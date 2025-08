Bons plans iOS : Castle Ramble, Lara Croft: Guardian of Light, FINAL FANTASY 8, Space Marshals

Les bons plans iOS du jour (dont plein de jeux Square Enix) : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 19 promos avec notamment Castle Ramble, Lara Croft: Guardian of Light, FINAL FANTASY VIII Remastered, Space Marshals et Pop Art. L'occasion d'économiser 145€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Space Marshals (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 405 Mo, iOS 8.0, Pixelbite)

Space Marshals est un jeu de tir tactique et d’infiltration à la troisième personne en 3D isométrique, où vous incarnez le spécialiste Burton traquant des fugitifs dans un univers de western spatial, avec des graphismes HD optimisés via l'api Metal, trois chapitres scénarisés, et une grande variété d’armes et d’équipements. L’accent est mis sur la stratégie, utilisant l’environnement, les diversions, les déguisements et les armes silencieuses pour des approches furtives, avec des commandes à double joystick personnalisables et des missions récompensées selon les performances. Télécharger Space Marshals à 0,99 €

Castle Ramble (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 18 Mo, iOS 9.0, CHORRUS GAMES S.L.) passe de 1,99 € à gratuit. Castle Ramble est un jeu de plateforme roguelite infini pour mobile où vous entraînez et personnalisez votre roi pour reprendre votre château aux cochons envahisseurs, en utilisant diverses armes, couronnes et objets spéciaux. Avec des niveaux générés procéduralement, des combats contre divers ennemis, des récompenses quotidiennes et des mises à jour régulières, le jeu offre une expérience personnalisée et compétitive avec 43 succès et 7 classements mondiaux. Télécharger le jeu gratuit Castle Ramble

Lara Croft: Guardian of Light (Jeu, Aventure / Action, , v1.2.4, 3,5 Go, iOS 17.0, Feral Interactive Ltd) passe de 9,99 € à gratuit. Au lieu de payer 10 euros au départ, vous pouvez désormais jouer gratuitement aux deux premiers niveaux de l'aventure aztèque de Lara, puis débloquez les niveaux 3 à 14 et tous les DLC via un seul achat intégré au même prix. Lara Croft and the Guardian of Light est un jeu d’action-aventure isométrique sur iOS où vous explorez la jungle mexicaine, combattez des hordes de morts-vivants avec des armes et reliques, résolvez des énigmes et affrontez Xolotl pour empêcher une nuit éternelle, jouable en solo ou en coopération en ligne. Avec des commandes tactiles personnalisables ou compatibles avec une manette, il offre une expérience fluide sur iOS 17+ (4 Go d’espace requis, 8 Go recommandés), Télécharger le jeu gratuit Lara Croft: Guardian of Light

Applications gratuites iOS :

Souris · Clavier (App, iPhone / iPad, v2025.16, 25 Mo, iOS 16.0, Remote Sunrise LTD) passe de 2,99 € à gratuit. Remote Mouse & Keyboard est une application mobile permettant de contrôler à distance un Mac (macOS 10.10+) ou un PC (Windows 7 SP1+) depuis un iPhone ou iPad, idéale pour gérer un ordinateur connecté à un téléviseur ou un projecteur, avec une configuration simple via l’application d’assistance gratuite téléchargeable sur https://cherpake.com/get et une connexion au même réseau WiFi ou hotspot. Elle utilise des mesures de sécurité standard comme HTTPS, fonctionne uniquement sur le réseau local, et propose une boîte de dialogue pour autoriser ou refuser les connexions d’appareils inconnus, garantissant une utilisation sécurisée et pratique. Télécharger l'app gratuite Souris · Clavier

Pop Art (App, , v4.0.0, 124 Mo, iOS 17.0, Adam Freeman) passe de 2,99 € à gratuit. Pop Art transforme les vidéos en direct, les photos de la bibliothèque ou les images générées par IA à partir de texte en affiches de style Pop Art grâce à quatre filtres (Warhol, HOPE, Posterize, Negged Out!), avec suppression automatique de l’arrière-plan et des options comme huit modes de fusion, 13 préréglages de couleurs inspirés d’artistes célèbres, et des mises en page dynamiques de 1x1 à 3x3. Le filtre Warhol détecte les traits du visage pour des couches colorées, HOPE et Posterize mappent les luminances avec des options d’égalisation et d’interpolation, tandis que l’utilisateur peut capturer, modifier, imprimer ou partager ses créations via une interface tactile intuitive. Télécharger l'app gratuite Pop Art





Promotions iOS :

