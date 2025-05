Bons plans iOS : Ding Dong XL, Treasures of the Labyrinth, Dragon Quest 6 et Animatix

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 9 promos avec notamment Ding Dong XL, Treasures of the Labyrinth, DRAGON QUEST 6 et Animatix. L'occasion d'économiser 55€ !



Jeux gratuits iOS :

Treasures of the Labyrinth (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone, v1.0.3, 420 Mo, iOS 13.0, Igor Bitny) passe de 2,99 € à gratuit. Dans un labyrinthe secret situé sous une ancienne pyramide, les joueurs doivent guider un robot à travers 19 niveaux d'énigmes et d'action, en déjouant des gardiens tels que des momies et des fantômes pour découvrir des trésors. Le jeu allie un gameplay à l'ancienne à des graphismes modernes et propose un tableau de classement mondial pour partager ses exploits et se mesurer aux autres. Télécharger le jeu gratuit Treasures of the Labyrinth

Ding Dong XL (Jeu, Action, iPhone / iPad, v8825, 95 Mo, iOS 15.6, Adamvision) passe de 0,99 € à gratuit. Traversez l'écran de haut en bas en évitant les obstacles et en brisant des power-ups pour accumuler des points dans ce jeu d'arcade rapide et stimulant. Déverrouillez des thèmes uniques pour votre joueur et profitez des effets sonores faits maison et libres de droits. Une sorte de casse-briques revisité qui a connu un joli succès sur PC et mobile. Télécharger le jeu gratuit Ding Dong XL





Sniper Elite 4 (Jeu, Aventure / Action, , v1.2.1, 1,9 Go, iOS 17.0, Rebellion Games) La réduction est de 25% sur les achats in-apps.



Après avoir été bien accueilli sur consoles, Sniper Elite 4 débarque sur mobile. Ainsi, on retrouve un gameplay immersif durant la Seconde Guerre mondiale, où vous jouez Karl Fairburne sur la côte italienne pour libérer le pays du fascisme. Le jeu se distingue par ses vastes niveaux de campagne, un système balistique réaliste, et une célèbre caméra aux rayons X pour des éliminations détaillées. Avec des millions de joueurs, il est acclamé pour son authenticité, est compatible avec divers appareils Apple, et supporte à la fois les commandes tactiles et les manettes. Télécharger le jeu gratuit Sniper Elite 4

Applications gratuites iOS :

Logo Factory (App, iPhone / iPad, v2.0, 231 Mo, iOS 15.6, MULTI MOBILE Ltd) passe de 4,99 € à gratuit. Logo Factory est une application conçue pour créer facilement et rapidement des logos adaptés à de nombreux usages, tels que les marques, les icônes, les sites web ou les cartes de visite. Elle permet de générer des logos de haute qualité avec des options de téléchargement instantané, dans différents formats et tailles, ainsi que des versions transparentes ou non transparentes. L’application propose aussi des idées de noms d'entreprise pour inspirer les utilisateurs. Télécharger l'app gratuite Logo Factory

Metadata (App, iPhone / iPad, v1.8.5, 2 Mo, iOS 15.0, Thomas Coomer) passe de 0,99 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Vous saurez tout : dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique de départ. Télécharger l'app gratuite Metadata

Visual Piano (App, iPhone / iPad, v1.2, 271 Mo, iOS 14.0, Ronny Weidemann) passe de 2,99 € à gratuit. Cette application mobile offre une expérience immersive de piano à queue avec un son réaliste, des effets comme la réverbération dynamique, et une visualisation 3D de la mécanique, permettant de jouer des œuvres classiques de Chopin, Mozart, Beethoven, tout en apprenant à lire des partitions via un clavier MIDI. Elle inclut des fonctionnalités d'apprentissage interactif, comme la vérification des notes jouées, l’importation de fichiers MIDI et MusicXML, et un mode d’entraînement pour les partitions, avec prise en charge des pédales et une bibliothèque de morceaux classiques. Télécharger l'app gratuite Visual Piano

Animatix (App, iPhone / iPad, v1.6.6, 54 Mo, iOS 11.0, Code Organa) passe de 4,99 € à gratuit. Animatix transforme vos photos en animations et dessins animés vivants grâce à 24 styles d’animation réalistes et divers effets de dessins, de bandes dessinées ou de croquis, permettant de personnaliser et partager vos créations sous forme de GIFs, vidéos ou Live Photos. Cette application intuitive offre des outils pour peaufiner vos animations, désactiver le mouvement pour des images fixes expressives, et partager directement sur des plateformes comme Facebook et Instagram. Télécharger l'app gratuite Animatix





Promotions iOS :

DRAGON QUEST (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 30 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 2,99 € à 1,99 €. Le premier jeu de la saga DRAGON QUEST est désormais disponible sur mobile, offrant un retour au RPG classique qui a captivé des générations. Plongez dans le royaume médiéval d'Alefgard, où vous, descendant du légendaire Erdrick, devez récupérer la sphère de lumière et vaincre le maléfique Dragonlord. Avec des commandes adaptées aux appareils mobiles, l'aventure est accessible et intuitive, proposant une expérience de jeu complète sans achats supplémentaires. Ce titre, enrichi par le travail du créateur Yuji Horii, du compositeur Koichi Sugiyama et du dessinateur Akira Toriyama, est un hommage au RPG rétro adoré par des millions de fans à travers le monde.



