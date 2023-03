Bons plans iOS : BG Color, Cut for Stories, Home Run High et Iron Marines

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment BG Color, Cut for Stories, Home Run High et Iron Marines. L'occasion d'économiser 39€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Home Run High (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.35, 253 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Pouvez-vous mener l'équipe de baseball de votre lycée à la victoire finale ? Il s'agit peut-être d'un petit club parascolaire, mais avec un bon entraînement, aucune limite ne peut arrêter cette équipe. Entraînez les joueurs en leur assignant des exercices d'entraînement. C'est vous qui choisissez ce sur quoi ils doivent se concentrer, comme la frappe ou le lancer.

Installez des cages de frappe, des douches ou d'autres équipements pour améliorer la vie de l'équipe. Un bon environnement permet un entraînement plus efficace ! La vie scolaire ne se résume pas au sport. L'étude est tout aussi importante, alors n'oubliez pas de construire des installations éducatives pour améliorer l'école. Il vous faudra aussi gérer l'hébergement, avant de faire vos choix pour l'équipe type du prochain match.



Télécharger le jeu gratuit Home Run High





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.35, 388 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon de Nintendo.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde rempli de monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Le style Pokémon

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Eastern Market Murder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.0, 247 Mo, iOS 12.0, E.T RAMSAY & A.Y YONG) passe de 3,99 € à gratuit. Remontez le temps pour résoudre un vrai crime!



Plongez dans un monde de diseurs de bonne aventure et de phrénologues dans cette histoire tordue de meurtre et de folie. Quand tout n'est pas comme il semble, pouvez-vous comment cela se termine?



Vous explorerez les scènes de crime, interrogerez les témoins et examinerez les preuves pour déjouer le meurtrier et réclamer justice pour la famille de la victime. Télécharger le jeu gratuit Eastern Market Murder





Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.2, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à gratuit. Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, Iron Marine est un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. Le tout sans connexion internet, le pied ! Télécharger le jeu gratuit Iron Marines





Applications gratuites iOS :

BG Color (App, iPhone, v2.0.7, 10 Mo, iOS 12.0, y-design) passe de 3,49 € à gratuit. Créez de superbes fonds d'écran avec 40 types de couleurs prédéfinies et des couleurs spécifiées personnalisables.

De quoi personnaliser vos écran de verrouillage et d'd'accueil. Télécharger l'app gratuite BG Color





Encarda (App, iPhone, v1.21, 136 Mo, iOS 12.1, Virtix Ltd) passe de 5,99 € à gratuit. L'Encyclopédie d'Arda est un guide de référence indispensable sur les œuvres de J.R.R. Tolkien, basé sur le site web populaire du même nom. L'encyclopédie contient environ 4 000 entrées individuelles, dont beaucoup sont assorties de caractéristiques supplémentaires telles que des cartes, des arbres généalogiques et des images.



L'encyclopédie comprend également une sélection d'articles et de guides de référence, dont un lexique détaillé et un guide des mots anciens et rares utilisés dans les œuvres de Tolkien. La Chronique et le Calendrier interactifs vous permettent d'explorer l'histoire de la Terre du Milieu depuis ses débuts, et l'Encyclopédie contient même des guides détaillés sur les récentes versions cinématographiques du Seigneur des Anneaux. Télécharger l'app gratuite Encarda





Swift Miles (App, iPhone, v1.9, 39 Mo, iOS 13.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 5,99 € à gratuit. Swift Miles, aide les utilisateurs professionnels et les chauffeurs de covoiturage, comme Uber et Lyft, à économiser de l'argent chaque année sur les déductions fiscales de l'IRS.



Swift Miles simplifie le suivi du kilométrage, grâce à la détection automatique des trajets, au suivi automatique du kilométrage et même à la classification automatique des trajets en fonction des trajets précédents. Tout se passe comme par magie, sans que l'utilisateur n'ait à intervenir en permanence. Envoyez des rapports sur les déductions de voyage au format PDF d'une simple pression, ce qui est utile pour réclamer des déductions fiscales.



C'est surtout utile pour les américains, mais pourquoi pas pour les autres pays. Télécharger l'app gratuite Swift Miles





Cut for Stories (App, iPhone, v4.5, 42 Mo, iOS 12.0, Alessandro Graziani) passe de 1,99 € à gratuit. Rendez vos Stories Instagram uniques ! Il vous suffit de passer vos photos dans la moulinette : Appliquez de nombreux effets populaires, tels que polaroïd, vieil appareil photo, etc.

Modifiez la luminosité, le contraste et d'autres paramètres de vos images rapidement.

Appliquez des motifs spéciaux en créant votre propre dégradé pour l'arrière-plan et utilisez la pipette pour choisir les couleurs de votre photo.

Ajoutez une pensée, une légende, une citation à votre histoire en modifiant la police, la couleur, etc.

Finissez avec un arrière-plan, et voilà ! Télécharger l'app gratuite Cut for Stories





Anchor Pointer (App, iPhone, v2.94, 11 Mo, iOS 13.2, Alexander Deplov) passe de 3,99 € à gratuit. Une application qui vous permet de stocker des coordonnées GPS et de les retrouver à l'aide d'une boussole. Cette application peut servir par exemple pour vous réunir avec vos amis dans de grands espaces tels que des parcs ou encore pour retrouver votre voiture dans un parking.



Les + : Supporte l'Apple Watch

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Anchor Pointer





WU: AUSampleDelay (App, iPhone / iPad, v1.2, 30 Mo, iOS 12.0, Jens Guell) passe de 0,99 € à gratuit. Les unités audio de la série WU (Wrapped Units) exposent l'interface utilisateur de l'unité audio du système et la mettent à la disposition de toutes les applications hôtes qui prennent en charge les plugins de traitement audio AUv3. Même si ces hôtes ne prennent pas en charge les unités sans interface utilisateur. Utilisez l'effet bien connu de GarageBand sur MacOS et iOS avec n'importe quelle application hôte et garantissez un son cohérent avec tous vos projets. Télécharger l'app gratuite WU: AUSampleDelay





Promotions iOS :

Ordesa (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3, 1,6 Go, iOS 13.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à 0,99 €. Deux ans après son départ, Lise est de retour dans la maison familiale. Mais les retrouvailles avec son père vont rapidement être troublées par l'apparition d’une présence…

Au cœur de la forêt, dans une maison hantée par un drame, à vous de révéler les secrets du passé. L'occasion de devenir le personnage d’un film fantastique et interactif au travers d'une expérience sensorielle unique, une musique envoûtante et un scénario travaillé. Comptez par contre moins d'une heure pour terminer le jeu. Télécharger Ordesa à 0,99 €





The Wanderer (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8, 824 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 4,49 € à 1,99 €. Un regard neuf sur le mythe de Frankenstein signé Arte.



Vous incarnez la Créature, un vagabond sans mémoire ni passé, un esprit vierge dans un corps créé de toutes pièces. Pour forger le destin de cet être artificiel ignorant du Bien comme du Mal, il vous faudra partir explorer le vaste monde et traverser joies et tourments.



Les images sont belles et soignées grâce à un style «aquarelle» original. La musique plonge le joueur dans une ambiance contemplative, ce qui contribue à la réussite de ce titre unique. Télécharger The Wanderer à 1,99 €