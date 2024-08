Bons plans iOS : Rush Rally 3, Kingdom Rush, Final Fantasy, Gruffalo et ActionPad

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 14 promos avec notamment Rush Rally 3, Kingdom Rush HD, Final Fantasy, Gruffalo et ActionPad. L'occasion d'économiser 91€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Kingdom Rush HD (Jeu, Stratégie / Action, iPad, v6.1.25, 135 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 5,99 € à gratuit. Un jeu de stratégie dans lequel vous incarnez le général de Sa Majesté le Roi Denas pour combattre des hordes d’ennemis attaquant les villages. Sans vous révéler l’histoire en entier, vous verrez par la suite que ces attaques ne sont pas isolées et que le Royaume est en grand danger.



Outre votre arsenal de tours et de sorts, il vous faudra personnaliser votre défense, ainsi que recruter des héros et des soldats.



Un jeu de tower defense réussi, certainement le premier du genre à captiver autant les joueurs, où Il faudra des heures et des heures pour arriver à bout de toutes les missions. Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush HD

One Hit. (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.2, 11 Mo, iOS 13.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 2,99 € à gratuit. One Hit est un jeu très prenant. Votre tâche consiste à atteindre les cibles qui tournent. Cela semble facile, non ? Mais vous n'avez qu'un seul tir ! Si vous ratez un tir, le jeu est terminé. Essayez de battre votre meilleur score et défiez vos amis sur Game Center !



Télécharger le jeu gratuit One Hit.





Gruffalo (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.0.3, 110 Mo, iOS 6.0, Magic Light Pictures Ltd.) passe de 2,99 € à gratuit. Jouez à la première application dérivée du best-seller international pour enfants "Gruffalo" de Julia Donaldson et Axel Scheffler, en vous baladant dans les profondeurs de la forêt pour défier le célèbre Gruffalo avec vos talents. Profitez de 6 jeux de réflexion spécialement conçus pour les enfants de 3 à 7 ans, développant réflexes, logique et capacités de réflexion, sans achats intégrés et avec une assistance technique accessible. Télécharger le jeu gratuit Gruffalo





Puzzly (Jeu, Réseaux sociaux / Casse-tête, iPhone / iPad, v3.6.5, 23 Mo, iOS 15.0, Twice) passe de 0,99 € à gratuit. Puzzly a été classée par Apple parmi les meilleures applications iMessage dans plus de 100 autres pays.



Des milliers de belles photos transformées en puzzles juste pour vous. Chaque puzzle est unique et s'affiche magnifiquement sur un grand écran. Vous pouvez même sentir la brise de l'océan ou entendre la musique d'une fête endiablée sur la photo. Vous pouvez aussi prendre le temps d'apprécier le coucher de soleil. Télécharger le jeu gratuit Puzzly









Applications gratuites iOS :

Metadata (App, iPhone / iPad, v1.8.5, 2 Mo, iOS 15.0, Thomas Coomer) passe de 0,99 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Vous saurez tout : dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique de départ. Télécharger l'app gratuite Metadata





LÒMÒGRAPH (App, iPhone / iPad, v3.5, 84 Mo, iOS 10.0, LI HUNG WANG) passe de 0,99 € à gratuit. LÒMÒGRAPH propose plus de 1000 effets de fuite de lumière et de filtres aléatoires, ainsi que divers filigranes de date colorés, transformant vos photos quotidiennes et de voyage en souvenirs mémorables. L'application permet de réajouter des filigranes de date aux photos de votre album pour raviver vos souvenirs et immortaliser les bons moments. Télécharger l'app gratuite LÒMÒGRAPH





Promotions iOS :

FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone, v2.3.0, 670 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 14,99 € à 7,99 €. Ce superbe RPG tactique vient de bénéficier de graphismes HD pour toutes les unités et d'améliorations sur le moteur de rendu, et il est maintenant disponible à prix réduit pour quelques heures seulement ! Nous l'avions adoré sur PS1 puis sur iOS à sa sortie, malgré quelques problèmes de réalisation à l'époque, désormais résolus. Avec son scénario captivant et sa profondeur de jeu exceptionnelle, ce titre reste le meilleur de son genre sur l'App Store. Si vous recherchez un jeu où la stratégie est véritablement mise à l'épreuve, FF Tactics est fait pour vous. Télécharger FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS à 7,99 €





Rush Rally 3 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.155, 275 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Rush Rally 3 est la simulation de rallye la plus authentique et réaliste qui soit pour votre mobile, un véritable hommage à des titres comme Colin McRae.



