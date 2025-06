Bons plans iOS : Minesweeper, A Cat's Tale, Wreckfest et Sleepy Fan

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 3 jeux gratuits et 10 promos avec notamment Minesweeper, A Cat's Tale, Wreckfest et Sleepy Fan. Vous trouverez également plusieurs jeux de course emblématiques de l'App Store. L'occasion d'économiser 63€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

A Cat's Tale (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, , v1.0.0, 424 Mo, iOS 17.0, Stuxhost) passe de 0,99 € à gratuit. Rejoignez George et Washy, deux chats espiègles, dans une aventure amusante à travers une ville adorable peuplée d'animaux amicaux et de quêtes excitantes. Explorez, aidez les villageois, semez un peu de chaos pour progresser et découvrez plus de 20 quêtes dans ce jeu évolutif. Télécharger le jeu gratuit A Cat's Tale



Minesweeper (Jeu, Casse-tête, , v1.0.2, 5 Mo, iOS 15.0, Bidiniuc Igor) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu classique démineur est de retour dans une nouvelle version simple mais efficace sur iPhone, iPad et Mac, offrant un défi logique intemporel avec une interface moderne et intuitive. Les joueurs peuvent se défier mondialement via Game Center, profiter d'un mode hors ligne, d'un contrôle simple, d'un retour haptique et explorer le code source ouvert. Télécharger le jeu gratuit Minesweeper







Washy's Adventure (Jeu, Action / Aventure, , v1.0.0, 193 Mo, iOS 17.0, Stuxhost) passe de 0,99 € à gratuit. Rejoignez Washy le Chat dans une aventure palpitante en 2D pour sauver 50 chats disparus à travers 9 niveaux uniques remplis de surprises et d'ennemis à vaincre. Montrez vos talents avec des succès et des scores élevés, et plongez dans cette mission de sauvetage dès maintenant en téléchargeant le jeu ! Télécharger le jeu gratuit Washy's Adventure

Applications gratuites iOS :

Sleepy Fan (App, iPhone / iPad, v3.0.4, 18 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,99 € à gratuit. Sleep Better Fan est une application offrant quatre types de ventilateurs virtuels (oscillant, de plafond, de bureau et de ventilation de voiture) avec des sons enregistrés de haute qualité pour masquer les bruits indésirables comme le trafic ou les ronflements, aidant ainsi à un sommeil réparateur. Elle permet de personnaliser le bruit avec des options de bruit blanc, rose ou brun, consomme moins d'énergie qu'un vrai ventilateur, et inclut un minuteur de sommeil, une compatibilité multiplateforme et une expérience audiovisuelle soignée. Télécharger l'app gratuite Sleepy Fan

Promotions iOS :

DYSMANTLE (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4.1, 907 Mo, iOS 13.0, 10tons Ltd) passe de 10,99 € à 1,99 €. Dysmantle se présente comme un RPG d'action en monde ouvert où tout est interactif. Votre objectif est de vous échapper de l'île en détruisant tout sur votre passage pour trouver des matériaux, combattre des créatures, survivre, construire des abris, des armes, des tenus, cultiver des plantes, chasser des animaux et plus encore. Il y a aussi des énigmes un peu partout, de la pêche et de la cuisine Avec autant d'activités et un mode coop à 4, une manette ne sera pas de trop ! Si vous avez aimez Stardew Valley, foncez ! Télécharger DYSMANTLE à 1,99 €

Meteorfall: Journey (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.323, 592 Mo, iOS 9.0, Eric Farraro) passe de 3,99 € à 1,99 €. Meteorfall est un roguelike de construction de deck où vous choisissez une classe parmi quatre aventuriers, commencez avec des cartes d'attaque de base et enrichissez votre deck avec de puissantes cartes au fil de l'aventure, tout en affrontant des monstres via un système de combat tactique mêlant swipe et gestion de stamina. Chaque partie est unique grâce à du contenu généré procéduralement, incluant divers lieux, ennemis et quêtes, avec une mort permanente qui vous pousse à recommencer avec de nouveaux héros et à débloquer plus de 150 cartes pour mettre fin au cycle de destruction de l'Uberlich. Télécharger Meteorfall: Journey à 1,99 €

Rush Rally 3 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.155, 275 Mo, iOS 12.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 1,99 €. Rush Rally 3 est la simulation de rallye la plus authentique et réaliste qui soit pour votre mobile, un véritable hommage à des titres comme Colin McRae.



Participez à des courses en 60 IPS, que ce soit de nuit, de jour, sous la pluie ou la neige ! Sur plus de 72 nouveaux parcours composé de nouvelles surfaces comme la neige, le gravier, le bitume ou la terre battue ! Utilisez l’un des meilleurs bolides à modèle dynamique jamais vus, qui sera déformé et subira des dégâts, dans un jeu bénéficiant de 15 années d’expérience. Les + : L'un des plus beaux jeux du genre

Un gameplay très technique Télécharger Rush Rally 3 à 1,99 €

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.88, 1017 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 1,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en encore promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 1,99 €

SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 14,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité. SaGa Frontier Remastered est une version améliorée avec des graphismes modernisés, une interface tactile, un nouveau personnage, Fuse, et des événements inédits. Il inclut huit héros avec des histoires distinctes, des combats stratégiques, et des options pour combiner attaques et compétences. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 14,99 €

COLLECTION of SaGa FF LEGEND (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 219 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. En 2021, Square Enix lançait "Collection of SaGa Final Fantasy Legend" sur l'App Store et le Play Store, rendant les trois jeux Game Boy de la série accessibles sur mobile et PC. Cette collection, initialement sortie sur la console de Nintendo, a déjà été portée sur Nintendo Switch et maintenant sur iOS, Android et Steam. Les versions mobiles et PC incluent des options comme le choix de la langue (anglais ou japonais), un mode accéléré, et une personnalisation de l'interface pour une utilisation à une main. Télécharger COLLECTION of SaGa FF LEGEND à 9,99 €

Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,2 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 8,99 € à 3,99 €. Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine à sa sortie.



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice dans la conduite automobile ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass, désormais à prix cassé ! Télécharger Art of Rally à 3,99 €





Absolute Drift (Jeu, Course / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.11, 390 Mo, iOS 7.0, Noodlecake) passe de 2,99 € à 0,99 €. Absolute Drift vous invite à maîtriser l’art du drift à travers un entraînement en parcours libre et des événements exigeants comme Driftkhana et Drift de montagne, dans un style visuel inspiré de Mirror’s Edge et un gameplay ultra-précis Avec 6 voitures personnalisables, 34 niveaux répartis sur 3 modes, 5 zones thématiques uniques, des défis variés et plus de 3 heures de musique électronique, cette Zen Edition offre une expérience complète pour les amateurs de drift. Télécharger Absolute Drift à 0,99 €

Suzy Cube (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 487 Mo, iOS 8.0, Noodlecake) passe de 3,99 € à 0,99 €. Les méchants Nonos ont dérobé l'or du château de Cubeton, et seule Suzy Cube peut récupérer ces trésors volés ! Plongez dans une aventure de plateforme 3D joyeuse et surprenante avec plus de 40 niveaux uniques à explorer. Ce jeu, né d'une passion pour les jeux de plateforme, offre des commandes simples, des secrets à découvrir, et est compatible avec les manettes pour le plaisir de tous les joueurs. Télécharger Suzy Cube à 0,99 €