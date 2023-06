Bons plans iOS : FAR: Lone Sails, Photo Widget, Cut Story et Pentris

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 6 promos avec notamment FAR: Lone Sails, Photo Widget, Cut Story et Pentris. L'occasion d'économiser 30€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Mindcell (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, 1,2 Go, iOS 10.0, Sergey Sukharev) passe de 0,99 € à 0,49 €. Mindcell est un jeu d'aventure à la troisième personne situé dans un futur proche. Notre protagoniste se retrouve condamné à devenir un cobaye pour des expériences scientifiques, une situation qu'il refuse d'accepter. Dans sa quête d'une échappatoire, il doit se remémorer les événements qui l'ont mené jusqu'ici.



Malheureusement, les poursuivants du protagoniste ne lui laisseront aucun répit, quel que soit l'endroit où il se trouve. Une confrontation inévitable se profile à l'horizon. Tout au long de l'histoire, vous accompagnerez le personnage principal dans sa quête, cherchant à découvrir les motivations de ses poursuivants et à déterminer qui est réellement de son côté.





Applications gratuites iOS :

L'application Photo Widget est un outil gratuit qui vous permet d'améliorer l'aspect esthétique de votre écran d'accueil en le décorant avec de belles photos. Elle offre plusieurs fonctions pour personnaliser votre expérience sur l'écran verrouillé, l'écran d'accueil, le multi-widget, le rafraîchissement, etc.





Videdit (App, iPhone / iPad, v23.05.05, 71 Mo, iOS 12.0, 知刚 刘) passe de 1,09 € à gratuit. Videdit possède plus de 30 fonctions pour modifier vos créations vidéos : Info, Trim, Crop, Blend, Erase, Chromakey, Mosaic, Splice, Particle, BlingBling, Filter, Text, Sticker, Paint, Tuner, Dub, Speed, Reverse, Zoom, Rotate, Compress, Gif, Collage, Magnifier, Distortion, Reflection...



Voici quelques possibilités : Visualisez, modifiez ou supprimez certains EXIF et propriétés du fichier vidéo.

Découpez les parties non désirées de la vidéo

Recadrer la vidéo dans n'importe quelle taille

Couper des vidéos et des images avec plus de 100 effets d'animation de transition

Mosaïque statique ou dynamique d'une partie de la vidéo : sélectionnez la forme et le type, ajustez l'intensité du flou...





Cut Story (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 7 Mo, iOS 13.0, Jaypalsinh Jadeja) passe de 4,99 € à gratuit. Il est simple de découper une vidéo pour les histoires de WhatsApp et de partager une histoire plus longue.



La fonction "vidéo longue histoire" facilite l'ajout d'une vidéo longue à votre statut. Vous n'avez pas besoin de la découper manuellement ni de passer plus de temps dessus.



Pour publier un statut sur WhatsApp, il vous suffit d'avoir une vidéo précise de 30 secondes, et l'application se chargera parfaitement du travail en ne manquant aucune scène importante de la vidéo. Ainsi, vous pouvez facilement partager vos sentiments à travers la vidéo. L'application traitera votre longue vidéo pour WhatsApp en quelques secondes seulement, la rendant prête à être publiée.





Pentris (App, iPhone / iPad, v2.4, 10 Mo, iOS 12.0, Ivan Cerra de Castro) passe de 0,99 € à gratuit. Le but est de faire disparaître de l'écran une série de blocs spécifiés et clignotants, comme dans Tetris.



Sans surprise, vous devez aligner et faire pivoter les pièces qui tombent pour qu'elles forment une rangée complète. Complétez une rangée horizontale à l'endroit où se trouve le bloc clignotant et passez au niveau suivant.



Le jeu se termine si les blocs du joueur atteignent le haut de l'écran. Vous avez 3 vies.



Glissez à gauche ou à droite pour déplacer vos blocs, glissez vers le bas pour faire tomber vos blocs lentement, ou glissez vers le bas rapidement pour faire tomber vos blocs rapidement.





Pour suivre le football mondial. L'app propose une mise à jour quotidienne de tous les matches. Programme détaillé et score en direct, notifications, équipe préférée, etc.





Promotions iOS :

Profitez de l'édition de poche de Don't Starve sur iPhone et iPad, le célèbre jeu PC qui a captivé plus des millions de joueurs. Plongez dans cette aventure impitoyable de survie, mêlant science et magie, où que vous soyez ! Incarnez Wilson, un courageux gentleman scientifique qui se retrouve piégé et transporté dans un monde sauvage et mystérieux. Pour avoir une chance de s'échapper et de rentrer chez lui, Wilson doit apprendre à exploiter l'environnement et les créatures qui l'habitent.





Explorez un monde post-apocalyptique fascinant, où vous traverserez des fonds marins asséchés remplis de vestiges d'une civilisation disparue. Maîtrisez votre embarcation en évitant les obstacles et les conditions météorologiques difficiles. Réparez et améliorez votre véhicule pour faire face à ces défis. Découvrez les reliques et les vestiges de votre peuple, plongeant ainsi dans l'histoire d'une civilisation déchue. Profitez d'un voyage captivant à travers des cieux nuageux, sans l'envahissement de zombies. C'est vous et votre machine contre le grand vide.





ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.2.4, 181 Mo, iOS 9.0, Broken Rules) passe de 2,99 € à 0,99 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution.



Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux.

Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants.

Seulement des commandes de mouvements agréables conçues pour les appareils tactiles, une courbe d'apprentissage progressive et une ambiance sans pression.





Old Mans Journey (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.15, 1,6 Go, iOS 10.0, Broken Rules) passe de 4,99 € à 0,99 €. Old Man's Journey mêle réflexion, aventure et voyage poétique.



Très beau, Old Man's Journey est aussi accessible à tous grâce à un gameplay simple mais bien pensé. Le but sera de faire avancer le vieux monsieur en modifiant son environnement. Les niveaux sont en fait des casses-têtes conçus un par un par les développeurs.



Un jeu authentique sur la vie, le regret et l'espoir qui nous conte l'histoire d'un vieil homme dans des graphismes époustouflants !





Sprite Pencil (App, iPhone / iPad, v4.9, 2 Mo, iOS 16.0, Jayden Irwin) passe de 3,49 € à 0,99 €. Sprite Pencil a tout ce dont vous avez besoin pour créer un chef-d'œuvre. Importez n'importe quel fichier à partir de votre appareil ou du cloud, ou démarrez à partir de zéro. Sprite Pencil comprend quatre tailles de feutre et trois palettes de couleurs parmi lesquelles choisir.



En termes d'outils de dessin, Sprite Pencil comprend un crayon, une gomme, un sélecteur de couleur et un seau de remplissage. Il est évidemment compatible avec l'Apple Pencil !