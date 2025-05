Bons plans iOS : Dumb Phone, Full Throttle Remastered et Minesweeper Classic

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 2 jeux gratuits et 8 promos avec notamment Dumb Phone, Ordesa, Full Throttle Remastered, The Witness et Minesweeper Classic. L'occasion d'économiser 35€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Minesweeper Classic (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.0.0, 127 Mo, iOS 15.0, Do More Mobile, LLC.) passe de 4,99 € à gratuit. Démineur, un jeu PC classique adapté pour iPhone et iPad, défie les joueurs de nettoyer un champ de mines en évitant les bombes à l’aide de stratégie et de logique, avec des niveaux de difficulté réglables et un suivi des statistiques. Offrant une interface fluide, des modes drapeau, portrait et paysage, ainsi qu’un zoom par pincement, il ravira les amateurs de jeux rétro comme le Sudoku ou le Solitaire. Télécharger le jeu gratuit Minesweeper Classic

Sleepin Guy: Sleepin Deeply (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 992 Mo, iOS 11.0, Fabio Ferrara) passe de 2,99 € à gratuit. Sleepin' Guy: Sleepin' Deeply est un nouveau chapitre de la série originale Sleepin' Guy, un jeu d'action et de réflexion en solo dans un monde de rêves. Vous incarnez à nouveau un personnage incapable de se réveiller, et votre mission est de l'aider à s'en sortir. Ce nouvel opus propose 3 à 4 heures de jeu à l'intérieur du subconscient du personnage, avec une toute nouvelle histoire, des niveaux basés sur la physique, la capacité de manipuler des objets et d'activer des mécanismes, ainsi que des créatures amusantes à embêter et des véhicules à conduire. De nouveaux objets de collection sont également à découvrir. Télécharger le jeu gratuit Sleepin Guy: Sleepin Deeply

Applications gratuites iOS :

Dumb Phone (App, iPhone / iPad, v2.1, 43 Mo, iOS 17.0, Yevhen Tretiakov) passe de 2,99 € à gratuit. Dumb Phone est un lanceur d'applications minimaliste qui réduit le temps d'écran en proposant un écran d'accueil épuré, sans notifications, et entièrement personnalisable pour afficher uniquement les applications essentielles. Compatible avec les modes sombre et clair, il favorise la concentration et simplifie l'expérience numérique. Télécharger l'app gratuite Dumb Phone

Promotions iOS :

Vandals (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.4, 298 Mo, iOS 8.0, ARTE Experience) passe de 3,99 € à 1,99 €. Vandals est un jeu d'infiltration au tour par tour où vous devez éviter la police pour taguer des murs dans des villes célèbres pour le street art comme Paris, Tokyo, São Paulo, Berlin, et New York. Vous pouvez suivre les traces de célèbres street artists tels que Blek Le Rat et Keith Haring, en peignant des graffitis, en dessinant des personnages simples ou en écrivant des poèmes. Le jeu vous permet de laisser votre marque sur des murs de plus en plus difficiles à atteindre. Télécharger Vandals à 1,99 €

Ordesa (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3, 1,6 Go, iOS 13.0, ARTE Experience) passe de 3,99 € à 1,99 €. Plongez dans un film fantastique interactif signé Arte où, en incarnant Lise de retour dans sa maison familiale hantée, vous dévoilez les secrets d’un passé trouble à travers une expérience sensorielle immersive. Accompagné d’une musique envoûtante, ce huis clos de 45 minutes vous invite à naviguer dans une forêt mystérieuse, où chaque mouvement peut avoir des conséquences inattendues. Télécharger Ordesa à 1,99 €

The Wanderer (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8, 824 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 3,99 € à 1,99 €. Un regard neuf sur le mythe de Frankenstein, encore signé Arte.



Vous incarnez la Créature, un vagabond sans mémoire ni passé, un esprit vierge dans un corps créé de toutes pièces. Pour forger le destin de cet être artificiel ignorant du Bien comme du Mal, il vous faudra partir explorer le vaste monde et traverser joies et tourments.



Les images sont belles et soignées grâce à un style «aquarelle» original. La musique plonge le joueur dans une ambiance contemplative, ce qui contribue à la réussite de ce titre unique. Télécharger The Wanderer à 1,99 €

Adventure Pinball (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 77 Mo, iOS 12.0, Game Stew) passe de 1,99 € à 0,99 €. Dans Adventure Pinball vous êtes un héros en mission pour affronter la force obscure dans un univers fantastique de flipper. Le jeu fusionne le gameplay du flipper avec des éléments d'aventure et de RPG, vous proposant de sauver un monde dominé par la Dark Queen. 3 tables, des mini-jeux et des boss ! Télécharger Adventure Pinball à 0,99 €

Full Throttle Remastered (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 3,6 Go, iOS 9.0, Double Fine Productions, Inc.) passe de 4,99 € à 1,99 €.

Full Throttle Remastered, un classique de LucasArts de 1995 créé par Tim Schafer, suit Ben Throttle, chef d’un gang de motards, dans une aventure mêlant motos, meurtres et humour, avec des graphismes et une bande-son remasterisés en haute définition. Les joueurs peuvent alterner entre la version classique et la version HD, personnalisant graphismes, audio et interface pour une expérience modernisée. Télécharger Full Throttle Remastered à 1,99 €

One Deck Dungeon (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.6.7, 304 Mo, iOS 13.7, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,99 €. One Deck Dungeon offre une richesse de jeu stratégique impressionnante avec des décisions vitales à prendre à chaque tournant.



Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, on parle d'un Dungeon Crawler qui mélange cartes et dés, qui mettra votre stratégie à rude épreuve (avec une petite part de chance tout de même), le tout dans une ambiance médiévale. Télécharger One Deck Dungeon à 1,99 €

Bloons TD 6 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v48.2, 155 Mo, iOS 13.0, Ninja Kiwi) passe de 6,99 € à 3,99 €. Les Bloons sont de retour, plus puissants que jamais ! Préparez-vous pour un jeu épique de tower defense en 3D conçu pour t'offrir des heures et des heures du meilleur jeu stratégique disponible.



Concevez une défense parfaite avec une combinaison de super tours de singe, améliorations, héros et aptitudes, puis faites éclater tous les Bloons qui se dressent sur votre route ! Télécharger Bloons TD 6 à 3,99 €