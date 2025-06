Bons plans iOS : Orbt XL, RESIDENT EVIL 3, Assassin's Creed Mirage et Maglev Metro

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 5 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Orbt XL, RESIDENT EVIL 3, Assassin's Creed Mirage et Maglev Metro. L'occasion d'économiser 144€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Orbt XL (Jeu, Action, iPhone / iPad, v231, 75 Mo, iOS 15.6, Adamvision) passe de 0,99 € à gratuit. Orbt XL est un jeu d'arcade rapide où vous devez maintenir votre planète en orbite, éviter les obstacles et résister à l'attraction d'un trou noir pour marquer des points. Avec des commandes simples à un toucher, un gameplay addictif et des défis sans fin, personnalisez votre planète et rivalisez pour les meilleurs scores mondiaux ! Télécharger le jeu gratuit Orbt XL

Chloe Puzzle Game Pro (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.4.0, 18 Mo, iOS 12.0, Rojeh Maher) passe de 0,99 € à gratuit. Ce jeu de puzzle en pixel art propose 72 énigmes aux visuels adorables, chacune avec une logique unique qui mettra à l'épreuve l'esprit des joueurs. Les joueurs doivent guider Chloe et Bunny vers leurs cibles à travers des niveaux de difficulté variée, simples au début mais de plus en plus corsés. Télécharger le jeu gratuit Chloe Puzzle Game Pro





RESIDENT EVIL 2 (Jeu, Action, , v1.0.2, 700 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. Le prix de l'achat intégré tombe à 9,99 € au lieu de 39,99 €.



Resident Evil 2 Remake, sorti en 2019, modernise le classique de 1998 avec des graphismes améliorés, des contrôles plus fluides et une ambiance d'horreur préservée. Le jeu utilise le moteur RE pour offrir une expérience 3D immersive, avec des visuels détaillés et une caméra à l'épaule qui intensifient l'atmosphère du commissariat de Raccoon City. Bien que le scénario et les ennemis aient évolué, le gameplay reste fidèle aux éléments clés comme la gestion des ressources et la résolution de puzzles. Le portage mobile est véritablement fidèle au contenu original, avec des adaptations pour le contrôle tactile et la compatibilité avec des manettes, mais pas avec clavier et souris. En tout cas, la fluidité est au rendez-vous sur iPhone 15 Pro et supérieur. Mieux vaut un grand iPad pour en profiter. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 2

RESIDENT EVIL 3 (Jeu, Action, , v1.0.0, 652 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) passe de 39,99 € à gratuit. L'achat intégré passe de 39,99 € à 9,99 €.



Dans Resident Evil 3 Remake, Jill Valentine lutte pour survivre à Racoon City, ravagée par le T-Virus, face à des zombies, des créatures et l'implacable Nemesis, avec l'aide de Carlos Oliviera. Ce remake modernise l'original de 1999 avec des graphismes sublimes, une tension constante et une gestion d'inventaire fidèle au survival horror, malgré des combats scriptés et un manque de contenu post-fin, compensé par des défis et un magasin pour rejouabilité. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 3





Assassin's Creed Mirage (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.4.0, 5,7 Go, iOS 17.4, Ubisoft) passe de 49,99 € à gratuit. L'achat intégré passe de 49,99€ à 29,99€.



Dans Assassin's Creed Mirage, le titre AAA d'Ubisoft, vous incarnez Basim, un voleur agile hanté par des visions troublantes, en quête de réponses et de justice. Après avoir commis un acte de vengeance sanglant, Basim s’enfuit de Bagdad pour rejoindre les rangs d'une ancienne organisation, Ceux qu'on ne voit pas. Le portage sur mobile est superbe et immersif, avec des graphismes qui rivalisent avec ceux des consoles de salon, grâce aux nouvelles capacités matérielles d'Apple. Il nécessite un iPad avec puce M1 ou supérieure, ou un iPhone 15 Pro ou supérieur. Notre test devrait vous convaincre, surtout que la première partie du jeu est accessible gratuitement. Télécharger le jeu gratuit Assassin's Creed Mirage

Applications gratuites iOS :

Mathematics (App, iPhone / iPad, v1.4, 3 Mo, iOS 14.4, Alexander Rutkowskij) passe de 0,99 € à gratuit. Mathematics est une application minimaliste pour apprendre et entraîner les compétences mathématiques de base, permettant de choisir parmi l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, individuellement ou combinées, avec des nombres minimum et maximum personnalisables. Les exercices, présentés aléatoirement, offrent une évaluation détaillée, des statistiques et des tests avec ou sans chronomètre (8, 16 ou 20 secondes), rendant l'apprentissage ludique et flexible. Télécharger l'app gratuite Mathematics

Promotions iOS :

Otaku's Adventure (Jeu, Mots / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 770 Mo, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Otaku's Adventure est un jeu d'aventure visuelle de style anime où un Otaku célibataire vit trois aventures distinctes avec Waifu, Gohard ou une exploration fantastique, chacune modifiant sa vie. Avec plus de 35 fins, des énigmes, des mini-jeux variés (tir, combats RPG) et un DLC gratuit centré sur Waifu, le jeu offre une expérience riche et diversifiée. Télécharger Otaku's Adventure à 1,99 €

Maglev Metro (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.38, 315 Mo, iOS 14.4, Bezier Games, Inc.) passe de 4,99 € à 0,99 €. Dans Maglev Metro, utilisez la technologie de lévitation magnétique pour construire un système ferroviaire métropolitain, transportant travailleurs et robots sous la ville, remplaçant les vieux métros de Manhattan et Berlin par une technologie plus rapide et silencieuse. Ce jeu de pose de tuiles, de ramassage et livraison, et de construction de moteur repose sur l'efficacité, avec des tuiles transparentes permettant des chevauchements de voies, des robots optimisant vos capacités et des objectifs uniques pour maximiser vos points, transformant le plateau en une carte de métro moderne et colorée. Télécharger Maglev Metro à 0,99 €

Re.Call (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 653 Mo, iOS 16.0, HellYeah!) passe de 4,99 € à 2,99 €. Le nombre 7 fascine depuis des millénaires en raison de sa récurrence dans les cultures (7 jours de création, 7 mers, 7 péchés, 7 notes en musique indienne, chance en Chine) et de son lien avec la mémoire humaine, comme démontré par George A. Miller en 1956, qui a établi que la mémoire à court terme retient environ 7 éléments (±2). Dans 7 Pyramids, un jeu avec 210 défis de mémoire croissants, vous testez cette limite tout en explorant un design esthétique et ingénieux. Télécharger Re.Call à 2,99 €

Berserkergang (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, , v1.1, 109 Mo, iOS 15.6, d2i LLC) passe de 4,99 € à 2,99 €. Dans Berserkergang, incarnez l'Actual d'Odin pour recruter, entraîner et commander vos troupes afin de défendre l'île de Danelind contre des envahisseurs mystérieux, incluant monstres, bandits et nécromanciens, à travers des missions avec les tribus Loup, Corbeau et Élan. Ce RPG en mode portrait utilise un système de combat profond avec 18 classes évolutives, des compétences uniques et des "Bénédictions d'Odin" permanentes, contrôlées par des gestes intuitifs pour une action rapide. Télécharger Berserkergang à 2,99 €