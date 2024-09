Bons plans iOS : Speed Up Video, Alti-meter, Rotaeno et Ding Dong XL

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Speed Up Video, Alti-meter, Rotaeno et Ding Dong XL. L'occasion d'économiser 30€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Ding Dong XL (Jeu, Action, iPhone / iPad, vV8b, 117 Mo, iOS 11.0, Adamvision) passe de 0,99 € à gratuit. Traversez l'écran de haut en bas en évitant les obstacles et en brisant des power-ups pour accumuler des points dans ce jeu d'arcade rapide et stimulant. Déverrouillez des thèmes uniques pour votre joueur et profitez des effets sonores faits maison et libres de droits. Une sorte de casse-briques revisité qui a connu un joli succès sur PC, iOS et Android. Télécharger le jeu gratuit Ding Dong XL





Rotaeno (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v2.0, 1,2 Go, iOS 12.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Rotaeno est un jeu de rythme qui vous donnera du fil à retordre. Il utilise pleinement le gyroscope de votre appareil pour vous faire vivre une expérience musicale sans précédent.



Rotaeno est l'un des seuls jeux du genre qui donne l'impression d'avoir été conçu pour un smartphone avant tout. Les commandes par mouvement sont incroyablement précises et la jouabilité est superbe ! Mais le véritable éloge à faire est que le modèle économique est parfaitement équitable. Les chansons sont payantes et il n'y a aucun mécanisme de gacha. Vous avez toujours l'impression d'en avoir pour votre argent et le jeu ne donne jamais l'impression d'essayer de vous rouler dans la farine. Télécharger le jeu gratuit Rotaeno





Applications gratuites iOS :

Speed Up Video (App, iPhone / iPad, v1.0, 17 Mo, iOS 15.0, Le Giang Nam) passe de 4,99 € à gratuit. Speed Up Video vous aide à modifier la vitesse de lecture en toute simplicité. Vous pouvez ajuster la vitesse pour créer un timelapse ou un chef-d'œuvre au ralenti en quelques secondes.



L'application est capable d'accélérer la vidéo jusqu'à 10 fois et ralentit jusqu'à 1/10 de la vitesse initiale selon vos besoins. Vous pouvez même modifier la vitesse de chaque partie indépendamment, en assurant des transitions transparentes entre les différents éléments de votre vidéo. Télécharger l'app gratuite Speed Up Video





Alti-meter (App, iPhone, v1.2, 24 Mo, iOS 12.0, albertopasca.it) passe de 0,99 € à gratuit. L'altimètre le plus cool et le plus simple qui soit, avec des widgets et une extension pour Apple Watch.



Vous pouvez passer des mètres aux pieds et enregistrer automatiquement l'altitude maximale atteinte. Télécharger l'app gratuite Alti-meter





Scrivener Companion - Scrivo 3 (App, iPhone / iPad, v8.0.0, 282 Mo, iOS 16.4, Kairoos Solutions SL) passe de 3,99 € à gratuit. Scrivo Pro est une application d'écriture rapide et fiable destinée aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad. C'est un excellent compagnon de Scrivener, pour se concentrer sur l'écriture sur l'iPhone ou l'iPad, en faisant abstraction de la technique.



Vous avez une histoire à raconter, des notes à prendre, rédiger un journal de bord, une thèse ou un futur roman, Scrivo Pro vous permettra d'organiser votre recherche, de structurer vos idées et de faire abstraction des distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : l'écriture. Télécharger l'app gratuite Scrivener Companion - Scrivo 3





NotifiNote (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 1 Mo, iOS 14.2, Mert Can Kus) passe de 0,99 € à gratuit. NotifiNote peut être utilisé comme un gestionnaire de tâches, une liste de choses à faire ou un rappel amical. Créez une note ou une liste et faites-la apparaître dans vos notifications.



Simple et pratique, donc parfaite ! Télécharger l'app gratuite NotifiNote





Barbell Plate Calculator (App, iPhone / iPad, v1.7.1, 37 Mo, iOS 14.0, XD Software Solutions LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Vous êtes-vous déjà demandé de quels poids vous auriez besoin pour établir un record personnel en squat, soulevé de terre et autre développé couché ? Vous est-il déjà arrivé de charger des poids et de vous demander combien vous aviez soulevé ? Barbell Plate Calculator s'occupera des tâches lourdes (calcul des chiffres) pour vous, pendant que vous vous concentrerez sur la réalisation de votre exercice.



Le calculateur de poids d'haltères vous permet de calculer rapidement ce qu'il faut mettre sur la barre pour atteindre votre objectif. La plupart n'en auront pas besoin, mais certains la trouveront utile. Télécharger l'app gratuite Barbell Plate Calculator





Promotions iOS :

Machinarium (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.9, 302 Mo, iOS 12.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Un superbe jeu qui met en scène un petit robot à la recherche de sa fiancée dans une ville à la limite du bidonville géant et habitée par toutes sortes de robots, le tout servi par une mécanique du style point & click. Une aventure remarquablement mise en scène.



Alors que les point & click se font souvent remarquer grâce à leurs dialogues, Machinarium se démarque de part l'absence totale de texte. En effet les conversations entre les différents personnages sont remplacées par des bulles dessinées et qui permettent de comprendre les pensées et les dialogues. Les décors et les personnages sont soignés et plein de détails. Télécharger Machinarium à 1,99 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.83, 227 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 2,99 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume ! On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 2,99 €





Type & Speak (App, iPhone / iPad, v3.2.0, 33 Mo, iOS 11.0, Bakery Scent) passe de 4,99 € à 2,99 €. Cherchez-vous une application pour lire un texte à voix haute dans une langue particulière ? Type & Speak vous permet de convertir n'importe quel texte en audio, quelle que soit sa longueur. Il vous suffit de choisir une langue et une voix, et le tour est joué. Les plus nomades d'entre vous auront certainement besoin de ce genre d'applications. Télécharger Type & Speak à 2,99 €