fusionner vos différentes vidéos en un seul pack afin que vous puissiez profiter et partager vos clips ou séries de films préférés sans avoir à les manipuler individuellement.

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de vidéos. En quelques clics, vous pouvez profiter de vos clips vidéo sans interruption. Télécharger l'app gratuite Video Joiner & Trimmer Pro





Learn How to Make Origami (App, iPhone / iPad, v4.16, 192 Mo, iOS 15.0, Andreas Bauer) passe de 2,49 € à gratuit. L'application d'origami vous enseigne à créer de magnifiques formes avec une simple feuille de papier grâce à des instructions détaillées et des photos en haute qualité. Elle propose de nombreux modèles, des boîtes aux fleurs, avec des guides de pliage précis, une interface conviviale, et des options premium offrant un accès instantané à toutes les instructions et de nouvelles chaque semaine. Télécharger l'app gratuite Learn How to Make Origami





Promotions iOS :

Blue Wednesday (Jeu, Aventure / Musique, iPhone / iPad, v0.05, 447 Mo, iOS 13.0, Buff Studio Co.Ltd.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dans ce jeu interactif, vous incarnez Morris, un anti-héros qui explore une ville animée, interagissant avec divers personnages non joueurs (PNJ), jouant du piano, et manipulant une multitude d'objets. Le jeu a su captiver les joueurs avec ses mini-jeux et ses aventures palpitantes, enrichis de cinématiques impressionnantes qui surgissent lors de moments clés pour approfondir l'histoire de Morris. Avec plus de 20 mini-jeux, il y a de quoi faire, surtout pour les mélomanes. Une petite pépite ! Télécharger Blue Wednesday à 1,99 €





Candleman (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v3.3.0, 1,2 Go, iOS 10.0, Ming Gao) passe de 4,99 € à 2,99 €. Bien que cette petite bougie qui ne brûle que 10 secondes, elle est déterminée à tracer son chemin dans l'obscurité pour trouver la lumière.



Candleman est un jeu original d'aventure et d'action bercé d'un scénario unique. Incarnez une petite bougie qui ne s'enflamme que quelques secondes, et défiez les énigmes des pièges de lumière et d'ombre. Partez à la recherche la lumière lointaine dans une ambiance pleine de suspens pour découvrir la morale d'une fable d'actualité... Télécharger Candleman à 2,99 €





VintageRack (App, iPhone / iPad, v1.5, 16 Mo, iOS 13.4, Igor Vasiliev) passe de 15,99 € à 9,99 €. VintageRack est une application multi-effet minimaliste et pratique qui contient des modules modélisant de manière réaliste des équipements rétro notables du début de l'ère numérique, avec leur esthétique et leur atmosphère inhérentes. La plupart des effets de cette application ont été inspirés et basés sur les principes du matériel actuel des années 70 et 80, ce qui est idéal pour donner au son de n'importe quel instrument l'ambiance nostalgique et émotionnelle des vieux enregistrements. Télécharger VintageRack à 9,99 €