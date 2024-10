Bons plans iOS : Pucko, Resident Evil 4 / 7 et Village, Worms 2 / 3 / 4 et WMD, Baby Name Together

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 15 promos avec notamment Pucko, Resident Evil 4, RESIDENT EVIL 7 biohazard, Resident Evil Village, Worms W.M.D, Worms 3 et Worms 4. L'occasion d'économiser 59,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Resident Evil 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 666 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) Comme vu fin 2023, Resident Evil 4 Remake est une petite perle pour les joueurs Apple. Seul hic, un iPhone 15 Pro minimum est requis, ou alors un iPad M1 ou un Mac M1 ! Mais la bonne nouvelle c'est que le jeu est à moitié prix avec un in-app à 29,99 € seulement ! Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.



Avec son gameplay modernisé, son histoire retravaillées et des graphismes sublimés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie jouable à l'écran tactile ou avec une manette Bluetooth. Que du bonheur ! Télécharger le jeu gratuit Resident Evil 4





RESIDENT EVIL 7 biohazard (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,1 Go, iOS 17.0, CAPCOM) Resident Evil 7: Biohazard renoue brillamment avec les racines de l'horreur de survie de la série, offrant une atmosphère oppressante et une immersion intense grâce à sa vue à la première personne. Le jeu réussit à effrayer et à captiver, même sur le petit écran de l'iPhone. Attention, les joueurs doivent avoir un iPhone 15 Pro ou un iPad M1, minimum. Comme vu il y a quelques jours, c'est un très bon portage. L'achat intégré est en promo à 8,99 € seulement au lieu de 19,99 €. Télécharger le jeu gratuit RESIDENT EVIL 7 biohazard





Resident Evil Village (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.5, 1,3 Go, iOS 17.0, CAPCOM) Le 8e titre de la franchise Resident Evil a connu un joli succès lors de sa sortie sur iPhone 15 Pro et iPad M1/M2. Oui, comme vu dans notre test de Resident Evil Village, Apple et Capcom ont travaillé main dans la main pour proposer un jeu AAA digne des dernières consoles. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : de quoi (re)profiter de cette aventure horrifique sans commune mesure. Prévoyez du temps et du stockage libre (près de 16 Go) pour jouer à l'un des meilleurs jeux de l'App Store. Pour tout débloquer, l'achat intégré est en promotion à 15,99 € au lieu de plus de 30 euros ! Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Village





Pucko (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.6, 11 Mo, iOS 12.0, Martin Zarecky) passe de 0,99 € à gratuit. Pucko offre des modes solo et multijoueur, permettant de jouer au air hockey contre une IA ou de défier un ami sans connexion internet ou réseau local. Il suffit d'activer le Wi-Fi pour jouer entre deux appareils iOS, ou d'utiliser Game Center pour inviter des amis ou jouer avec des inconnus en ligne. Il est également possible de partager l’écran pour jouer à deux sur un seul appareil. Pucko propose un design moderne, des classements, la possibilité de couper le son du jeu et d'écouter de la musique en jouant. Le tout sans publicité ni achats intégrés. Télécharger le jeu gratuit Pucko





Sand - An Adventure Story (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.7, 204 Mo, iOS 12.2, Pixlab) Nous sommes dans les années 20. Leo Parker, archéologue renommé, découvre une nouvelle tombe à Gizeh, débutant une aventure mêlant exploration du passé et introspection. Sand est un jeu de puzzle, aventure et roman graphique où vous résolvez des énigmes pour découvrir l'histoire du pharaon Anat à travers divers décors égyptiens, en explorant des tombes, en trouvant des indices et en interagissant avec des marchands.



L'achat intégré est à moitié prix : 0,99 €. Télécharger le jeu gratuit Sand - An Adventure Story





Applications gratuites iOS :

Scrollit (App, iPhone, v2.2, 3 Mo, iOS 12.0, AMAXIM APPS, INC) passe de 4,99 € à gratuit. ScrollIt transforme votre iPhone en un tableau d'affichage de messages L.E.D.. ScrollIt vous permet de dire quelque chose à vos amis, à vos collègues ou à n'importe qui d'autre - quand ils ne peuvent pas vous entendre : dans un club, un concert, une classe, une réunion, une conférence ou même un restaurant.



