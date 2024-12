Promos iOS : Alice Piégée au Pays des Merveilles, Soulless, Resident Evil 2 et Home Design 3D

Les bons plans iOS du jour : 3 jeux gratuits et 8 promos d'apps avec notamment Alice Piégée au Pays des Merveilles, Soulless, Resident Evil 2 et Home Design 3D GOLD. L'occasion d'économiser 91€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Alice Piégée au Pays des Merveilles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.6, 363 Mo, iOS 11.0, MediaCity Games) passe de 1,99 € à gratuit. Plongez dans les secrets mystérieux et excentriques du Pays des Merveilles, en résolvant des énigmes pour découvrir ce monde fascinant. Alice Liddel, après des années sans rêves de ce lieu magique, reçoit une lettre inattendue du Lapin Blanc l'invitant à revenir. Avec une curiosité renouvelée, elle se rend au rendez-vous, explorant des environnements variés à travers une aventure interactive à la fois profonde et charmante. Ce jeu mobile propose des graphismes fidèles, des heures de divertissement addictif, des mystères spirituels et une histoire unique, le tout accompagné de nombreuses fonctionnalités comme la sauvegarde automatique et des mises à jour gratuites. Télécharger le jeu gratuit Alice Piégée au Pays des Merveilles





The Secret of Crimson Manor (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 122 Mo, iOS 11.0, MediaCity Games) passe de 0,99 € à gratuit. Plongez dans le mystère de la demeure cramoisie, où des phénomènes étranges sont attribués à l'excentrique M. Strange. Explorez cette vieille propriété, résolvez des énigmes captivantes et découvrez des secrets dans un jeu d'aventure de type point & click conçu pour l'iPhone. Acceptez l'invitation de M. Strange pour enquêter sur sa dernière découverte, mais trouvez la maison déserte, vous poussant à explorer et à résoudre le mystère qui s'y cache. Télécharger le jeu gratuit The Secret of Crimson Manor









Promotions jeux et apps iOS :

RESIDENT EVIL 2 (Jeu, Action, , v1.0.1, 700 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à 9,99 € (in-app). Plongez dans l'horreur ultime avec Resident Evil 2 maintenant sur iPhone ! Grâce à ce portage de haute volée, Capcom nous propose de revivre l'action légendaire et les énigmes captivantes de cette saga culte, incarnant Leon S. Kennedy ou Claire Redfield dans leur lutte pour survivre à l'épidémie de zombies de Raccoon City.



Profitez dès maintenant de ce portage exceptionnel à prix réduit via l'achat in-app à seulement 9,99 € (au lieu de 40 €), une occasion unique de vivre l'expérience Resident Evil comme jamais auparavant sur votre iPhone. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 2

Death Stranding (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, 1,7 Go, iOS 17.0, 505 Games US, Inc.) passe de 39,99 € à 22,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 22,99 €









Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.09, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 4,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 a su relever le défi de perpétuer l'héritage d'une série légendaire avec brio, offrant un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et aux mécaniques de jeu modernes. Ce retour réussi combine nostalgie et innovation pour plaire aux anciens et nouveaux joueurs, avec une esthétique soignée et un gameplay fun, particulièrement en multijoueur. Télécharger Streets of Rage 4 à 4,99 €





Final Fantasy III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.0.1, 462 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 7,99 €. Dans un monde plongé dans l'obscurité, quatre jeunes élus par les cristaux partent à l'aventure dans Final Fantasy III, le premier jeu de la série à atteindre le million d'exemplaires vendus. Ce remake en 3D apporte un design revisité des personnages, un scénario enrichi, et des graphismes améliorés pour des cinématiques et combats plus dynamiques, tout en conservant le système de jobs révolutionnaire et l'invocation de créatures mythiques. La version mobile sur iOS propose des graphismes en haute résolution, une interface tactile optimisée, et un mode galerie, offrant ainsi une expérience RPG complète et moderne avec plus de 20 heures de jeu, des sauvegardes facilitées et une traduction en français. Télécharger Final Fantasy III à 7,99 €





The Bunker (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.2, 2,5 Go, iOS 8.1, Wales Interactive Ltd.) passe de 5,99 € à 2,99 €. The Bunker, le jeu acclamé pour consoles, est disponible sur iOS pour une aventure immersive dans un abri antiatomique. Plongez dans un récit captivant créé par les scénaristes de The Witcher, Broken Sword et SOMA, avec des performances d'acteurs issus de blockbusters comme Le Hobbit, Penny Dreadful et Game of Thrones. Votre mission sera d'explorer ce lieu confiné, de fouiller chaque recoin et document pour aider John à libérer ses souvenirs d'enfance refoulés, tout en affrontant des choix critiques qui pourraient décider de sa survie ou de sa descente dans la folie. Télécharger The Bunker à 2,99 €





Soulless (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.0.0, 161 Mo, iOS 12, Cobra Blade) passe de 5,99 € à 0,99 €. Une épidémie de zombies a ravagé la colonie artificielle de Ziltron, son origine reste un mystère et toutes les communications sont coupées. La Terre envoie alors ses Space Marines, son dernier espoir, pour sauver des survivants et débusquer la source de cette épidémie inattendue. À travers les multiples chemins de Ziltron, quels secrets découvrirez-vous et qui sauverez-vous? Préparez-vous à affronter le défi du jeu de plateforme et de tir extrêmement difficile de 2008, Soulless, où le destin et les vies de tous reposent sur vos épaules.



9 personnages et 10 missions à compléter dans un titre qui dégage la très regrettée ambiance des années 90 ! Télécharger Soulless à 0,99 €





Home Design 3D GOLD (App, iPhone / iPad, v5.4.1, 616 Mo, iOS 15.0, Anuman) passe de 9,99 € à 3,99 €. Avec Home Design 3D, transformez et visualisez votre maison en 3D de manière rapide et intuitive, accessible à tous pour des résultats professionnels instantanés. Concevez, meublez et décorez facilement, choisissant parmi plus de mille objets pour personnaliser chaque détail de votre intérieur et extérieur, avec des fonctionnalités comme l'annulation, la copie, et l'ajout de textures personnalisées. Plongez dans votre création grâce à un rendu 3D photoréaliste et partagez vos projets avec une communauté mondiale de plus de 90 millions d'utilisateurs, le tout enrichi par la réalité augmentée sur les appareils iOS compatibles.



Un must ! Télécharger Home Design 3D GOLD à 3,99 €





Luca (App, iPhone / iPad, v1.4, 20 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 1,99 € à 0,99 €. Luca est l'application idéale pour l'édition de photos, rendant le processus plus simple que jamais. Transformez facilement vos photos ordinaires en clichés réussis avec plus de 100 filtres uniques et des outils de réglage précis contrôlés par des gestes tactiles, incluant des courbes avancées et des effets de teinte/saturation/luminosité. On apprécie le support du format RAW, pour aucune perte de qualité ! Télécharger Luca à 0,99 €