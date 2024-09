Bons plans iOS : Death Stranding, Cartoon Yourself, Teak Browser et Widget Calculatrice Pro

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 3 promos avec notamment Death Stranding, Cartoon Yourself, Teak Browser et Widget Calculatrice Pro. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Promotions iOS :

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games, Inc.) passe de 39,99 € à 22,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Vous jouez Sam Bridges, et votre mission est de redonner espoir à l'humanité en reliant les derniers survivants d'une Amérique décimée.

Pourrez-vous réunir le monde brisé, un pas après l'autre ?



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 22,99 €





Hot Lap League (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.02.11879, 597 Mo, iOS 13.0, Ultimate Studio) passe de 4,99 € à 0,99 €. Un jeu de course très "arcade". Si les graphismes sont de très bonne facture avec une modélisation précise et des décors plein de détails, ce sont surtout les circuits qui sortent du lot avec des courbes à faire pâlir les plus grands parcs d'attraction au monde. Frôler la mort est une habitude pour les pilotes de Hot Lap League puisque vous mettrez rapidement et très souvent à mal les lois de la gravité. Malgré sa facilité de prise en main, on s'amuse comme des petits fous dans HLL, notamment parce que les développeurs ont prévu une tonne de boosts, de powerslides et plus encore qui rythment les quelque 150 parcours. Oui, le contenu est assez impressionnant pour une première version, d'autant qu'il y a également plus de 100 options de personnalisation de voiture.



En solo ou en ligne, on ne s'ennuie pas ! Télécharger Hot Lap League à 0,99 €





iWriter (App, iPhone / iPad, v5.2, 5 Mo, iOS 14.5, Serpensoft Group) passe de 2,99 € à 0,99 €. iWriter est un éditeur de texte simple et élégant, idéal pour écrire un article, une nouvelle, un roman ou prendre des notes complètes.



Comme d'autres concurrents, l'idée est de rester le plus concentré possible.. Par rapport aux autres, on peut choisir des thèmes, les polices d'écritures et organiser facilement ses documents à travers tous ses appareils Apple. Télécharger iWriter à 0,99 €





Jeu gratuit iOS :

Super Melon (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.6.0, 118 Mo, iOS 12.0, Klinger) passe de 0,99 € à gratuit. Embarquez dans une aventure fruitée où le but est de garder ces fruits juteux sous contrôle ! Écrasez des fruits identiques et regardez-les se transformer en de nouvelles variétés. Mais attention à ces malicieuses figues de Barbarie : elles sont très proches les unes des autres et ne peuvent fusionner qu'entre elles !



Un petit puzzle sans prétention, mais plutôt sympa ! Télécharger le jeu gratuit Super Melon









Applications gratuites iOS :

Cartoon Yourself (App, iPhone / iPad, v1.1, 108 Mo, iOS 14.0, TAPUNIVERSE LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Transformez vos photos en œuvres captivantes avec Cartoon Yourself, un puissant éditeur de photos de dessins animés qui vous donnera la joie de faire des photos de dessins animés en 3D ou de créer des visages et des avatars de dessins animés à la mode. Grâce à l'IA, vous pouvez transformer votre photo en dessin animé comme le ferait Pixar ou Disney !



Vous êtes le héros du jour ! Télécharger l'app gratuite Cartoon Yourself





Stellar Tour (App, iPhone / iPad, v5.5.0, 199 Mo, iOS 15.0, Aaron Day) passe de 2,99 € à gratuit. Stellar Tour est la seule application AR d'observation des étoiles écrite par un astrophysicien. Devenez un expert des exoplanètes, des étoiles, des planètes et des lunes de notre système solaire, des galaxies, des nébuleuses et bien plus encore.



Les systèmes d'exoplanètes sont affichés à leur emplacement réel dans le ciel. Les tailles, les températures et les orbites des exoplanètes sont données pour presque toutes les exoplanètes connues.



Tout cela en réalité augmentée sur iPhone. Télécharger l'app gratuite Stellar Tour





Teak Browser (App, iPhone / iPad, v5.3, 23 Mo, iOS 15.0, 阳 刘) passe de 0,99 € à gratuit. Le navigateur Teak est simple et facile à utiliser pour vous offrir la meilleure expérience de navigation. Outre le support du mode sombre, l'intégration de plusieurs moteurs de recherche, son bloqueur de pub et son interface minimaliste, Teak se distingue par la prise en compte des scripts utilisateur, compatible avec Tampermonkey et Violentmonkey. Les bidouilleurs et développeurs vont s'en donner à coeur joie ! Télécharger l'app gratuite Teak Browser





Mpjex (App, iPhone / iPad, v1.5.0, 64 Mo, iOS 14.0, 北京伊码网络科技有限...) passe de 0,99 € à gratuit. Mpjex est un convertisseur MP3 qui permet d'extraire des fichiers musicaux à partir de fichiers vidéo. Vous pouvez importer une vidéo (MP4,TS,MKV,AVI,WMV,MOV) depuis votre photothèque / iCloud / ou même en partage Wi-Fi.



Ensuite, à vous de choisir le format de sortie : MP3,M4A,AAC,FLAC,OGG,WMA,WAV,AIFF,OPUS,MP4. Télécharger l'app gratuite Mpjex





Image to PDF (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 4 Mo, iOS 15.0, Le Giang Nam) passe de 2,99 € à gratuit. Photo to PDF est l'application de conversion par excellence qui vous permet de transformer facilement et rapidement des images en PDF.



Formats d'image pris en charge : jpg, png, bmp, gif, tiff, heic, webp,... et d'autres à venir ! Télécharger l'app gratuite Image to PDF