Il vous suffit de taper votre message et de cliquer sur Afficher, et ScrollIt fera défiler le message suffisamment grand pour que tout le monde puisse le voir. Télécharger l'app gratuite Scrollit





LAYÒUT (App, iPhone / iPad, v6.0, 117 Mo, iOS 9.0, PSDC Creative Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. LAYÒUT est une application qui permet de capturer et de préserver les moments précieux de la vie en ajoutant des éléments graphiques et du texte personnalisé à vos photos. L'application propose des citations classiques et des graphismes créatifs pour marquer des étapes importantes et les partager. Avec des modèles spécialement conçus pour les réseaux sociaux, vous pouvez créer des publications impressionnantes sur Instagram, des couvertures Facebook, des graphiques Pinterest et plus encore. Télécharger l'app gratuite LAYÒUT





Baby Name Together (App, iPhone / iPad, v3.9.2, 75 Mo, iOS 15.0, Linkinet) passe de 3,99 € à gratuit. Cette application aide les parents à trouver un prénom pour leur bébé sans se disputer. Chaque parent crée une liste de prénoms favoris, et l'application compare les listes pour trouver les prénoms en commun. Voici comment ça fonctionne : les deux parents installent l'application et connectent leurs comptes via leurs emails, puis sélectionnent leurs prénoms préférés. L'application affiche ensuite les prénoms communs pour les aider à choisir facilement le prénom idéal pour leur futur enfant. Télécharger l'app gratuite Baby Name Together





Promotions iOS :

Hero Emblems II (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.08, 544 Mo, iOS 10.3, HeatPot Games Ltd.) passe de 6,99 € à 3,99 €. Hero Emblems est un match-3 avec des éléments de jeu de rôle qui vous met aux commandes d'une équipe de quatre aventuriers qui vont se lancer dans une quête visant à sauver une princesse kidnappée et à trouver une plante qui permettra de soigner son père, le Roi, blessé lors d'une attaque. Le deuxième opus reprend tout cela, mais avec de nouvelles mécaniques, une bande-son encore plus belle et des graphismes largement améliorés.



Le tout est à moitié prix ! Télécharger Hero Emblems II à 3,99 €





SimplePlanes (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.12.203, 341 Mo, iOS 12.0, Jundroo, LLC) passe de 5,99 € à 2,99 €. SimplePlanes est une app qui va certainement réaliser l'un de vos rêves de gosse : vous pouvez construire votre avion de toute pièce puis vous pouvez le tester ! Si vous ne souhaitez pas construire, plus de 250 000 avions sont disponibles en téléchargement gratuit, allant des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale aux chasseurs futuristes et aux vaisseaux spatiaux de science-fiction. Vous pouvez également partager vos propres créations et progresser dans les niveaux de constructeur. Télécharger SimplePlanes à 2,99 €





Juno: New Origins (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.3.116, 381 Mo, iOS 14.0, Jundroo, LLC) passe de 5,99 € à 3,99 €. Juno: New Origins, anciennement appelé SimpleRockets 2, est une simulation spatiale entièrement en 3D qui vous permet de construire des fusées, des avions, des rovers ou tout ce que vous pouvez imaginer et d'explorer des planètes 3D extrêmement détaillées.



