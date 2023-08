Bons plans iOS : Emerald Chronometer, FINAL FANTASY Ⅸ, Magic Dream et Focus Video

Les bons plans iOS du jour : 7 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 5 promos avec notamment Emerald Chronometer, FINAL FANTASY Ⅸ, Magic Dream et Focus Video. L'occasion d'économiser 58€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Jeux gratuits iOS :

Duplicado (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 147 Mo, iOS 10.0, Brothers Make Games) passe de 2,99 € à gratuit. Les avocats sont tombés partout dans le verger !

Faites glisser les pièces sur le plateau et plantez jusqu'à la dernière graine pour résoudre un paysage presque infini rempli de puzzles uniques et stimulants.



Drôle et plutôt prenant ! Télécharger le jeu gratuit Duplicado





Applications gratuites iOS :

Emerald Chronometer (App, iPhone, v3.10.1, 206 Mo, iOS 15.0) passe de 1,99 € à gratuit. Ces modèles de cadrans de montres mécaniques haut de gamme contiennent un grand nombre des "complications" les plus complexes que l'on trouve dans les vraies montres, ainsi que des raffinements que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Tous les affichages conservent l'aspect et la sensation de véritables objets mécaniques, mais avec la précision de l'heure et de la position de l'iPhone. Télécharger l'app gratuite Emerald Chronometer





Blend Photos (App, iPhone / iPad, v1.0, 109 Mo, iOS 12.0, TAPUNIVERSE LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Ajoutez une touche de créativité à votre image avec de superbes effets grâce à Blend Photos. Créez votre propre œuvre d'art unique en quelques clics grâce aux modèles prédéfinis. Avec Blend Photos, vous avez accès à une gamme complète de fonctions et de contrôles pour améliorer rapidement et facilement vos photos.



L'app offre une gamme de fonctionnalités à portée de main - des plus simples comme le recadrage et la rotation de vos photos aux outils plus complexes comme l'ajout de filtres créatifs et de superpositions. Tout cela est personnalisable à souhait. Télécharger l'app gratuite Blend Photos





Videdit (App, iPhone / iPad, v23.05.05, 71 Mo, iOS 12.0, 知刚 刘) passe de 1,09 € à gratuit. Videdit possède plus de 30 fonctions pour modifier vos créations vidéos : Info, Trim, Crop, Blend, Erase, Chromakey, Mosaic, Splice, Particle, BlingBling, Filter, Text, Sticker, Paint, Tuner, Dub, Speed, Reverse, Zoom, Rotate, Compress, Gif, Collage, Magnifier, Distortion, Reflection...



Voici quelques possibilités : Visualisez, modifiez ou supprimez certains EXIF et propriétés du fichier vidéo.

Découpez les parties non désirées de la vidéo

Recadrer la vidéo dans n'importe quelle taille

Couper des vidéos et des images avec plus de 100 effets d'animation de transition

Mosaïque statique ou dynamique d'une partie de la vidéo : sélectionnez la forme et le type, ajustez l'intensité du flou... Télécharger l'app gratuite Videdit





Toca Kitchen 2 (App, iPhone / iPad, v2.1, 106 Mo, iOS 11.0, Sago Mini) passe de 2,99 € à gratuit. Qui a dit que les plats devaient avoir un bel aspect et du goût ? Dans Toca Kitchen 2, à toi de faire comme il te plaît. Essaie tes recettes bien à toi et fais goûter à tes invités quelque chose de vraiment spécial.



Avec cinq ustensiles de cuisine au choix, tu es bien équipé pour préparer des mets rigolos ! Mélange tes ingrédients préférés, ajoute un zeste de désordre et finis avec une pincée de folie. Ton invité peut passer à table ! Ton plat aura-t-il du succès ?



Regarde la tête de tes convives quand ils goûtent ! Télécharger l'app gratuite Toca Kitchen 2





Magic Dream (App, iPhone, v1.0.5, 157 Mo, iOS 11.0, 述华 林) passe de 1,99 € à gratuit. Magic Dream ne nécessite que la saisie d'une idée de mots simples, et l'IA fera le reste. Vous verrez que l'artiste transformera votre idée en une belle peinture !



Processus de peinture en dix secondes : Décrivez le contenu de la peinture que vous souhaitez en plusieurs groupes de mots. Choisissez un style qui vous plaît Attendez un moment, et votre création de dessin sera affichée devant vous ! Télécharger l'app gratuite Magic Dream





AI Text Generation (App, iPhone / iPad, v2.1, 1,5 Go, iOS 14.4, Aaron Beckley) passe de 0,99 € à gratuit. AI Text Generator est une version installée localement du modèle GPT-2 pour la génération de texte. Vous pouvez utiliser l'application pour générer n'importe quel nombre de blocs de texte ou pour terminer une phrase ou un paragraphe. Ne nécessite pas de connexion internet. Télécharger l'app gratuite AI Text Generation





Focus Video (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 107 Mo, iOS 12.1, Jianming Jin) passe de 5,99 € à gratuit. Focus Video est une application efficace qui vous aide à réduire la taille des fichiers vidéo tout en conservant une haute qualité. Elle permet également de convertir des fichiers vidéo et audio dans les formats de votre choix. Il prend en charge de nombreux formats, tels que MP4, MOV, WMV, MKV, RMVB, AVI, WEMB, MPG, 3GP, FLV, TS, FLAC, APE, MP3, etc. Télécharger l'app gratuite Focus Video





Promotions iOS :

Papers, Please (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.12, 62 Mo, iOS 11.0, 3909) passe de 5,99 € à 1,99 €. Un thriller dystopique de contrôle de documents traduit dans plusieurs langues dont le français. Original, le jeu est n'est peut-être pas le plus esthétique, mais il est tellement prenant qu'il ne faut pas passer à côté. Télécharger Papers, Please à 1,99 €





FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 18,99 € à 9,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant.



Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 9,99 €





FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 9,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga RPG la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.



Parmi les nouveautés de cette grande aventure (comptez minimum 40 heures de jeu), on note l'arrivée des succès, un mode sans combat aléatoire, une sauvegarde automatique et des cinématiques HD. Evidemment, le jeu a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile. Le reste de l'aventure n'a pas changé, à vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs :) Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 9,99 €





Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.1, 532 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chrono Trigger fait partie des grands classiques des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôle qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats. Les graphismes sont de bonne qualité de par la profusion de détails, la variété des décors et les animations des personnages. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité, reste une référence au même titre que le jeu lui-même.



Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent jeu, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Télécharger Chrono Trigger à 5,99 €