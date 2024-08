Bons plans iOS : True Skate, Les Semaines Miracle, AI Logo Generator et PDF Manager

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment True Skate, Les Semaines Miracle, AI Logo Generator et PDF Manager. L'occasion d'économiser 58€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

True Skate (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.5.81, 167 Mo, iOS 9.0) passe de 1,99 € à gratuit. Ce jeu de skate dont vos doigts sont les pieds, offre une liberté de contrôle assez incroyable. Alors qu'il est sorti il y a quelques années (en 2012), les développeurs le bichonnent encore avec toujours plus de skateparks (souvent en supplément via in-app) mais aussi des améliorations visuelles. Plus qu'un jeu classique, ce titre est véritablement une sorte de simulation de skate fascinante, avec une prise en main intuitive au possible. On peut vraiment se prendre pour Tony Hawk et réaliser des figures incroyables. Par contre, il faut un temps d'adaptation.



Le meilleur du genre, tout simplement ! Télécharger le jeu gratuit True Skate





Brookhaven Game (Jeu, Style de vie / Musique, iPhone / iPad, v3.5, 1,2 Go, iOS 11.0, RPGAMES Ltd) passe de 1,99 € à gratuit. Bienvenue dans la maison des fous où vous pouvez passer du bon temps. Découvrez de nombreuses pièces et profitez du temps en courant à l'extérieur pour voir vos voitures incroyables.



Un jeu entre Goat Simulator et Hello Neighbor, mais sans pression. Quelques bugs, mais marrant. Télécharger le jeu gratuit Brookhaven Game





Applications gratuites iOS :

Les Semaines Miracle (App, iPhone / iPad, v12.1.0, 255 Mo, iOS 13.0, Domus Technica) passe de 5,99 € à gratuit. L'application Les Semaines Miracle aide les parents à comprendre les périodes où leur bébé est plus susceptible de pleurer et d'être grincheux, en lien avec des bonds de développement mental. Elle propose un calendrier personnalisé pour suivre ces périodes et envoie des notifications lorsque ces événements sont sur le point de commencer. Télécharger l'app gratuite Les Semaines Miracle





AI Logo Generator (App, iPhone / iPad, v1.12, 247 Mo, iOS 12.0, Tech Box d.o.o.) passe de 3,99 € à gratuit. Que vous soyez une startup ou une entreprise établie, un excellent logo est essentiel pour attirer les ventes et promouvoir vos produits et services. Avec le Générateur de Logos IA, vous pouvez créer instantanément des logos innovants, personnaliser les éléments pour correspondre à votre marque, et obtenir un design efficace en quelques clics seulement, parfait pour des icônes, sites web, cartes de visite et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite AI Logo Generator









PDF Manager (App, iPhone / iPad, v1.12, 33 Mo, iOS 12.0, MULTI MOBILE Ltd) passe de 3,99 € à gratuit. PDF Manager est une application conviviale qui transforme votre appareil en un puissant scanner mobile et un éditeur de PDF, vous permettant de numériser, d'éditer et de partager des documents en toute simplicité. L'application détecte automatiquement les bordures des documents, exporte en haute qualité et vous permet de signer et de gérer tous vos fichiers importants en déplacement. Télécharger l'app gratuite PDF Manager





PerfectPitch Tuner (App, iPhone / iPad, v1.0, 10 Mo, iOS 17.4, IPLODEV TECH INC) passe de 0,99 € à gratuit. PerfectPitch est une application d'accordage de haute précision conçue pour tous les instruments, en particulier les instruments à cordes comme la guitare et le violon. Son interface intuitive et sa technologie avancée garantissent un accordage précis à chaque fois, vous aidant ainsi à élever votre musique sans effort. Télécharger l'app gratuite PerfectPitch Tuner





Promotions iOS :

ProCam (App, iPhone / iPad, v14.4.0, 34 Mo, iOS 11.3, Tinkerworks Apps) passe de 14,99 € à 9,99 €. L'application Pro Camera offre une gamme complète de modes de prise de vue, y compris la photo, la vidéo 4K, le slow motion, et le time lapse, avec des options d'achat pour des résolutions maximales. Elle permet également un contrôle manuel avancé sur la mise au point, l'exposition, la vitesse d'obturation, et l'équilibre des blancs, tout en offrant la possibilité de capturer des photos pendant l'enregistrement vidéo. Télécharger ProCam à 9,99 €









Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.1.1, 490 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 0,99 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer Evoland 2 ! Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Un top jeu ! Télécharger Evoland 2 à 0,99 €





KORG Gadget 3 (App, iPhone / iPad, v6.1.1, 3,1 Go, iOS 13.0) passe de 39,99 € à 22,99 €. KORG Gadget 3 est un écosystème complet de production musicale primé, offrant plus de 40 synthétiseurs et boîtes à rythmes ("gadgets") pour composer de la musique via une interface puissante et intuitive. Disponible sur iOS, Mac, et en plug-in pour DAW, il permet une création musicale fluide et intégrée. Télécharger KORG Gadget 3 à 22,99 €





Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.1, 532 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chrono Trigger fait partie des grands classiques des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôle qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats. Les graphismes sont toujours aussi détaillés, avec des décors variés et des animations de personnages qui n'ont pas pris une ride. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité, reste une référence au même titre que le jeu lui-même. Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent RPG, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Télécharger Chrono Trigger à 5,99 €





SteamWorld Heist (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 231 Mo, iOS 8.0, Image & Form International AB) passe de 4,99 € à 0,99 €. SteamWorld Heist vous plonge dans un univers steampunk soigné, offrant des combats tactiques empreints d'humour. À chaque tour, vous devrez choisir les bonnes armes, gérer les trajectoires et les rebonds, tout en affrontant les ennemis pour progresser dans les niveaux. Vous incarnez des robots, chacun ayant ses propres compétences uniques. RPG, action et casse-têtes résument bien SteamWorld qui a déjà conquis le coeur de la rédaction. La durée de vie avoisine les 20 heures, notamment grâce à des niveaux générés en partie aléatoirement. Le style général fait penser à Oddworld d'ailleurs. Télécharger SteamWorld Heist à 0,99 €