Way of the Hunter Wild America (Jeu, Action / Simulation, , v1.0.7, 1,1 Go, iOS 15.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 6,99 €. Way of the Hunter: Wild America est le premier jeu mobile de la série, offrant une expérience de chasse immersive dans la vallée des Nez-Percés, avec des animaux réalistes, des armes authentiques et des écosystèmes dynamiques qui réagissent à vos actions. Chassez éthiquement, suivez une histoire captivante ou explorez librement, en profitant de fonctionnalités comme l’Instinct de chasseur, un système de trophées complexe, un cycle jour/nuit et une balistique réaliste. Télécharger Way of the Hunter Wild America à 6,99 €

This Is the President (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,5 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 3,99 €. This Is the President est un jeu de gestion narratif où, en 2020, vous incarnez un président des États-Unis, ancien homme d’affaires véreux, cherchant à ratifier l’amendement 28 pour obtenir l’immunité à vie en manipulant, soudoyant et intimidant le système politique. Gérez votre équipe, votre popularité et les crises quotidiennes, rédigez des décrets, tenez des discours et utilisez des tactiques mafieuses pour surmonter les défis absurdes, tragiques ou ridicules, tout en luttant contre vos rivaux, les médias et les dirigeants étrangers. Télécharger This Is the President à 3,99 €

Grand Prix Story (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v2.23, 54 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 4,99 € à 1,99 €. Grand Prix Story de Kairosoft est un jeu de gestion où vous dirigez une écurie de course automobile, formant des pilotes, attirant des sponsors et développant des véhicules personnalisés pour remporter le Grand Prix, sans nécessiter de connaissances en sport automobile. Avec son style manga pixelisé et son gameplay addictif, il offre des heures de jeu sur iPhone, iPod touch et iPad. Télécharger Grand Prix Story à 1,99 €

SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 1,9 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 26,99 € à 9,99 €. SaGa Scarlet Grace: Ambitions est un RPG où l’Empire, jadis uni contre le dieu déchu Firebringer, sombre dans la rébellion, offrant aux joueurs le choix de suivre quatre héros (Urpina, Taria, Balmant, Leonard) dans une aventure non linéaire avec des graphismes améliorés et des doublages inédits. Explorez librement un monde riche, prenez des décisions impactant l’histoire et engagez-vous dans des combats stratégiques au tour par tour avec une équipe de cinq combattants, utilisant neuf types d’armes pour des tactiques variées. Télécharger SaGa SCARLET GRACE : AMBITIONS à 9,99 €

SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 14,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité. SaGa Frontier Remastered est une version améliorée avec des graphismes modernisés, une interface tactile, un nouveau personnage, Fuse, et des événements inédits. Il inclut huit héros avec des histoires distinctes, des combats stratégiques, et des options pour combiner attaques et compétences. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 14,99 €





ROMANCING SAGA 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.10, 389 Mo, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 18,99 € à 5,99 €. Romancing SaGa 2, initialement sorti au Japon en 1993 et désormais remastérisé avec sa première traduction officielle en anglais, est un RPG de Square Enix où les joueurs incarnent une lignée d’empereurs, façonnant l’histoire du monde à travers un système de scénario libre et un gameplay complexe mêlant formations et combats stratégiques. Disponible avec de nouveaux donjons, des classes inédites comme le devin et le ninja, un mode New Game+, une sauvegarde automatique et une interface adaptée aux smartphones. Télécharger ROMANCING SAGA 2 à 5,99 €

Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,2 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 8,99 € à 3,99 €. Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine à sa sortie.



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice dans la conduite automobile ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass, désormais à prix cassé ! Télécharger Art of Rally à 3,99 €

Final Fantasy III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.0.1, 462 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 7,99 €. Final Fantasy 3, premier jeu de la série à dépasser le million de ventes, suit quatre jeunes élus par les cristauxdans un monde obscur, avec ce remake 3D mobile sur iOS offrant des graphismes haute résolution, un scénarioenrichi, une interface tactile optimisée, un système de jobs innovant, des invocations mythiques et plus de 20heures de jeu. Incluant des cinématiques dynamiques, un mode galerie, des sauvegardes simplifiées et unetraduction en français, il propose une expérience RPG moderne et complète. Télécharger Final Fantasy III à 7,99 €

Final Fantasy IV: les années suivantes (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.8, 591 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 7,99 €. Cette version inédite complètement en 3D de Final Fantasy 4: les années suivantes est la suite officielle de FF IV et se déroule presque vingt ans après les événements du premier jeu. Vous y retrouverez non seulement les héros de ce dernier, mais aussi le fils de Cécil et Rosa, Céodore, et plusieurs autres nouveaux personnages ! Par contre, il est fortement conseillé d'avoir terminé FF4 pour profiter à fond de cette suite. C'est joli, en 3D façon rétro et surtout, quelle histoire, quelle aventure avec plus de 30 heures de jeu devant vous et des combats à gogo. C'est un vrai RPG, pur et dur. Télécharger Final Fantasy IV: les années suivantes à 7,99 €

