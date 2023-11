Bons plans iOS : GTA: Liberty City Stories, Old Monterrey, LumaFusion, Bureau Origami

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment LumaFusion, Bureau Origami, Old Monterrey et GTA: Liberty City Stories. L'occasion d'économiser 44.5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

GTA: Liberty City Stories (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v2.4.148, 1,9 Go, iOS 13.0, Rockstar Games) passe de 6,99 € à gratuit. On ne présente plus GTA Liberty City Stories, le célèbre jeu d'action-aventure en monde ouvert, développé par Rockstar et initialement commercialisé le 24 octobre 2005 sur PSS puis Playstation 2 et PS3. C'est la suite de GTA 3. Avec son gameplay toujours aussi passionnant et sa adaptation aux écrans tactiles, en 60fps s'il vous plaît, c'est un immanquable. Le jeu est passé gratuit, car il y a désarmais un achat intégré pour débloquer la totalité. Au moins, ça permet de se faire une idée sans débourser les 7 € demandés. Télécharger le jeu gratuit GTA: Liberty City Stories





Old Monterrey (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.9.0, 38 Mo, iOS 11.0, Amado Mata) passe de 0,49 € à gratuit. Dans ce jeu vidéo de plateforme à la Super Mario, vous serez transporté dans une version très ancienne de la ville de Monterrey, où les adorables chèvres ont été piégées par de redoutables extraterrestres. En tant que courageux héros, vous devrez traverser tous les niveaux pour libérer les chèvres et sauver la ville.



Avec ses graphismes en pixel-art et ses commandes faciles à utiliser, "Old Monterrey" vous permettra de rester concentré sur l'écran pendant que vous vous battez pour libérer les chèvres. Télécharger le jeu gratuit Old Monterrey





Applications gratuites iOS :

Bureau Origami (App, iPhone / iPad, v1.8, 32 Mo, iOS 12.0, Andreas Bauer) passe de 0,99 € à gratuit. Bureau Origami vous apprend à fabriquer des modèles d'origami en utilisant uniquement des post-it, des cartes de visite et du papier pour imprimante.



L'ensemble des 30 formes d'origami incluent des instructions détaillées et des photos en haute qualité du produit fini. Chaque type de pliage d'origami est montré dans un guide visuel précis inclus dans l'application.



De quoi impressionner les amis ! Télécharger l'app gratuite Bureau Origami





Ampères (App, iPhone / iPad, v4.0.22, 31 Mo, iOS 12.1, CrioSoft LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Découvrez Ampères, l'application ultime de test de batterie et de chargeurs. Elle vous permet d'identifier les chargeurs et les câbles défectueux, de vérifier les chargeurs par câble et sans fil, tout en fournissant des informations système complètes. De plus, elle inclut une alarme de charge de batterie pour vous avertir lorsque votre batterie atteint le niveau souhaité et autres. Télécharger l'app gratuite Ampères





Promotions iOS :

LumaFusion (App, iPhone / iPad, v4.1.1, 194 Mo, iOS 15.4) passe de 34,99 € à 17,99 €. LumaFusion est le logiciel de montage vidéo multi-pistes le plus plébiscité sur mobiles grâce à des outils puissants et une ergonomie taillée pour les écrans tactiles. Mieux, la dernière version gère les stockages externes sur l'iPhone 15 Pro, afin de libérer de l'espace disque et de gérer des gros projets. Télécharger LumaFusion à 17,99 €





Dark Reader for Safari (App, iPhone / iPad, v1.4.4, 3 Mo, iOS 15.0) passe de 4,99 € à 1,99 €. Cette extension permet d'activer le mode nuit et de créer des thèmes sombres pour les sites web à la volée. Dark Reader inverse les couleurs vives pour les rendre plus contrastées et plus faciles à lire la nuit. Il s'adapte parfaitement au mode sombre du système.



Choisissez le meilleur schéma de couleurs pour s'adapter à votre écran, basculez les sites web individuels.



Avant de l'installer, désactivez les extensions similaires. Télécharger Dark Reader for Safari à 1,99 €





Things 3 (App, iPhone, v3.19.5, 95 Mo, iOS 12.1, Cultured Code GmbH & Co. KG) passe de 9,99 € à 7,99 €. Things, l’application lauréate de plusieurs prix, vous aide à organiser votre temps, à gérer vos projets et à atteindre vos objectifs.



Et cerise sur le gâteau, elle est facile à utiliser. De quoi gagner du temps pour d'autres activités ! Télécharger Things 3 à 7,99 €









Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.5.2, 388 Mo, iOS 11.0, TRIADA Studio) passe de 3,99 € à 1,99 €. Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion pour quelques heures !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Shadowmatic est le mélange parfait entre somptueux graphismes et gameplay fascinant. Télécharger Shadowmatic à 1,99 €





K7D - Tape Delay (App, iPhone / iPad, v1.3.1, 78 Mo, iOS 12.1, Imaginando Lda) passe de 7,99 € à 1,99 €. K7D est un plugin de délai de bande vintage puissant et abordable pour iOS. K7D recrée les machines à écho matérielles du passé en utilisant le style d'émulation analogique obsessionnelle propre à Imaginando, mais avec un niveau de contrôle accru à partir d'une interface moderne et élégante. Cette approche permet un tout nouveau monde de possibilités créatives, tout en conservant un son analogique chaud et corsé, débordant de caractère et de personnalité.



Pour donner à K7D sa saveur analogique distinctive, nous avons étudié et analysé les moindres détails de ce qui fait la qualité des delays matériels classiques, et recréé minutieusement chaque nuance subtile pour un son fantastiquement authentique. Télécharger K7D - Tape Delay à 1,99 €