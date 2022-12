Bons plans iOS : Carcassonne, FINAL FANTASY Ⅸ, Altos Odyssey et Afterplace

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 14 promos avec notamment Carcassonne, FINAL FANTASY Ⅸ, Altos Odyssey et Afterplace. L'occasion d'économiser 65€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Dungeon Survival (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.68, 85 Mo, iOS 9.3, Frozenfrog) passe de 0,99 € à gratuit. Dungeon Survival est un jeu d'action et de combats dans lequel un prophète mène son équipe de donjon en donjon pour éliminer le mal.



Des niveaux générés aléatoirement qui font que chaque partie est différente !



Les + : Des centaines de monstres à terrasser

Des centaines d'équipements à collecter et de quêtes à accomplir Télécharger le jeu gratuit Dungeon Survival





Applications gratuites iOS :

Kalkulator 2 (App, iPhone / iPad, v2.5.0, 8 Mo, iOS 12.0, InnovationBox) passe de 0,99 € à gratuit. Avez-vous besoin de faire plus de calculs en utilisant vos derniers résultats ? Kalkulator 2 vous offre la possibilité de mettre la main sur une calculatrice scientifique remplie de fonctionnalités comme l'historique, le mode sombre / clair ou encore la compatibilité iPhone, iPad et Mac ! Télécharger l'app gratuite Kalkulator 2





Camera X (App, iPhone / iPad, v10.19, 136 Mo, iOS 11.1, Hongzhe Ming) passe de 0,99 € à gratuit. Une app avec 182 types de filtres en direct ! Voilà une caméra manuelle qui propose de nombreux paramètres ajustables pour prendre les plus beaux clichés. Les possibilités sont tellement nombreuses qu'il vaut mieux tester l'application pour s'en rendre compte. Télécharger l'app gratuite Camera X





Promotions iOS :

Carcassonne (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.10.2967, 286 Mo, iOS 9.1, TWIN SAILS INTERACTIVE) passe de 5,49 € à 2,49 €. Nouvelle version du jeu de société aux multiples récompenses. Désormais en 3D. Inclut une IA améliorée, des paysages 3D et de nouvelles fonctionnalités exclusives. Un jeu de plateau où vous créez des paysages et où vous devez prendre le contrôle du territoire.

Découvrez ou redécouvrez Carcassonne, le célèbre jeu de tuiles multi-récompensé dans lequel les joueurs piochent et placent des tuiles pour construire leur cité médiévale. Placez villes, routes, abbayes ou prés pour agrandir votre cité, puis placez-y vos partisans, les Meeples. Télécharger Carcassonne à 2,49 €





FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone, v2.2.0, 674 Mo, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 14,99 € à 7,99 €. Alors que ce superbe RPG tactique vient de recevoir des graphismes HD pour toutes les unités et des améliorations sur le moteur de rendu, il est désormais moins cher pour quelques heures !

Nous l'avions adoré sur PS1 puis sur iOS à sa sortie, malgré ses problèmes de réalisation qui sont désormais derrière nous.



Un bijou de scénario et de profondeur de jeu, voilà comment résumer le meilleur jeu du genre sur App Store. Si vous cherchez un titre où la stratégie signifie vraiment quelque chose, c'est FF Tactics qu'il vous faut.



Les + : Un classique

Une durée de vie énorme Télécharger FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS à 7,99 €





Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.0, 533 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chrono Trigger fait partie des grands classiques des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôle qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats.



Les graphismes sont de bonne qualité de par la profusion de détails, la variété des décors et les animations des personnages. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité, reste une référence au même titre que le jeu lui-même.



Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent jeu, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Télécharger Chrono Trigger à 5,99 €





FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 18,99 € à 11,99 €. Publié pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant.



Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 11,99 €





Leos Fortune (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.15, 579 Mo, iOS 15.0, 1337 & Senri LLC) passe de 5,99 € à 2,49 €. Un jeu de plateforme à la réalisation particulièrement soignée. On y incarne Léo qui se lance sur les traces d'un voleur lui ayant dérobé tout son or à travers 24 niveaux.

Magnifique, Leo's Fortune vous rendra accroc malgré un gameplay en une touche très simple. Simple oui mais très bien pensé avec ses subtilités dues aux différents casse-têtes et au moteur physique du jeu.



Si vous aimez, vous n'allez pas le lâcher et le trouver trop court. On vous aura prévenu :)



Les + : Un HIT absolu récompensé

Beau ! (120 Hz sur iPad Pro et iPhone 13 Pro+)

Compatible manette MFI Télécharger Leos Fortune à 2,49 €





FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 11,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs épisodes de la saga RPG la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.



Parmi les nouveautés de cette grande aventure (comptez minimum 40 heures de jeu), on note l'arrivée des succès, un mode sans combat aléatoire, une sauvegarde automatique et des cinématiques HD.



Evidemment, le jeu a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile. Le reste de l'aventure n'a pas changé, à vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs :) Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 11,99 €





Altos Adventure (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.7.0, 224 Mo, iOS 11.0, Snowman) passe de 5,49 € à 1,19 €. Rejoignez Alto et ses amis qui se lancent dans une aventure sans fin sur un snowboard et voyagez à travers différents environnements. La météo dynamique permet de mettre en valeur le level design, tout comme la musique, spécifiquement écrite pour ce titre.