LEGO® Bricktales (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0 Rev 553, 1011 Mo, iOS 16.0, Thunderful Publishing AB) passe de 5,99 € à 0,99 €. Très apprécié, le jeu LEGO Bricktales est désormais disponible à prix réduit pour construire des univers brique par brique en 3D. Mais surtout, plus que le jeu physique classique, ici LEGO propose des niveaux avec des casse-têtes à résoudre. Chaque problème a une solution constructive. Votre aventure vous emmènera au fin fond de la jungle, dans des déserts ensoleillés, dans des recoins de ville animés, dans un imposant château médiéval et dans les îles des Caraïbes tropicales. Aidez les petits personnages de ces mondes en terminant des constructions et débloquez de nouveaux contenus. Télécharger LEGO® Bricktales à 0,99 €

Secret of Mana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.3.0, 188 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 7,99 € à 3,99 €. Sorti sur Super Nintendo en 1993 au Japon et en 1994 en Europe, le RPG Secret of Mana a marqué son époque grâce à son système de combats dynamiques, ses graphismes somptueux et sa musique à couper le souffle. Ce jeu mélange habilement les éléments de Zelda et Final Fantasy, offrant une expérience unique. Parmi ses points forts, on note sa compatibilité avec les manettes, son statut de classique des RPG et sa longue durée de vie. Télécharger Secret of Mana à 3,99 €

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 11,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 11,99 €

Botanicula (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.23, 610 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Amanita Design, connu pour Machinarium, continue de briller avec Botanicula, un jeu au style artistique unique. Ce titre est un chef-d'œuvre en termes de qualité, d'originalité et de mise en scène, offrant aux joueurs une expérience poétique et esthétiquement plaisante. Plus qu'un jeu, une expérience unique ! Télécharger Botanicula à 1,99 €

CHUCHEL (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.14, 728 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. CHUCHEL est un jeu d'aventure comique par les créateurs de Machinarium, Botanicula et Samorost. Rejoignez Chuchel le héros poilu et son rival Kekel dans une quête qui les confrontera à de nombreux défis et autres puzzles ! La récompense ? Un comique de situation bon enfant, des bruitages et une BO déjantés composés par le groupe DVA, ainsi que des dizaines de gags hilarants qui décrocheront un sourire même aux plus grincheux. Et puis des cerises ! Télécharger CHUCHEL à 1,99 €

Machinarium (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.9, 302 Mo, iOS 12.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Un superbe jeu qui met en scène un petit robot à la recherche de sa fiancée dans une ville à la limite du bidonville géant et habitée par toutes sortes de robots, le tout servi par une mécanique du style point & click. Une aventure remarquablement mise en scène. Machinarium se distingue par son absence de texte, utilisant des bulles dessinées pour les dialogues, et par son univers riche en détails, faisant de cette quête une expérience visuelle et poétique. Télécharger Machinarium à 1,99 €

FINAL FANTASY IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.4, 615 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 16,99 € à 7,99 €. Final Fantasy 4, sorti initialement en 1991 et premier jeu en 3D de la série sur l’App Store, introduit le système Active Time Battle (ATB) et les Compétences bonus, offrant une histoire captivante, des personnages évolutifs, des dialogues doublés, et un gameplay varié avec une carte à explorer progressivement. La version iOS propose des graphismes haute résolution, une interface tactile optimisée, un choix de difficulté (Normal ou Difficile), des sauvegardes automatiques, un juke-box pour la musique, et des cinématiques retravaillées, pour une expérience RPG complète. Télécharger FINAL FANTASY IV à 7,99 €

Space Marshals 2 (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.7, 662 Mo, iOS 9.0, Pixelbite) passe de 4,99 € à 0,99 €.

Space Marshals 2 est un jeu de tir tactique à deux joysticks, avec prise en charge des manettes MFI et entièrement en français, offrant une expérience de western spatial en 3D isométrique, avec 20 missions, plus de 70 armes et équipements, et des graphismes améliorés via l’API Metal. L’accent est mis sur l’infiltration et la stratégie, où la furtivité (mode accroupi), les distractions, et l’utilisation de l’environnement, comme les grenades et tourelles, sont essentielles pour triompher des ennemis dangereux, rendant une approche agressive souvent risquée. Télécharger Space Marshals 2 à 0,99 €

Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.1, 532 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chrono Trigger fait partie des grands classiques des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôle qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats. Les graphismes sont toujours aussi détaillés, avec des décors variés et des animations de personnages qui n'ont pas pris une ride. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité, reste une référence au même titre que le jeu lui-même. Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent RPG, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Télécharger Chrono Trigger à 5,99 €