Construisez des objets d'artisanat en assemblant des pièces. Choisissez parmi les moteurs prédéfinis, tels que le Mage, qui est un puissant moteur alimenté au kérosène. Ou choisissez le moteur à ions très faible, mais très efficace. Télécharger Juno: New Origins à 3,99 €





Otaku's Adventure (Jeu, Mots / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 770 Mo, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Otaku's Adventure est un jeu d'aventure visuelle de style anime où un Otaku célibataire rencontre trois filles, ce qui change radicalement sa vie. Vous pouvez choisir entre trois aventures distinctes : une fugue avec Waifu, un voyage spatial avec Gohard, ou une exploration fantastique. Le jeu propose plus de 35 fins à débloquer, des énigmes à résoudre et des mini-jeux variés, incluant des jeux de tir et des combats RPG au tour par tour. Un DLC gratuit offre une nouvelle histoire centrée sur Waifu. Télécharger Otaku's Adventure à 1,99 €





Sheltered (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 402 Mo, iOS 10.0, Team17 Digital Limited) passe de 3,99 € à 0,99 €. Sheltered est un jeu de gestion post-apocalyptique où vous devez protéger votre famille après un holocauste nucléaire. Ayant réussi à se réfugier dans un abri souterrain, vous devez récupérer des provisions et gérer les ressources pour survivre dans ce monde dévasté. Le jeu met l'accent sur la survie à long terme dans un environnement hostile, où tout espoir semble perdu.



Par les créateurs de Worms. Télécharger Sheltered à 0,99 €





Worms W.M.D (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 2 Go, iOS 13.0, Team17 Digital Limited) passe de 5,99 € à 1,99 €. Le dernier Worms de Team17. Et oui, les vers sont de retour avec toujours un look 2D dessiné à la main, mais de nouvelles armes, de l'artisanat, des véhicules et des bâtiments. Certaines armes font même leur retour, tout comme la jouabilité classique si appréciée. Le nouveau Worms est tout simplement le meilleur jeu de la série. Le nouveau Worms offre 10 missions d'entraînement et 20 missions de campagne d'une difficulté graduée avec un arsenal d'armes anciennes comme nouvelles à votre disposition. Ne sous-estimez pas l'apparence inoffensive de ces petits vers de terre, ils sont aussi mignons que sournois !



Mieux, outre le mode solo, vous pouvez affronter jusqu’à cinq adversaires en mode multijoueurs. Télécharger Worms W.M.D à 1,99 €





Worms 2: Armageddon (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.25, 505 Mo, iOS 6.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Saisissez vos grenades et préparez-vous à affronter des vers plus puissants que jamais dans Worms 2: Armageddon ! Ce jeu de stratégie au tour par tour fait son grand retour sur l'App Store pour iPhone et iPad, avec de nouvelles armes, des options de personnalisation inédites, et bien sûr, encore plus d'explosions ! Avec ses nombreux modes de jeu, chacun y trouvera son bonheur. Affrontez jusqu'à 3 amis dans un multijoueur explosif ou lancez-vous dans la campagne solo pour devenir le plus redoutable des vers mercenaires ! Télécharger Worms 2: Armageddon à 0,99 €





Worms 3 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.24, 349 Mo, iOS 8.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Worms 3, suite de Worms 2: Armageddon, est un jeu de stratégie en 2D spécialement conçu pour les mobiles. Cette version corrige les défauts des précédentes et introduit des fonctionnalités inédites, comme un système de cartes permettant de changer le cours des parties et des classes de vers aux capacités uniques pour une personnalisation d'équipe. Le jeu est compatible avec Apple TV et les manettes MFI, et propose également un mode multijoueur asynchrone, permettant de jouer au tour par tour de manière pratique. Avec 36 missions solo et plusieurs modes de jeu, Worms 3 offre une expérience amusante et variée. Multi asynchrone Télécharger Worms 3 à 0,99 €





Worms 4 (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.07, 259 Mo, iOS 8.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Worms 4 est un opus très intéressant de la célèbre franchise. Développé avec une attention particulière à l'utilisation sur appareils mobiles, il propose des parties multijoueur en temps réel avec des affrontements en un contre un. Le gameplay est plus rapide et explosif, avec des matchs sur des cartes plus petites pour une expérience captivante. Les menus simplifiés permettent un accès facile, et les graphismes de style bande dessinée s'adaptent parfaitement même aux petits écrans. À ce prix-là, il ne faut pas hésiter ! Télécharger Worms 4 à 0,99 €





