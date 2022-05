Bons plans iOS : 7 Stories, PlusOne

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment 7 Stories, PlusOne. L'occasion d'économiser 47,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

7 Stories (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.2.2, 57 Mo, iOS 9.0, Smashware) passe de 2,99 € à gratuit. Dispersés à travers les terres existent quatre orbes, chacun imprégné de la puissance des éléments. La légende dit que quiconque trouve les orbes recevra un pouvoir incommensurable et héritera du royaume.



Choisissez l'un des sept personnages et partez à la recherche des orbes pour réclamer le trône. Le jeu est sorti à l'origine en 2011, mais ses graphismes et animations ont été mis à jour pour les appareils modernes.



Les + : Pour les amateurs d'aventure Télécharger le jeu gratuit 7 Stories





Mini-jeux Monsterz (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.9, 154 Mo, iOS 14.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Survis à une avalanche de mini-jeux farfelus ! Bourré de personnages loufoques, Mini-jeux Monsterz est un jeu au rythme effréné et aux animations délirantes. Aide les monstres à découvrir des secrets et fins alternatives. Marque des points bonus, débloque des succès et viens à bout de niveaux de plus en plus difficiles tout en gagnant des prix déments.



Vas-tu réussir à soulever la baleine au-dessus de ta tête ? Peux-tu éviter le pied géant venu du ciel ?



Les + : Plein de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit Mini-jeux Monsterz





True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.50, 174 Mo, iOS 9.0) passe de 1,99 € à gratuit. Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles.



Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation.



Les + : Un bonheur, même des années après

Le contenu Télécharger le jeu gratuit True Skate





Applications gratuites iOS :

KinoGlitch Pro (App, iPad, v1.6, 50 Mo, iOS 11.1, Katerina Alieksieienko) passe de 4,99 € à gratuit. KinoGlitch Pro offre des possibilités créatives infinies conçues spécialement pour votre iPad. Choisissez n'importe quelle image ou vidéo de votre bibliothèque et KinoGlitch Pro créera comme par magie des objets 3D à l'intérieur.



Vous pouvez choisir parmi 180 préréglages de grille différents et régler l’intensité, la douceur, la luminosité, la brillance et la texture. Vous pouvez également enregistrer l’animation et appliquer des effets.



Les + : Pour créer du contenu intéressant Télécharger l'app gratuite KinoGlitch Pro

Megalodon (App, iPhone / iPad, v1.1, 59 Mo, iOS 11.0, WORLD OF DINOSAURS) passe de 0,99 € à gratuit. Plongez dans les mers anciennes pour découvrir le plus grand et le plus terrifiant des requins. Megalodon est une mini application AR sur C. megalodon, le requin éteint. Vous en apprendrez davantage sur ce requin bizarre à travers les diapositives qui regorgent d'informations complètes sur Megalodon.



Pendant ce temps, il y a une image 3D de la mâchoire d'un Megalodon, que vous pouvez faire pivoter dans n'importe quelle direction pour l'afficher sous plusieurs angles, ou vous pouvez la voir en réalité augmentée (RA) pour voir sa taille. Assurez-vous de lire le texte expliquant comment ce requin le plus terrifiant a eu la morsure la plus forte.



L'expérience incroyable de RA de l'application améliore également l'expérience d'apprentissage des utilisateurs. en un clin d'œil, vous trouverez Megalodon nageant juste à côté de votre bureau. Si vos amis ne vous croient pas, prenez une photo et envoyez-la-leur!



Les + : De quoi apprendre en s'amusant Télécharger l'app gratuite Megalodon





PlusOne (App, iPhone, v1.8.2, 25 Mo, iOS 14.0, Shaobin Wen) passe de 0,99 € à gratuit. Créez vos propres objets de comptage avec diverses combinaisons de styles. PlusOne vous permet de compter et de suivre n'importe quoi. Il est idéal pour la formation d'habitudes, le punch quotidien ou le comptage d'événements.



Vous pouvez compter les choses à la hausse ou à la baisse d'un simple toucher. L'application intègre Siri et vous permet de partager vos réalisations avec vos amis.



Les + : Le design Télécharger l'app gratuite PlusOne

LOL Movie Pro (App, iPhone / iPad, v1.8, 68 Mo, iOS 10.0, Electric French Fries) passe de 3,99 € à gratuit. Créez instantanément des films hilarants et faites rire tout le monde. Créez-vous une tête énorme ou des yeux globuleux. Ajoutez des effets d'éclair ou aquatiques et prenez une voix d'écureuil ou de gorille.



Ajoutez de la musique et créez un film hilarant à partager avec vos amis. Des milliers de combinaisons.



Les + : Sympa, rapide et simple d'utilisation

35 modificateurs de visage hilarants Télécharger l'app gratuite LOL Movie Pro





Promotions iOS :

Kingdom: New Lands (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.4, 173 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 9,99 € à 0,99 €. Kingdom : New Lands est un jeu de stratégie de type tower defense en 2D dans lequel vous incarnez un roi et ses armées en guerre contre d'autres clans. Vous avez une totale liberté sur vos choix, d'où une certaine difficulté pour gérer et développer son royaume. Un conseil, une bonne dose de réflexion sera nécessaires afin de gérer au mieux vos unités et renforcements de village.



Le jeu est superbe graphiquement avec des effets très réussis, même en pixel-art et ses animations sont tout aussi jolies. La durée de vie est énorme et le gameplay très travaillé avec des tonnes de choses à faire.



Les + : Récompensé en 2016

Une aventure incroyable Télécharger Kingdom: New Lands à 0,99 €





Cultist Simulator (Jeu, Jeux de rôle / Livres, iPhone / iPad, v1.9, 370 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 1,99 €. Dans cet infâme jeu de cartes, incarnez un mystérieux profanateur dans un décor inspiré des années 1920, de dieux cachés et d'histoires secrètes. Fabriquez des outils et invoquez des esprits. Endoctrinez des innocents.



Ce jeu primé a été lancé pour la première fois sur PC et compte plus de 200 000 joueurs dans le monde entier.



Les + : Si vous aimez les jeux de carte, vous allez l'adorer ! Télécharger Cultist Simulator à 1,99 €





Kingdom Rush Vengeance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.12.6, 810 Mo, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 2,99 €. Vez'nan, le tout-puissant sorcier, est de retour ! Embarque dans un voyage épique en rassemblant son armée et en accomplissant ses plans maléfiques... mouahahah. Prépare-toi à montrer au Royaume qui est le vrai patron !



Avance comme bon te semble en conquérant les nouveaux et les bons vieux royaumes. Affronte des empires d'ennemis puissants et mesure-toi à des boss suprêmes dans ce classique des tower defense, aussi drôle qu'épique ! Télécharger Kingdom Rush Vengeance à 2,99 €

Teslagrad (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 700 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 0,99 €. Dans le Royaume d'Elektropia, un roi règne d'une main de fer, pourchassant et détruisant un groupe de magiciens technologiques qui disposent d'une gigantesque tour au centre de la ville de Teslagrad.



Teslagrad est un jeu d'énigmes-plateformes intégrant des éléments d'action. Le magnétisme et la puissance électromagnétique sont des éléments clés pour progresser et découvrir les secrets qu'abrite la Tour Tesla abandonnée. Rejoignez l'aventure d'un jeune garçon armé d'une ancienne technologie teslamancienne. Frayez-vous un passage dans la Tour Tesla et affrontez une grande variété de défis et d'énigmes.



Les + : Les casses-tête Télécharger Teslagrad à 0,99 €