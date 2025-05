Bons plans iOS : Bully, Vostok, Cursed Castilla, Strip Designer et Inkwork

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 7 promos avec notamment Bully, Vostok, Cursed Castilla, Qbics Paint, Strip Designer, Hyper Light Drifter et Inkwork. L'occasion d'économiser 33€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Bully (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.4.1, 2,2 Go, iOS 13.0, Rockstar Games) passe de 6,99 € à gratuit.

Attention, Bully : Édition Anniversaire offre 30 minutes de jeu gratuit, avec achat in-app pour un accès illimité, et inclut pour les abonnés GTA+ un accès sans restriction.



Vous incarnez Jimmy Hopkins, un lycéen qui va faire les 400 coups et qui devra affronter les caïds, ainsi que les menteurs, les faux-jetons et les snobs qui forment l'élite du corps étudiant et professoral de la Bullworth Academy, une école privée corrompue sur le déclin qui cherche à sauver les apparences. Si vous parvenez à survivre à l'année scolaire dans la pire école du coin et à vous montrer plus malin que vos rivaux, vous pourriez bien devenir le roi de l'école. Cette version mobile, enrichie de contenus bonus, graphismes HD et mode multijoueur, suit Jimmy Hopkins dans ses aventures humoristiques et audacieuses à la Bullworth Academy. Télécharger le jeu gratuit Bully

Applications gratuites iOS :

Vostok (App, iPhone / iPad, v3.8.1, 267 Mo, iOS 14.0, Dmitry Mashkin) passe de 0,49 € à gratuit. Vostok est une application conviviale et minimaliste qui permet de créer des histoires et collages captivants pour les réseaux sociaux, avec des outils comme 200+ modèles, 450+ stickers, des polices exclusives et des effets uniques, sans publicité ni abonnement. Idéale pour blogueurs, photographes ou passionnés, elle simplifie l'édition et le partage de contenu professionnel, tout en offrant une créativité illimitée, et a été reconnue parmi les meilleures applications de 2019 par Apple. Télécharger l'app gratuite Vostok

Inkwork (App, iPhone, v1.6.5, 45 Mo, iOS 11.0, Code Organa) passe de 5,99 € à gratuit. Inkwork transforme vos photos en dessins à l'encre uniques avec plus de 90 styles, des options de couleurs d'encre et de papier personnalisables, et la possibilité de partager vos créations sur Instagram, X, Facebook ou de les imprimer via CanvasPop. Prenez ou chargez une photo, ajustez les styles pour un rendu détaillé ou abstrait, et recevez votre œuvre prête à être accrochée en un rien de temps. Télécharger l'app gratuite Inkwork

How Much (App, iPhone / iPad, v6.2, 9 Mo, iOS 18.0, Erlend Hamberg) passe de 0,99 € à gratuit. L'application « How Much » convertit les prix de la monnaie locale de votre pays en monnaie nationale, en détectant automatiquement la devise de votre lieu en fonction de votre localisation. Bien évidemment, l'app propose une option permettant de sélectionner manuellement une monnaie pour la conversion lors de la préparation d'un voyage. Télécharger l'app gratuite How Much

Promotions iOS :

Super Hydorah (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.1, 212 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Super Hydorah est un jeu de tir spatial de qualité console, créé par Locomalito, qui combine action classique et situations uniques, avec des contrôles tactiles optimisés et une note Metacritic de 82/100, élu 50e meilleur jeu PC de 2017 et meilleur jeu espagnol de 2018 par Hobby Consolas. Hydorah offre une variété de niveaux non linéaires, des modes de difficulté, des vibrations tactiles, une compatibilité avec manettes MFI, des armes personnalisables, et plusieurs fins secrètes, rendant l'expérience à la fois accessible et captivante. Télécharger Super Hydorah à 2,99 €

Cursed Castilla (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.2, 131 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 3,99 € à 2,99 €.

Cursed Castilla, le jeu d'arcade rétro de Locomalito, arrive sur iOS avec des graphismes améliorés et un gameplay portable, offrant une expérience d'action-plateforme exigeante inspirée des classiques des années 80-90, saluée par des critiques (9/10 Nintendo Life, 8,5/10 Hobby Consolas) pour sa passion et son style rétro. Incarnez Don Ramiro dans les terres maudites de Tolomera, affrontez 48 types d'ennemis et 19 boss issus du folklore européen, avec des armes variées, 8 phases de jeu, 4 fins possibles, et des fonctionnalités comme le support des manettes MFi, le retour haptique et un bestiaire illustré. Télécharger Cursed Castilla à 2,99 €

Qbics Paint (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 66 Mo, iOS 11.0, Abylight S.L.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Qbics Paint est un jeu de détente où vous pouvez créer, sculpter et peindre des figurines voxel en 3D, puis les intégrer dans le monde réel via la réalité augmentée, idéal pour les adultes cherchant à se relaxer et les enfants explorant la modélisation 3D. Avec les modes Créateur, Sculpt, Peinture et AR, construisez des Qbics personnalisés ou découvrez des modèles prédéfinis, libérant votre créativité sans limites. Télécharger Qbics Paint à 1,99 €

Pomodoro Time Pro (App, iPhone / iPad, v2.5, 42 Mo, iOS 15.0, Denys Ievenko) passe de 9,99 € à 6,99 €. Be Focused est une application qui booste la concentration en divisant les tâches en intervalles de travail séparés par des pauses courtes, avec des outils pour créer, gérer et suivre les tâches sur iPhone, iPad et Mac, tout en restant synchronisé. Elle offre une personnalisation du minuteur, des rapports détaillés, des sons ajustables, des notifications, et s’intègre avec Focus Matrix et l’application Raccourcis pour une gestion efficace et automatisée des tâches. Télécharger Pomodoro Time Pro à 6,99 €

Strip Designer (App, iPhone / iPad, v1.25.2, 97 Mo, iOS 12.0, Vivid Apps) passe de 3,99 € à 1,99 €. Strip Designer est une application iOS et macOS qui permet de créer des bandes dessinées à partir de vos photos, avec des bulles, autocollants, dessins et textes 3D déformés, offrant une expérience complète sans achats intégrés. Choisissez parmi plus de 100 modèles de pages, personnalisez les mises en page, appliquez des filtres, ajoutez des textes et stickers variés, et partagez vos créations en haute qualité au format PDF ou sur les réseaux sociaux. Télécharger Strip Designer à 1,99 €

Anodyne Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.516, 67 Mo, iOS 8.0, Sean Hogan) passe de 4,99 € à 1,99 €. Anodyne est une aventure complète sur iOS où vous explorez le subconscient de Young à travers plus de 20 zones variées, avec un style visuel 16 bits, une bande-son onirique de plus de 60 minutes, et plus de 6 heures de jeu sans achats intégrés. Créé par Sean Han Tani et Marina Kittaka, le jeu combine exploration, combat, et une ambiance immersive marquée par un design sonore inquiétant, salué pour sa capacité à créer un monde vibrant et mystérieux. Télécharger Anodyne Mobile à 1,99 €