Si vous aimiez les jeux sur Gameboy, vous allez adorer. Télécharger DRAGON QUEST à 1,99 €

DRAGON QUEST II (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 50 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 4,99 € à 2,99 €. Dans Dragon Quest II, le jeune prince de Midenhall, accompagné des descendants d’Erdrick, explore un monde fantastique rempli de donjons dangereux et de monstres pour vaincre le grand prêtre Hargon et rétablir la paix, un siècle après les événements du premier jeu. Ce RPG rétro, jouable sur mobile avec une interface intuitive, offre une aventure autonome à travers plusieurs continents, idéale pour découvrir la trilogie d’Erdrick, avec un gameplay classique et sans achats supplémentaires. Télécharger DRAGON QUEST II à 2,99 €

DRAGON QUEST VIII (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,5 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 14,99 €. Dragon Quest VIII sur mobile, porté en mode portrait par Square Enix pour une expérience optimisée sur iPhone et iPad, propose un RPG 3D somptueux avec un style graphique proche de Dragon Ball, une durée de vie conséquente et une jouabilité intuitive adaptée aux écrans tactiles. Suivez un jeune soldat et ses compagnons, Yangus, Jessica et Angelo, dans un vaste monde maudit par Dhoulmagus, avec des mécaniques comme la « Tension » et la répartition des points de compétence, le tout sans achats supplémentaires et traduit en français. Télécharger DRAGON QUEST VIII à 14,99 €

DRAGON QUEST VI (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 588 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 9,99 €. Dragon Quest VI: Realms of Revelation, dernier chapitre de la trilogie Zénithia, propose une aventure épique sur mobile où un jeune héros du village du pic des Tisseurs explore deux mondes parallèles pour sauver le monde des Ténèbres, avec des graphismes classiques et une durée de vie conséquente. Le jeu introduit des nouveautés comme un système de vocations pour apprendre sorts et compétences, des discussions libres avec l’équipe, un Gluodrome aux airs de Pokémon, et une exploration immersive sans achats supplémentaires. Télécharger DRAGON QUEST VI à 9,99 €

Aeons End (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPad, v1.4.7, 379 Mo, iOS 13.7, Handelabra Studio LLC) passe de 9,99 € à 0,99 €. Aeon's End est un jeu de deck-building coopératif unique dans lequel 1 à 4 mages travaillent ensemble pour défendre la dernière ville, Gravehold, contre les Sans-Nom, en utilisant un ordre de tour aléatoire, sans mélange de deck, et en planifiant stratégiquement la défausse pour gérer les gemmes, les reliques et les sorts. Les joueurs sont confrontés à de multiples conditions de victoire et de défaite, luttant pour la survie de l'humanité dans un monde post-apocalyptique sombre, la vie de la ville étant en jeu face à une némésis dynamique et imprévisible. Télécharger Aeons End à 0,99 €

Room 666 - Hotel Orpheus (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, 684 Mo, iOS 11.0, Brian White) passe de 2,99 € à 0,99 €. Dans Room 666 - Hotel Orpheus, les joueurs se réveillent dans une salle de bain fermée à clé. Ils doivent s'échapper d'un hôtel hanté en résolvant de nombreuses énigmes liées aux événements effrayants de la nuit d'Halloween 1976, en ne comptant que sur leur intelligence pour lutter contre les forces paranormales. Ce jeu d'aventure de Brian White, qui fait partie de la série Hotel Orpheus, offre une atmosphère effrayante, des défis logiques et un système d'indices utile. Télécharger Room 666 - Hotel Orpheus à 0,99 €

The Last Game (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.4, 82 Mo, iOS 14.0, Frederic Julian) passe de 3,99 € à 0,99 €. Dans ce jeu d'action roguelite inspiré de The Binding of Isaac et Tiny Rogues, les joueurs naviguent dans un donjon avec plus de 10 personnages uniques, empilant plus de 100 objets pour créer de puissantes synergies tout en équilibrant les risques et les récompenses pour devenir surpuissants et vaincre le méchant. Le jeu propose une coopération locale jusqu'à 4 joueurs, permettant de combiner les capacités ou de s'amuser à troller, tout en découvrant des secrets et en affrontant des épreuves difficiles pour débloquer des chemins cachés et de nouveaux objets. Télécharger The Last Game à 0,99 €

Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.2.0, 555 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 1,99 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer Evoland 2 ! Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Du RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Un des meilleurs titres de l'App Store. Télécharger Evoland 2 à 1,99 €