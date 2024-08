Bons plans iOS : Cytus II, Sparklite, AI Photo Generator, DayCircle, Superimpose V

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Cytus II, Sparklite, AI Photo Generator, DayCircle et Superimpose V, . L'occasion d'économiser 45€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

"Cytus II" est un jeu musical créé par Rayark Games, le quatrième jeu de rythme du studio, qui suit les traces de trois succès mondiaux, "Cytus", "DEEMO" et "VOEZ". Cette suite de "Cytus" rassemble l'équipe d'origine pour le plus grand plaisir des fans.

AI Generated Art vous permet de créer des œuvres d'art à l'aide de diverses techniques, de modèles et d'ajustements avec Stable Diffusion. Une app gratuite qu'il ne faut pas rater si vous avez besoin de créer des illustrations pour votre travail ou vos réseaux sociaux. Tapez votre idée et c'est parti !

Vous cherchez une application de montage vidéo avancée qui ne nécessite pas une courbe d'apprentissage repoussante ? SuperimposeV vous offre des outils d'édition vidéo haut de gamme pour créer et éditer vos vidéos. Il ne s'agit pas d'une simple application de montage avec quelques effets et modèles. Au contraire, il vous donne le pouvoir, en vous offrant une personnalisation, une flexibilité et une animabilité extrêmes grâce aux nombreux outils qu'il contient.

Timeseer (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 2,5 Go, iOS 13.0) passe de 14,99 € à gratuit.

Plongez dans le sanctuaire du son et maîtrisez des motifs musicaux complexes.



Timeseer, une application de pratique musicale créée par le musicien de jazz Oded Tzur et l'ingénieur Vansh Makh, combine des formes rituelles, des principes de pratique fondés sur la recherche, des sons réels et une technologie en instance de brevet pour vous aider à découvrir une pratique plus profonde.



Maîtriser les rythmes de la musique classique indienne afin de jouer ce genre dans sa véritable forme est... très difficile.