En chemin, vous sauverez des lamas, skierez sur des toits et sauterez par-dessus des gouffres. S'il rappelle furieusement Ski Safari, la réalisation graphique et le rythme sont différents. C'est d'ailleurs un très beau jeu qui vous fera passer de longues heures à tenter d'atteindre la perfection. Télécharger Altos Adventure à 1,19 €





Altos Odyssey (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 208 Mo, iOS 11.0, Snowman) passe de 5,49 € à 1,19 €. C'est le retour du runner onirique qui a cartonné sur App Store et qui revient encore plus beau et plus passionnant.



Premium, l'opus numéro deux est évidemment jouable sur iPhone et iPad, ainsi que l'Apple TV. La neige et les montagnes laissent place au sable et aux dunes afin de renouveler la palette graphique et les mécaniques de jeu. Au total, les joueurs vont pouvoir relever jusqu'à 180 défis dans l'espoir de débloquer les six personnages aux caractéristiques spécifiques.



Si les nouveautés dans le gameplay ne sautent pas aux yeux pour les amateurs du premier volet, on sent tout le soin apporté à l'ambiance, au gameplay (merci les nouveaux perso) et aux animations. Les développeurs ont ajouté un mode zen pour jouer sans pression, tout comme le support du 120 Hz ! Télécharger Altos Odyssey à 1,19 €





Hot Lap League (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.02.11879, 597 Mo, iOS 13.0, Ultimate Studio) passe de 4,99 € à 1,19 €. Maîtrisez votre véhicule, peaufinez votre conduite et imposez-vous dans Hot Lap League. Dérapez et foncez sur plus de 150 circuits époustouflants qui mettront votre technique et vos nerfs à l'épreuve. Battez vos propres records pour espérer parvenir au sommet.

C'est vous, le circuit et le chrono... pas de gris-gris, pas de chichi.



Une tonne de circuits, d'immenses gouffres et l'asphalte magnétique vous attendent ! Télécharger Hot Lap League à 1,19 €





Causality (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.8, 166 Mo, iOS 11.0, Loju LTD) passe de 2,49 € à 1,19 €. Causality est un jeu d'énigme sur la manipulation du temps, l'altération de la séquence des événements et l'issue de chaque niveau. Dans des environnements étranges, aidez un groupe d'astronautes en détresse. Voyagez dans le temps, travaillez avec des versions passées de vous-même et résolvez des paradoxes dans ce jeu d'énigme aussi unique que stimulant. Un must-have pour les fans d'énigmes ! Télécharger Causality à 1,19 €





Animatix (App, iPhone / iPad, v1.4.3, 46 Mo, iOS 9.0, Code Organa) passe de 3,49 € à 1,19 €. Animatix transforme vos photos en animations et en dessins animés en un clin d'oeil. Elle utilise des techniques d'animation du monde réel pour donner vie à vos photos, en ajoutant un mouvement qui insuffle la vie dans leurs bords et leurs couleurs. Choisissez parmi 24 styles d'animation, puis faites ressortir vos animations avec l'un des nombreux effets uniques de dessins animés, de bandes dessinées, de croquis et d'art de Animatix. Peaufinez vos résultats pour obtenir le look parfait et partagez vos créations en tant que GIFs, vidéos ou Live Photos. Télécharger Animatix à 1,19 €





Emoflix (App, iPhone / iPad, v2.3.11, 130 Mo, iOS 15.0, Bitan Nath) passe de 9,99 € à 5,99 €. Emoflix est une application unique qui permet de mettre en dessin animé vos vidéos préenregistrées, vos photos en direct, vos photos fixes ou le flux de votre appareil photo. Utilisez-la pour vous démarquer sur les médias sociaux, créer des vidéos animées intéressantes, appliquer des photos en direct comme fonds d'écran animés ou vous diffuser en direct comme un dessin animé. Vous pouvez créer vos propres films d'animation esthétiques en 1080p HD dans 6 styles différents, notamment Anime, Pixar 3D et Manhwa. Télécharger Emoflix à 5,99 €





Pascals Wager (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.10.8, 2,8 Go, iOS 9.0, Giant Network) passe de 7,99 € à 4,99 €. Pascal's Wager est un jeu d'action-RPG se déroulant dans un univers fantastique ténébreux. Avec ses graphismes d'une qualité exceptionnelle, le titre offre une expérience visuelle de premier plan sur nos mobiles. Dans ce jeu, le monde est enveloppé d'un voile obscur. La lumière y est rare et mystérieuse. Ses habitants perdent la raison, sans que personne ne sache pourquoi. Vivez une histoire captivante en incarnant différents personnages avec lesquels vous découvrirez diverses zones cachées de la carte. En chemin, vous ferez face à des ennemis surnaturels et à des boss titanesques, mais surtout à la mort et à la vérité. Compatible avec les écrans 120 Hz des iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro et autre iPad Pro. Télécharger Pascals Wager à 4,99 €