AntVentor: Puzzle Adventure (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.5, 483 Mo, iOS 10.0, Loopymood OU) passe de 2,99 € à 0,99 €. AntVentor est le premier chapitre d'une série appelée AntRilogy, qui suit les aventures d'une fourmi inventrice dans un monde réaliste et macroscopique. Le protagoniste, Florantine, rêve en grand malgré sa petite taille. Sa vie paisible est bouleversée lorsque vous endommagez accidentellement son mécanisme, compromettant ses plans. Vous devez alors l'aider à retrouver son quotidien et à poursuivre son rêve, en surmontant ensemble de nombreux obstacles et en vivant des aventures qui marquent le début de cette série. Télécharger AntVentor: Puzzle Adventure à 0,99 €





Galaxy Trucker Pocket (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone, v3.6.852, 170 Mo, iOS 11.0, CGE Digital s.r.o.) passe de 5,49 € à 2,99 €. Galaxy Trucker, le jeu de plateau primé, arrive sur tablettes et smartphones. Les joueurs construisent des vaisseaux, esquivent des météorites et affrontent des ennemis pour accumuler des crédits cosmiques. La version numérique permet des parties jusqu'à 4 joueurs, en ligne ou sur un même appareil, avec un mode tour par tour "passer-et-jouer" ou des parties en ligne non simultanées. Il est également possible de participer à des parties en temps réel. Parmi ses points forts, le jeu a été récompensé à plusieurs reprises et propose un mode scénario. Télécharger Galaxy Trucker Pocket à 2,99 €





Bohnanza The Duel (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v2.0, 108 Mo, iOS 12.0, DIGIDICED) passe de 2,99 € à 0,99 €. Bohnanza – The Duel est la version pour deux joueurs du célèbre jeu de Uwe Rosenberg, où les cultivateurs échangent des haricots indésirables en espérant que l'adversaire ne puisse pas en tirer profit. En combinant habilement les variétés de haricots, les joueurs peuvent obtenir des bonus. Le gagnant est celui qui accumule le plus de dollars. La version numérique permet de jouer contre des adversaires IA de différents niveaux ou contre des joueurs du monde entier, avec un classement en ligne. Un didacticiel interactif permet aux nouveaux joueurs de se familiariser rapidement avec les règles. Télécharger Bohnanza The Duel à 0,99 €





Terra Mystica (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.3, 158 Mo, iOS 12.0, DIGIDICED) passe de 10,99 € à 3,99 €. Terra Mystica est un jeu de stratégie fantastique où 14 races différentes s'affrontent pour le contrôle des terrains et la gestion des ressources. L'objectif est de dominer un maximum de territoires et d'utiliser judicieusement les ressources pour assurer la victoire. Cette version numérique du célèbre jeu de plateau permet de jouer contre l'ordinateur ou en ligne contre d'autres joueurs. Le jeu se déroule dans un monde imaginaire où les joueurs doivent transformer et conquérir des terrains pour obtenir la suprématie. Télécharger Terra Mystica à 3,99 €





Isle of Skye (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v14.2, 130 Mo, iOS 12.0, TWIN SAILS INTERACTIVE) passe de 3,99 € à 1,99 €. Isle of Skye est un jeu de stratégie où cinq clans s'affrontent pour dominer l'île de Skye. Les joueurs développent leur territoire en ajoutant des collines, plages et montagnes tout en élevant du bétail, produisant du whisky, et construisant des forts et des navires. Les tuiles de terrain doivent être achetées ou vendues à des prix fixés par les joueurs, et il faut judicieusement gérer ses ressources pour étendre son royaume. Chaque partie offre des tactiques et stratégies uniques, avec des règles simples et une grande adaptabilité, faisant de ce jeu une expérience idéale pour les amateurs de jeux de stratégie. Télécharger Isle of Skye à 1,99 €