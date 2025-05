Bons plans iOS : Petit orchestre, Cardinal Land et Human: Fall Flat

Les bons plans iOS du jour : 1 appli gratuite, 3 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Petit orchestre, Cardinal Land et Human: Fall Flat. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 2,99 € à gratuit. Tiny Orchestra permet aux enfants de créer leur propre orchestre, d'explorer 18 instruments musicaux du monde entier et de développer leur oreille musicale à travers des mini-jeux, un quiz à trois niveaux et un concert interactif. Avec un design artistique professionnel, des animations amusantes et des effets spéciaux, cette application éducative approuvée par des pédopsychologues initie les jeunes au monde de la musique de manière ludique et captivante. Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre

Nanobot (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.0.5, 218 Mo, iOS 15.0, Long Road Game Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Pilotez un nanobot dans un champ de bataille cosmique, détruisez des virus tout en collectant des sabliers pour le temps, des seringues pour les boucliers et des pilules explosives pour éliminer les ennemis. Testez vos réflexes, gérez la chaleur, la santé et les boucliers, et visez le meilleur score dans ce jeu d'arcade de survie au rythme effréné. Télécharger le jeu gratuit Nanobot





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 1,99 € à gratuit. Ce jeu de puzzle relaxant allie un gameplay simple et intuitif à une touche éducative, vous invitant à assembler des images colorées d'animaux tout en découvrant des faits surprenants sur la faune à partager avec vos amis. Explorez sept continents à travers plus de 80 niveaux uniques, défiez vos compétences en mode Chronomètre pour compléter les puzzles en 30 secondes, et partagez les images d'animaux terminées pour créer un cadran unique sur votre Apple Watch. Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land

Applications gratuites iOS :

AI Logo Generator (App, iPhone / iPad, v2.1, 239 Mo, iOS 13.0, Tech Box d.o.o.) passe de 3,99 € à gratuit. Que vous soyez une startup ou une entreprise établie, un excellent logo est essentiel pour attirer les ventes et promouvoir vos produits et services. Avec le Générateur de Logos IA, vous pouvez créer instantanément des logos innovants, personnaliser les éléments pour correspondre à votre marque, et obtenir un design efficace en quelques clics seulement, parfait pour des icônes, sites web, cartes de visite et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite AI Logo Generator

Promotions iOS :

Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.09, 1,8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 7,99 € à 1,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 a su perpétuer l'héritage d'une série légendaire avec brio, offrant un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et aux mécaniques de jeu modernes. Ce retour réussi combine nostalgie et innovation pour plaire aux anciens et nouveaux joueurs, avec une esthétique soignée et un gameplay fun, particulièrement en multijoueur. Télécharger Streets of Rage 4 à 1,99 €

Human: Fall Flat (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v2.4, 1,2 Go, iOS 13.0, 505 Games US, Inc.) passe de 4,99 € à 2,99 €. Human Fall Flat est un jeu de plateforme hilarant basé sur la physique, se déroulant dans des paysages de rêve flottants, jouable en solo ou jusqu'à quatre joueurs, avec des niveaux ouverts, des environnements variés, des puzzles ingénieux et de nouveaux niveaux gratuits pour sa communauté dynamique. Personnalisez votre personnage avec des tenues excentriques, explorez divers chemins, résolvez des puzzles chaotiques et profitez d'un contenu en constante expansion, visionné plus de 3 milliards de fois sur les plateformes de streaming. L'un de nos titres préférés ! Télécharger Human: Fall Flat à 2,99 €

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.88, 1017 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en encore promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 4,99 €

Rebel Cops (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5, 754 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 6,99 € à 1,99 €. Dans Rebel Cops, vous dirigez un groupe de policiers rebelles à Ripton, luttant contre le cruel baron du crime Viktor Zuev, qui domine la ville par l'intimidation et le chantage, en utilisant furtivité, tactiques non létales et exploration pour rétablir la justice. Parcourez des missions compactes et des niveaux ouverts, faites des choix moraux difficiles, gérez vos ressources et équilibrez votre réputation face à la survie, car une erreur dans les combats ou opérations furtives peut être fatale. Télécharger Rebel Cops à 1,99 €

Irrupt (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 72 Mo, iOS 10.0, Casey Moul) passe de 2,99 € à 0,99 €. Irrupt est un RPG d'action captivant où vous plongez dans une aventure palpitante à travers un monde mystique, perfectionnant vos compétences en combat à l'épée pour affronter des hordes de monstres, découvrir des trésors et collecter des butins générés aléatoirement pour des parties uniques. Doté de graphismes nostalgiques, de commandes intuitives et d'une bande-son immersive, explorez un vaste monde rempli de secrets et de dangers pour devenir le guerrier ultime sur le classement dans ce jeu en accès anticipé avec d'autres mises à jour à venir. Télécharger Irrupt à 0,99 €