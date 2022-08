Bons plans iOS : PassGen, HDPix, Final Fantasy III, Secret of Mana, Chrono Trigger

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 9 promos avec notamment PassGen, HDPix, Final Fantasy III, Secret of Mana, Chrono Trigger. L'occasion d'économiser 81€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Everybodys RPG (Jeu, Jeux de rôle / Réseaux sociaux, iPhone / iPad, v3.30, 399 Mo, iOS 9.0, Seung Jae Lee) passe de 0,99 € à gratuit. Avec Everybody's RPG, revivez la vieille école du jeu de rôle pixelisé dans un style de jeu sans fin.



On parle d'un jeu mettant en avant des combinaisons de héros uniques et variées qui ne finissent jamais ! Télécharger le jeu gratuit Everybodys RPG





Applications gratuites iOS :

PassGen (App, iPhone / iPad, v2.1, 1 Mo, iOS 15.2, Marc Sigmund) passe de 0,99 € à gratuit. Générez des mots de passe véritablement aléatoires avec ce PassGen : choisissez entre lettres minuscules, lettres majuscules, chiffres et caractères spéciaux

longueur personnalisée jusqu'à 100 caractères

séparateurs optionnels

copier rapidement dans le presse-papiers... Télécharger l'app gratuite PassGen





Sandbox Planet (App, iPhone / iPad, v2.03, 75 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) passe de 11,99 € à gratuit. Simulez un système solaire réel



Emulez le développement de l'univers, construisez toutes les planètes que vous voulez.



Hautement personnalisable, construisez votre propre système solaire.... Télécharger l'app gratuite Sandbox Planet





PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v8.0.1, 43 Mo, iOS 13.0, Mobeera) passe de 4,99 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





HDPix (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 22 Mo, iOS 13.0, CONG NGUYEN) passe de 3,99 € à gratuit. Passez en revue des centaines de fonds d'écran originaux créés à la main par l'équipe HDPix. Profitez de wallpapers exclusifs conçus spécialement pour vos appareils. Vous ne trouverez ces fonds d'écran dans aucune autre application. Une app très pratique pour ceux qui aiment changer régulièrement leur arrière-plan. Télécharger l'app gratuite HDPix





Safety Note+ (App, iPhone / iPad, v7.3.1, 38 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 1,99 € à gratuit. L'applications Safety Note+ vous permet de protéger vos notes et mémos avec un mot de passe et ainsi éviter les mauvaises surprises. Une bonne idée pour protéger ses mots de passe, idées et plus encore. Télécharger l'app gratuite Safety Note+





Promotions iOS :

Table Top Racing: World Tour (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.5.5, 2,8 Go, iOS 13.1, Playrise Digital) passe de 4,99 € à 2,99 €. Passez derrière le volant de 16 voitures de course miniaturisées et engagez-vous dans un combat de course sans pareil. Maîtrisez 30 pistes de course sur table et plus 180 événements pour obtenir la gloire, puis participez à la bataille en ligne (Online)* et affronteaz les meilleurs au monde.

Écrasez vos ennemis avec 8 pouvoirs astucieux et 6 roues armées uniques, et foncez vers la victoire ! Les fans de Micromachines ont déjà appuyé sur le bouton "télécharger" ! Télécharger Table Top Racing: World Tour à 2,99 €





Calculatrice Electrique (App, iPhone / iPad, v10.3.1, 6 Mo, iOS 13.0, V PUGAZHENTHI) passe de 3,99 € à 2,99 €. 62 - Calculatrices électriques et 16 convertisseurs électriques avec formule et unités multiples .. Tension, courant, résistance, puissance, monophasé, triphasé, etc tout y est ! C'est un outil indispensable si vous êtes un professionnel de l'électromécanique. Télécharger Calculatrice Electrique à 2,99 €





FINAL FANTASY IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.1, 616 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 16,99 € à 6,99 €. FINAL FANTASY IV est sorti il y a quelques années et se targue d'être le premier FF en 3D sur App Store. Apparu initialement en 1991, FF4 était le premier jeu à disposer du système Active Time Battle (ATB) devenu emblématique dans la série. Il a également vu l'arrivée du système de Compétences bonus permettant le transfert de compétences d'autres personnages et donnant au joueur un avantage au combat. Un HIT qui se brade aujourd'hui.



Les + : Un vrai FF

Une histoire incroyable

Un gameplay varié Télécharger FINAL FANTASY IV à 6,99 €





Final Fantasy III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.0.1, 462 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 6,99 €. Sorti en 1990, Final Fantasy III fut le premier jeu de la série à se vendre à un million d'exemplaires, faisant de la saga de Square Enix un RPG légendaire. FFIII fit évoluer l'ensemble de la série, avec son système permettant aux personnages de changer de classe à n'importe quel moment, mais aussi grâce à la possibilité d'invoquer des créatures puissantes telles que Shiva et Bahamut.



La version 3D sortie en 2006 connut un succès identique avec plus d'un million de copies vendues dans le monde. C'est celle-ci qu'on retrouve sur iOS avec grand plaisir.



Un vrai bon RPG avec plus de 20 heures de jeux, des graphismes HD retravaillés et une traduction en français, que demande le peuple ?



Les + : Durée de vie

Traduction Télécharger Final Fantasy III à 6,99 €





Final Fantasy IV: les années suivantes (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 593 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 6,99 €. Cette version inédite complètement en 3D de Final Fantasy 4: les années suivantes est la suite officielle de FF IV et se déroule presque vingt ans après les événements du premier jeu. Vous y retrouverez non seulement les héros de ce dernier, mais aussi le fils de Cécil et Rosa, Céodore, et plusieurs autres nouveaux personnages ! Par contre, il est fortement conseillé d'avoir terminé FF4 pour profiter à fond de cette suite.



C'est joli, en 3D façon rétro et surtout, quelle histoire, quelle aventure avec plus de 30 heures de jeu devant vous et des combats à gogo. C'est un vrai RPG, pur et dur.



Les + : Un jeu exclusif à notre époque

Durée de vie / qualité Télécharger Final Fantasy IV: les années suivantes à 6,99 €





Secret of Mana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.3.0, 188 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 7,99 € à 3,99 €. Sorti sur Super Nintendo en 1993 au Japon avant d'arriver en Europe durant l'hiver 1994, le RPG Secret of Mana a marqué sa génération par son système de combats dynamiques novateur, ses graphismes somptueux et sa musique à couper le souffle.



On peut faire le résumé de Secret of Mana en disant qu'il mélange Zelda et Final Fantasy !



Les + : Compatibilité avec les manettes

Un classique des RPG

Durée de vie Télécharger Secret of Mana à 3,99 €





Final Fantasy Tactics (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPad, v2.2.0, 817 Mo, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 7,99 €.

La version mobile du RPG tactique qui a révolutionné le genre est aussi en promotion. Un FF pas comme les autres, notamment à cause des combats case par case et tour par tour qui donnent une dimension assez incroyable aux joutes. Sans oublier un arbre d'évolution des personnages sans fin, ainsi qu'une réalisation toujours convaincante ! Télécharger Final Fantasy Tactics à 7,99 €

Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.0, 533 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 8,99 € à 4,99 €.

Chrono Trigger fait partie des références intemporelles des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôles / aventures qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats.



Les graphismes sont de bonne qualité de par la profusion de détails, la variété des décors et les animations des personnages. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité sonore, reste une référence au même titre que le jeu lui-même.



Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent jeu, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Mais comme la mode est au rétro, ce n'est pas choquant. Télécharger Chrono Trigger à 4,99 €