Participez à des courses en 60 IPS, que ce soit de nuit, de jour, sous la pluie ou la neige ! Sur plus de 72 nouveaux parcours composé de nouvelles surfaces comme la neige, le gravier, le bitume ou la terre battue ! Utilisez l’un des meilleurs bolides à modèle dynamique jamais vus, qui sera déformé et subira des dégâts, dans un jeu bénéficiant de 15 années d’expérience. Les + : L'un des plus beaux jeux du genre

Un gameplay très technique Télécharger Rush Rally 3 à 1,99 €





FINAL FANTASY VII (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 1,8 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. Final Fantasy VII, grand RPG à succès qui s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde entier, s'offre un baroud d'honneur sur iOS. Il s'agit du premier Final Fantasy de la franchise à offrir des décors 3D et des cinématiques en images de synthèses. Un chef-d'oeuvre du jeu vidéo sur lequel j'ai passé plus de 100 heures sur ma PS1 à l'époque !



Un scénario béton, des personnages attachants, un système d'évolution (ah les materias) et de combats parfaits, voilà la combinaison gagnante pour cette petite promotion de FF7.



Malgré un prix élevé, il est encore largement meilleur que 90% des titres du genre qui sortent ces temps-ci, surtout avec cette promo. Télécharger FINAL FANTASY VII à 9,99 €





Goodak (App, iPhone, v9.5, 119 Mo, iOS 9.2, PSDC Creative Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Certaines moments peuvent s'échapper dans notre vie, mais resteront à jamais dans notre mémoire. Avec Goodak, transformez votre iPhone en un appareil photo jetable vintage pour capturer des photos uniques et pleines de charme, en exprimant les émotions les plus subtiles grâce à des fonctionnalités comme l'ajout de filtres aléatoires, l'importation d'album photo, et l'application automatique de filigranes de date. Télécharger Goodak à 1,99 €





Neighbours back From Hell (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 5,99 € à 1,99 €. Le terme allemand "Schadenfreude" signifie trouver de la joie dans le malheur des autres, et c'est le concept central de Neighbours back From Hell. Dans ce jeu, vous incarnez Woody, le protagoniste qui joue des tours scandaleux à son voisin grincheux pour divertir le public et maintenir les audiences élevées, inspiré de la télé-poubelle des années 2000. Le jeu inclut les saisons 1 et 2 de l'émission fictive, avec des graphismes remaniés et la prise en charge de Game Center. Télécharger Neighbours back From Hell à 1,99 €









ActionPad (App, iPhone / iPad, v3.0.3, 29 Mo, iOS 15.0, Andrew Arpasi) passe de 4,99 € à 2,99 €. ActionPad vous permet de créer des panneaux de contrôle personnalisés pour contrôler à distance les applications sur votre ordinateur. Pour un fonctionnement complet, cette application nécessite l'installation du logiciel ActionPad Server sur votre ordinateur, compatible avec macOS et Windows. Les panneaux peuvent contenir des boutons et d'autres objets pour simuler l'entrée clavier et souris, ouvrir des fichiers et des URL, et sont entièrement personnalisables en termes de disposition et d'apparence. Télécharger ActionPad à 2,99 €





Towaga: Among Shadows (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 612 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 2,99 € à 0,99 €. Dans Towaga: Entre les Ombres, vous devez apprendre à maîtriser le pouvoir de la lumière pour repousser des hordes de créatures enragées déterminées à vous anéantir. Vos compétences et votre persévérance seront mises à l'épreuve alors que vous combattez à travers la jungle ou explorez les cieux surplombant les temples perchés sur les montagnes. Découvrez des sorts dévastateurs, améliorez vos compétences et débloquez de nouveaux équipements pour affronter Metnal, le Héraut du Néant, et sa légion des ténèbres. Parcourez plus de 70 niveaux magnifiques et explorez les 4 modes de jeu distincts tout en dévoilant le mystérieux passé d'Az'kalar grâce aux artefacts à débloquer.



Si vous aimez Dead Cells par exemple, vous allez apprécier le titre de Noodlecake. Télécharger Towaga: Among Shadows à 0,99 €





Kino (App, iPhone, v1.1.0, 40 Mo, iOS 17.0, Lux Optics Incorporated) passe de 19,99 € à 9,99 €. L'application vidéo des créateurs d'Halide est désormais à moitié prix. Idéal pour les plus exigeants d'entre vous.



Kino permet de créer facilement des vidéos cinématographiques avec des préréglages de couleur conçus par des cinéastes experts, sans nécessiter de montage. La fonctionnalité "AutoMotion" donne automatiquement à vos vidéos un aspect fluide et professionnel. Que vous soyez débutant ou cinéaste expérimenté, Kino s'adapte à vos besoins avec des options allant des paramètres simples aux outils professionnels comme le mode manuel complet et l'importation de LUTs. Télécharger Kino à 9,99 €





FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 11,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 11,99 €





Descenders (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.6, 2,5 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 11,99 € à 2,99 €. Descenders est un jeu de descente VTT haletant avec génération procédurale du terrain, et où les erreurs ont de réelles conséquences. Un superbe jeu qui écrase la concurrence grâce à un gameplay savamment travaillé, mais aussi pour son ambiance immersive.



Si le moteur graphique n'est pas spécialement impressionnant, Descenders arrive à nous captiver avec les sensations qu'il offre dès les premiers instants. Mieux, après avoir compris comment réaliser des figures, Descenders n'est pas loin de se transformer en un Tony Hawk avec des combos au timing impeccable qui vous donneront des points. Les fans de descentes peuvent le télécharger sans risque ! Télécharger Descenders à 2,99 €





Secret of Mana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.3.0, 188 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 7,99 € à 3,99 €. Sorti sur Super Nintendo en 1993 au Japon et en 1994 en Europe, le RPG Secret of Mana a marqué son époque grâce à son système de combats dynamiques, ses graphismes somptueux et sa musique à couper le souffle. Ce jeu mélange habilement les éléments de Zelda et Final Fantasy, offrant une expérience unique. Parmi ses points forts, on note sa compatibilité avec les manettes, son statut de classique des RPG et sa longue durée de vie. Télécharger Secret of Mana à 3,99 €





Valkyrie Profile: Lenneth (Jeu, Jeux de rôle / Musique, iPhone / iPad, v1.0.8, 942 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. En 1999 naissait la série Valkyrie Profile sur PlayStation, au Japon et aux États-Unis. À la tête du projet, les célèbres développeurs de Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider, Hitman).



Reprenant les légendes scandinaves et germaniques, on y incarnait une déesse ayant pour objectif de rassembler plusieurs guerriers avant l'arrivée du Ragnarök, autrement dit la fin du monde.



La version pour iOS et Android reprend le RPG original avec notamment une aventure de premier plan, des sorts incroyables et plusieurs fins selon votre parcours. Télécharger Valkyrie Profile: Lenneth à 9,99 €





Final Fantasy Tactics (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPad, v2.3.0, 813 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 8,99 €. La version mobile du RPG tactique qui a révolutionné le genre est aussi en promotion. Un FF pas comme les autres, notamment à cause des combats case par case et tour par tour qui donnent une dimension assez incroyable aux joutes. Sans oublier un arbre d'évolution des personnages sans fin, ainsi qu'une réalisation toujours convaincante !



On adore ! Télécharger Final Fantasy Tactics à 8,99 €